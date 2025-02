Eviden dévoile une nouvelle génération de serveurs d'entreprise pour l'IA et les applications critiques

Basée sur les derniers processeurs Intel® Xeon® 6, la nouvelle gamme de serveurs BullSequana SH pourra atteindre des performances jusqu'à 1,5 fois supérieures et une bande passante mémoire jusqu'à 1,7 fois plus élevée par rapport à la génération précédente.

Paris, France – 24 février 2025 – Eviden, la ligne d’activité du groupe Atos leader dans les domaines du numérique, du cloud, du big data et de la sécurité, annonce aujourd'hui l'arrivée de 4 nouveaux serveurs Bullsequana SH, basés sur la technologie processeur la plus récente d’Intel, le processeur Intel® Xeon® 6. Combinant une amélioration des performances, une architecture scale-up inégalée et des technologies éco-efficaces uniques, ces serveurs sont particulièrement adaptés aux besoins des entreprises, des fournisseurs de cloud et des hyperscalers, leur permettant de déployer en toute confiance leurs applications critiques et d'intelligence artificielle (IA).

Bien que la virtualisation et l'adoption du cloud aient favorisé les déploiements en architecture scale-out, ils ne sont pas toujours bien adaptés au traitement d’opérations en temps réel, au Big Data et à l'analytique (par exemple, SAP HANA®) qui nécessitent des ressources de calcul maximales pour traiter un très large volume de données. Ces applications peuvent bénéficier d'une architecture scale-up qui offre un grand nombre de processeurs et une capacité de mémoire importante, ce qui permet de conserver de grandes quantités de données à proximité du processeur, minimisant ainsi la latence lors de la récupération des informations.

Conçus pour une flexibilité et une évolutivité optimales, ces nouveaux ajouts à la gamme BullSequana SH sont composés de 4 serveurs complémentaires d'une capacité de calcul allant d'un à huit modules serveur à 2 sockets. Offrant jusqu'à 128 téraoctets de capacité de mémoire DDR5 et une évolutivité de 2 à 32 processeurs par incrément de 2 grâce à la technologie d'interconnexion Node Controller UNC5 d'Eviden, les clients peuvent facilement faire évoluer leur infrastructure, en passant d'un modèle à l'autre. Cette flexibilité leur permet ainsi d’éviter la surallocation des ressources tout en préservant les investissements et les environnements applicatifs.

Pour la première fois, les serveurs scale-up BullSequana SH intégreront la technologie brevetée d’Eviden Direct Liquid Cooling (DLC) comme nouvelle option de refroidissement. Cette innovation donne aux clients la possibilité de sélectionner la solution de refroidissement adaptée à leurs besoins spécifiques. Avec la dispersion de la chaleur atteignant jusqu'à 97 % et pouvant même supporter une température d'arrivée d’eau à 40 °C, ces serveurs permettent un meilleur refroidissement tout en réduisant la consommation d'énergie pour le transport de chaleur, améliorant ainsi considérablement les rendements d’utilisation de l'énergie (Power usage Effectiveness ou PUE) des centres de données. Comparée aux systèmes de refroidissement par air avec des configurations similaires, la technologie DLC offre une réduction d'au moins 10 % de la consommation d'énergie, entrainant également une réduction de 10 % des émissions de carbone. De plus, elle permet de doubler la densité des serveurs dans les racks et optimise ainsi les performances des processeurs Intel® Xeon® 6.

Entièrement fabriquée dans l'usine phare d'Eviden à Angers et conçue par les équipes R&D d'Eviden, la gamme BullSequana SH a déjà un solide palmarès de déploiements réussis à travers le monde pour plus de 200 clients et a réalisé un record mondial en termes de performance lors d'un Benchmark SAP HANA en juin 2024.

Charles-Philippe Gaudron, Directeur Business Computing et AI chez Eviden, groupe Atos, a déclaré : « Notre gamme BullSequana SH est au cœur de l'expertise du Groupe en matière d'IA et de son large éventail de solutions d’IA souveraines, de l'infrastructure jusqu’aux modèles et services. Ces nouveaux serveurs d'entreprise offrent une plateforme évolutive, avec ou sans GPU, capable d'exécuter une grande variété de modèles et de cas d'utilisation tels que les applications de calcul d'IA en mémoire. Grâce au processeur Intel® Xeon® 6, la technologie la plus récente sur le marché, nos nouveaux serveurs BullSequana SH offrent une combinaison unique d'architecture scale-up, de technologies éco-efficaces et de performances optimales. Avec le lancement de nos nouveaux serveurs informatiques d'entreprise, nous redéfinissons l'avenir de l'IA et des applications critiques pour les entreprises, les fournisseurs de cloud et les hyperscalers. »

