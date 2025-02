AUDACIA : FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024 : +18% ET FRANCHISSEMENT DU CAP DES 400 M€ D’AUM DANS LA DEEPTECH

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MARDI 25 FEVRIER 2025, 07h30





FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024 : +18% ET FRANCHISSEMENT DU CAP DES 400 M€ D’AUM1 DANS LA DEEPTECH

SUCCES DU CAPITAL INNOVATION, investi dans la deeptech : revenus multipliés par 2,5 en 2024 ; AUMs doublés pour atteindre 405 M€

LEVEES DE FONDS REMARQUABLES DANS LA DEEPTECH : 112 M€ levés à date pour Quantonation 2 (quantique) et premier closing à 137 M€ pour Expansion (new space)

LES FONDS INNOVANTS DEVIENNENT LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS DU GROUPE AUDACIA : 54% en 2024 vs. 40% en 2023

CROISSANCE DES AUMs totaux de 39% passant de 509 M€ à 705 M€.

AUDACIA CONFIRME L’OBJECTIF D’ATTEINDRE 1 MD€ D’ACTIFS SOUS GESTION (AUMs) d’ici fin 2025

« Nos performances sont le fruit de notre stratégie d’investissement dans les innovations technologiques de rupture. Le succès des deux levées de fonds de Quantonation 2 et d’Expansion illustre l’appétit des investisseurs pour des segments nouveaux, encore non défrichés par le marché mais recélant de fortes potentialités de création de valeur.

Nous poursuivons nos efforts en 2025 dans cette direction afin de réussir notre objectif d’atteindre des encours sous gestion d’1 Md€ d’ici la fin de l’année »

Chiffre d’affaires

En M€

Données consolidées non auditées 2024 2023 Variation % CA Groupe

2024 Capital Développement 1,1 2,1 8% Capital Immobilier 0,4 0,4 3% Capital Innovation 5,7 2,2 43% S/total : CA Fonds Thématiques 7,3 4,6 +57% 54% Activité Holding ISF 2,9 2,7 21% Activité Mandat ISF 3,4 4,1 25% Total CA Groupe 13,5 11,5 +18% 100%

En 2024, Audacia enregistre pour la troisième année consécutive un chiffre d’affaires en forte augmentation (+18% en 2024).

Les fonds de Capital Innovation accompagnés par le groupe Audacia franchissent le seuil des 400 M€ d’AUM, lesquels sont investis à date dans 65 participations très prometteuses.

Les revenus du groupe s’établissent à 13,5 M€, dont 54% proviennent des Fonds Thématiques, en croissance de 57%, portés par le dynamisme des fonds de référence Quantonation 2 et Expansion.

L’année 2024 a été très riche avec le succès du premier closing du fonds spatial, la poursuite réussie de la levée du second fonds quantique, le triplement du nombre de participations du véhicule préfigurant le fonds de décarbonation Exergon, l’ouverture d’une nouvelle résidence de coliving pour le Capital Immobilier, et la poursuite de sorties avec un multiple satisfaisant en Capital Développement.

Accélération de la croissance des Fonds Thématiques

En 2024, l’activité des Fonds Thématiques affiche un chiffre d’affaires de 7,3 M€, en progression de 57% par rapport à l’exercice précédent :

Capital Innovation : le chiffre d’affaires s’établit à 5,7 M€ en 2024 contre 2,2 M€ en 2023. Ce chiffre intègre 3,8 M€ de revenus pour le quantique et 1,8 M€ pour le spatial, grâce aux levées de fonds (112 M€ à date pour Quantonation 2 et 137 M€ pour Expansion).





Le groupe Audacia totalise aujourd’hui plus de 405 M€ d’AUM dans la deeptech, dont 159 M€ déployés à date dans 65 participations, celles-ci ayant levé au global 1 052 M€ et créé plus de 2000 emplois.

Capital Développement : le chiffre d’affaires comptable est en retrait en 2024 en raison des revenus exceptionnels générés par le dispositif des Obligations Relance en 2023. Retraité de cet élément exceptionnel, le chiffre d’affaires du Capital Développement est stable en 2024. Au cours de l’exercice, la société de gestion a procédé à plusieurs cessions de participations avec des performances très satisfaisantes. L’équipe a également matérialisé des restitutions majeures en 2024 qui se poursuivront en 2025.





: le chiffre d’affaires comptable est en retrait en 2024 en raison des revenus exceptionnels générés par le dispositif des Obligations Relance en 2023. Retraité de cet élément exceptionnel, le chiffre d’affaires du Capital Développement est stable en 2024. Au cours de l’exercice, la société de gestion a procédé à plusieurs cessions de participations avec des performances très satisfaisantes. L’équipe a également matérialisé des restitutions majeures en 2024 qui se poursuivront en 2025. Capital Immobilier : le chiffre d’affaires atteint 0,4 M€ en 2024, du même ordre de grandeur qu’en 2023. Dans un contexte historiquement très difficile du marché immobilier, le segment du coliving affiche une forte résilience avec un maintien depuis deux ans des performances. En 2024, Audacia a inauguré sa troisième résidence, de très grande capacité (166 clés) en partenariat avec Sharies, pionnier du coliving en France. Enfin, Audacia a acquis sa quatrième résidence gérée à travers un club-deal de transformation d’un hôtel HQE, dans une opération en value-add à Rennes.





Poursuite des désinvestissements pour les Fonds ISF

L’activité des fonds ISF se concentre sur les négociations de cessions des participations en portefeuille, dont le dernier millésime en cours de restitution montre une performance très satisfaisante, les clauses contractuelles s’appliquant strictement aux lignes restantes. En 2024, le chiffre d’affaires ISF s’établit à 6,2 M€ en retrait de 9%. Il intègre des revenus de 0,5 M€ liés à des exercices antérieurs.

Perspectives 2025

En 2025, Audacia entend poursuivre sa stratégie de lancement de nouveaux Fonds Thématiques à fort degré de spécialisation.

Les principaux développements attendus sont les suivants :

Capital Innovation : les levées de fonds dans la deeptech avec la finalisation des levées Quantonation 2 et Expansion visant 200 M€ pour chacun et le first closing du fonds de décarbonation Exergon, qui compte déjà 9 sociétés en portefeuille au travers du fonds d’amorçage Isospin. Dans le secteur de la tech liée à la santé, Audacia prévoit de porter d’ici fin 2025 de 3 à 7 le nombre de participations constituant le véhicule d’amorçage de Sorbonne Venture.





: les avec la finalisation des levées Quantonation 2 et Expansion visant 200 M€ pour chacun et le first closing du fonds de décarbonation Exergon, qui compte déjà 9 sociétés en portefeuille au travers du fonds d’amorçage Isospin. Dans le secteur de la tech liée à la santé, Audacia prévoit de porter d’ici fin 2025 de 3 à 7 le nombre de participations constituant le véhicule d’amorçage de Sorbonne Venture. Capital Développement : Audacia lance son 4 ème fonds holding éligible au 150-0 B ter Constellation 4 dédié à l’investissement dans des PME familiales positionnées sur des secteurs offrant des perspectives de création de valeurs attractives. En parallèle, Audacia étudie des opportunités alternatives de développement au travers de fonds de club deal et de fonds obligataires ciblés.





: Audacia dédié à l’investissement dans des PME familiales positionnées sur des secteurs offrant des perspectives de création de valeurs attractives. En parallèle, Audacia étudie des opportunités alternatives de développement au travers de fonds de club deal et de fonds obligataires ciblés. Capital Immobilier : une amélioration du secteur après plusieurs années de crise. La société de gestion bénéficiera de revenus liés à la quatrième résidence de coliving signée en décembre 2024. Cette acquisition marque la relance de la dynamique de croissance qui devrait continuer en 2025. En parallèle Audacia entend saisir de nouvelles opportunités de niches dans ce segment qui connaît une profonde mutation dans ses usages (coliving, coworking, habitat intergénérationnel, …)





S’appuyant sur son expertise dans l’innovation combinée à son savoir-faire dans le capital développement, Audacia travaille activement au lancement en 2025 de fonds à destination du grand public.

Grâce à la bonne orientation de ses Fonds Thématiques, Audacia confirme son objectif d’atteindre 1 Md€ d’AUM d’ici fin 2025, conformément à l’engagement pris lors de son introduction en bourse en 2021.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : lundi 28 avril 2025 (après Bourse).

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

