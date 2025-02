Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

アイハーブ (iHerb) の売上高が24億ドル (約3,592億8,358万円) を突破、グローバルヘルス&ウェルネスにおけるリーダーシップ

同社は2024年に3,700万件の注文を受け、記録的な1年を祝う