GENERALVERSAMMLUNG 2025 DER SIKA AG

25. März 2025 als Termin der 57. ordentlichen Generalversammlung bestätigt

Mit Ausnahme von Monika Ribar stellen sich alle Verwaltungsräte zur Wiederwahl

Der Verwaltungsrat schlägt Kwok Wang Ng als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor

Bruttodividende von CHF 3.60 pro Aktie beantragt (Vorjahr: CHF 3.30)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Vergütungsobergrenze für die variable Vergütung der Konzernleitung zu vereinfachen und die Statuten anzupassen

Der Verwaltungsrat hat den 25. März 2025 als Termin der Generalversammlung 2025 bestätigt. Damit ist gewährleistet, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre fristgerecht ihre Dividende erhalten. Mit Ausnahme von Monika Ribar, welche sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellt, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt Kwok Wang (genannt Frankie) Ng als neues Mitglied vor und beantragt dessen Wahl.

Der Verwaltungsrat schlägt ebenfalls eine Erhöhung der Bruttodividende von 9.1% auf CHF 3.60 vor (Vorjahr: CHF 3.30). Die Hälfte der Dividende soll aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden. Ferner wird der Generalversammlung die Ersetzung der Vergütungsobergrenze für die variable Vergütung der Konzernleitung durch separate Limiten für den Leistungsbonus und den Long Term Incentive Plan und die damit einhergehende Statutenänderung zur Abstimmung vorgelegt.

AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden wird am 25. Februar 2025 an die Aktionäre verschickt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der Sika AG am selben Tag publiziert.

Die Generalversammlung findet dieses Jahr im Kongresshaus Zürich in Zürich statt.

Beginn: 16.00 Uhr

Türöffnung: 15.00 Uhr

