25th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 24th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,633 Lowest price per share (pence): 672.00 Highest price per share (pence): 686.00 Weighted average price per day (pence): 678.4252

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,134,131 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,134,131 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 678.4252 12,633 672.00 686.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 24 February 2025 08:11:15 118 678.00 XLON 00324324407TRLO1 24 February 2025 08:11:15 118 678.00 XLON 00324324408TRLO1 24 February 2025 08:22:47 1 684.00 XLON 00324329701TRLO1 24 February 2025 08:22:47 120 684.00 XLON 00324329702TRLO1 24 February 2025 08:29:53 114 686.00 XLON 00324333564TRLO1 24 February 2025 08:29:53 6 686.00 XLON 00324333565TRLO1 24 February 2025 08:29:55 128 685.00 XLON 00324333580TRLO1 24 February 2025 08:44:04 128 683.00 XLON 00324341413TRLO1 24 February 2025 08:56:02 124 682.00 XLON 00324347720TRLO1 24 February 2025 09:05:00 129 682.00 XLON 00324352670TRLO1 24 February 2025 09:07:30 126 681.00 XLON 00324354383TRLO1 24 February 2025 09:40:18 1 681.00 XLON 00324370377TRLO1 24 February 2025 09:40:18 12 681.00 XLON 00324370378TRLO1 24 February 2025 09:40:18 110 681.00 XLON 00324370379TRLO1 24 February 2025 09:53:32 123 681.00 XLON 00324377189TRLO1 24 February 2025 09:53:32 123 681.00 XLON 00324377190TRLO1 24 February 2025 09:53:32 123 681.00 XLON 00324377191TRLO1 24 February 2025 09:59:45 254 680.00 XLON 00324378655TRLO1 24 February 2025 09:59:45 127 680.00 XLON 00324378656TRLO1 24 February 2025 10:01:03 127 679.00 XLON 00324378713TRLO1 24 February 2025 10:01:03 254 679.00 XLON 00324378714TRLO1 24 February 2025 10:01:11 253 678.00 XLON 00324378717TRLO1 24 February 2025 10:02:43 121 679.00 XLON 00324378789TRLO1 24 February 2025 10:03:05 128 680.00 XLON 00324378829TRLO1 24 February 2025 10:08:32 130 682.00 XLON 00324378969TRLO1 24 February 2025 10:10:25 129 681.00 XLON 00324379021TRLO1 24 February 2025 10:16:04 127 680.00 XLON 00324379275TRLO1 24 February 2025 10:36:19 204 682.00 XLON 00324379879TRLO1 24 February 2025 10:43:01 46 682.00 XLON 00324380067TRLO1 24 February 2025 10:43:01 79 682.00 XLON 00324380068TRLO1 24 February 2025 10:50:39 124 681.00 XLON 00324380234TRLO1 24 February 2025 11:32:13 125 680.00 XLON 00324382038TRLO1 24 February 2025 12:01:44 183 680.00 XLON 00324383104TRLO1 24 February 2025 12:01:44 159 679.00 XLON 00324383105TRLO1 24 February 2025 12:01:44 87 679.00 XLON 00324383106TRLO1 24 February 2025 12:05:09 126 679.00 XLON 00324383255TRLO1 24 February 2025 12:05:38 126 678.00 XLON 00324383267TRLO1 24 February 2025 12:21:01 62 676.00 XLON 00324384311TRLO1 24 February 2025 12:21:01 62 676.00 XLON 00324384312TRLO1 24 February 2025 13:22:10 120 678.00 XLON 00324386464TRLO1 24 February 2025 13:44:16 104 678.00 XLON 00324387407TRLO1 24 February 2025 13:44:16 26 678.00 XLON 00324387408TRLO1 24 February 2025 13:44:16 334 678.00 XLON 00324387409TRLO1 24 February 2025 13:58:39 129 678.00 XLON 00324387942TRLO1 24 February 2025 13:58:39 129 678.00 XLON 00324387943TRLO1 24 February 2025 14:13:14 124 678.00 XLON 00324388514TRLO1 24 February 2025 14:13:14 364 678.00 XLON 00324388515TRLO1 24 February 2025 14:13:14 165 678.00 XLON 00324388516TRLO1 24 February 2025 14:13:14 165 678.00 XLON 00324388517TRLO1 24 February 2025 14:13:14 62 678.00 XLON 00324388518TRLO1 24 February 2025 14:13:14 68 678.00 XLON 00324388519TRLO1 24 February 2025 14:13:19 165 678.00 XLON 00324388521TRLO1 24 February 2025 14:32:56 163 680.00 XLON 00324390532TRLO1 24 February 2025 14:32:56 223 680.00 XLON 00324390533TRLO1 24 February 2025 14:32:56 128 680.00 XLON 00324390534TRLO1 24 February 2025 14:32:56 128 680.00 XLON 00324390535TRLO1 24 February 2025 14:32:56 129 680.00 XLON 00324390536TRLO1 24 February 2025 14:33:01 88 680.00 XLON 00324390544TRLO1 24 February 2025 14:37:17 122 680.00 XLON 00324391960TRLO1 24 February 2025 14:37:17 12 680.00 XLON 00324391961TRLO1 24 February 2025 14:37:17 70 680.00 XLON 00324391964TRLO1 24 February 2025 14:40:37 86 680.00 XLON 00324392259TRLO1 24 February 2025 14:40:37 250 680.00 XLON 00324392260TRLO1 24 February 2025 14:42:27 28 680.00 XLON 00324392445TRLO1 24 February 2025 14:43:57 479 679.00 XLON 00324392584TRLO1 24 February 2025 14:43:57 120 679.00 XLON 00324392585TRLO1 24 February 2025 14:43:57 60 678.00 XLON 00324392586TRLO1 24 February 2025 14:43:57 67 678.00 XLON 00324392587TRLO1 24 February 2025 14:50:42 381 678.00 XLON 00324393398TRLO1 24 February 2025 14:50:42 127 677.00 XLON 00324393403TRLO1 24 February 2025 14:58:37 129 675.00 XLON 00324394092TRLO1 24 February 2025 14:58:37 81 675.00 XLON 00324394093TRLO1 24 February 2025 14:58:37 48 675.00 XLON 00324394094TRLO1 24 February 2025 14:58:37 127 674.00 XLON 00324394095TRLO1 24 February 2025 15:04:18 254 672.00 XLON 00324394724TRLO1 24 February 2025 15:24:18 231 674.00 XLON 00324396012TRLO1 24 February 2025 15:24:18 24 674.00 XLON 00324396013TRLO1 24 February 2025 15:26:49 270 677.00 XLON 00324396109TRLO1 24 February 2025 15:29:45 237 676.00 XLON 00324396224TRLO1 24 February 2025 15:33:47 258 675.00 XLON 00324396422TRLO1 24 February 2025 15:33:47 149 676.00 XLON 00324396423TRLO1 24 February 2025 15:33:47 59 676.00 XLON 00324396424TRLO1 24 February 2025 15:56:42 122 674.00 XLON 00324397702TRLO1 24 February 2025 16:11:04 600 676.00 XLON 00324398824TRLO1 24 February 2025 16:11:04 63 676.00 XLON 00324398825TRLO1 24 February 2025 16:11:04 70 676.00 XLON 00324398826TRLO1 24 February 2025 16:11:04 84 676.00 XLON 00324398827TRLO1 24 February 2025 16:11:04 122 675.00 XLON 00324398828TRLO1 24 February 2025 16:12:03 24 676.00 XLON 00324398868TRLO1 24 February 2025 16:14:39 62 676.00 XLON 00324399031TRLO1 24 February 2025 16:14:39 72 676.00 XLON 00324399032TRLO1 24 February 2025 16:14:39 191 676.00 XLON 00324399033TRLO1 24 February 2025 16:19:50 103 676.00 XLON 00324399551TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970