Vastned Jaarresultaten 2024

Antwerpen, 24 februari 2025 – Vastned, een Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap, publiceert haar jaarresultaten over boekjaar 2024 waarin het een EPRA resultaat van 12,1 miljoen euro behaalde. Vastned ging in 2024 door een transitie als gevolg van de omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie (de Fusie) met Vastned Retail N.V. die op 1 januari 2025 voltooid werd. Aangezien het persbericht de situatie per 31 december 2024 weergeeft en de Fusie pas een dag later werd voltooid, omvat dit persbericht de geconsolideerde cijfers van de Belgische vennootschappen. In de gebeurtenissen na balansdatum werden echter wel de pro-forma cijfers voor boekjaar 2024 weergegeven alsof de Fusie zich reeds had voltrokken.

Vastned heeft zich voorbereid op de toekomst in transitiejaar 2024

• 2024 werd een transitiejaar voor Vastned met de aankondiging en voorbereiding van de omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie van Vastned Retail N.V. met en in Vastned Belgium NV (de Fusie). De Fusie werd voltooid op 1 januari 2025 om 00.00 uur CET. Op dat ogenblik vond ook de naamswijziging plaats van ‘Vastned Belgium’ naar ‘Vastned’ en werd de vennootschap de moedervennootschap van de Vastned groep.

• Vastned behoudt een hoge bezettingsgraad van 99,0% voor de Belgische vastgoedportefeuille en 98,7% voor de gehele Vastned groep.

• Vastned verzekerde haar financiering:

– Herfinanciering van de bestaande kredietlijnen ter waarde van € 125,0 miljoen in januari 2024 voor de Belgische vastgoedportefeuille; en

– € 345,0 miljoen in december 2024 voor de volledige Vastned groep met het oog op de Fusie.

• Aankopen van winkelpanden in Leuven en Namen versterken de Belgische vastgoedportefeuille

• Op 22 november 2024 heeft Vastned een interim-dividend van € 2,30 per aandeel uitgekeerd, dat als definitief dividend zal gelden. Hetzelfde geldt voor het interimdividend van € 1,70 uitgekeerd door Vastned Retail N.V. op 6 december 2024.

2025: het jaar van de bevestiging

• 2025 zal voor Vastned een jaar worden van de volledige integratie van de organisatie, aanpassing van de structuur en bevestiging van de vooropgestelde doelstellingen van de Fusie.

• Voor 2025 verwacht Vastned een all-in financieringskost van ongeveer 3,2% om vervolgens vanaf 2026 te stabiliseren op ongeveer 3,9%.

• Vastned verwacht voor 2025 een EPRA-resultaat per aandeel tussen € 1,95 en € 2,05.

Volledig persbericht:

Bijlage