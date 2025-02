Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

iHerb, 매출 24억 달러 돌파하며 글로벌 건강 및 웰빙 분야 리더로 입지 굳히다

2024년에 3,700만 건의 주문 처리하며 기록적인 한 해