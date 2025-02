Ilkka Oyj Pörssitiedote 25.2.2025, klo 9.30



ILKKA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE



Ilkka Oyj:n (”Ilkka” tai ”Yhtiö”) hallitus on 24.2.2025 vastaanottanut Yhtiön osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n, ML Stable Oy:n ja Mikko Laakkosen osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen saada 24.4.2025 pidettävän Ilkan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakesarjojen yhdistämiseen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseen liittyvän ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisen 30.9.2025 mennessä sekä Yhtiön hallitukselle suunnatun pyynnön valmistella Yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista ylimääräiseen yhtiökokoukseen.



Keskisuomalainen Oyj, Rebl Group Oyj, ML Stable Oy ja Mikko Laakkonen edustavat noin 27 % Ilkan kaikista osakkeista sekä noin 11 % rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Osakkeenomistajien vaatimus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle ja yhtiökokouskutsuun sisällytettäväksi ehdotukseksi on seuraava:



”Osakkeenomistajat ehdottavat, että Yhtiön varsinainen yhtiökokous:

- päättää Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.9.2025 mennessä päättämään Yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta; ja

- pyytää Yhtiön hallitusta valmistelemaan Yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista edellä tarkoitettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, seuraavin pääasiallisin ehdoin:

- Yhtiön osakesarjat yhdistettäisiin siten, että Yhtiön kaikki osakkeet olisi jatkossa noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla;

- Yhtiön I-sarjan osakkeenomistajille toteutettaisiin mahdollisesti suunnattu maksuton osakeanti kompensoimaan osakelajien yhdistämisestä aiheutuvaa äänioikeuksien menettämistä; ja

- Yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin kokonaisuudessaan eri osakelajeja koskeva 2 § sekä I-osakkeisiin sovellettavaa suostumuslauseketta koskeva 3 §.”



Lisäksi Yhtiön hallitus on 27.1.2025 vastaanottanut osakkeenomistaja Pertti Lehtolan osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiöjärjestyksen kohtien 7, 8 ja 14 muuttamista koskevan ehdotuksen siten, että hallituksen valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle.



Edellä sanotut osakkeenomistajien esittämät ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. Yhtiön hallitus arvioi vastaanotettuja osakkeenomistajien ehdotuksia, ja hallintoneuvoston odotetaan antavan niistä lausunnot kokouksessaan 24.3.2025.



Osakkeenomistajien ehdotukset ja hallintoneuvoston niitä koskevat lausunnot tulevat nähtäville Yhtiön verkkosivuille yhtiökokouskutsun julkistamisen yhteydessä.



Ilkan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2025, ja Ilkan hallintoneuvosto julkaisee yhtiökokouskutsun erikseen myöhemmin.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





