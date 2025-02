Télésat ouvre les programmes de bourses annuels pour les femmes et les étudiants autochtones

OTTAWA, Ontario, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX: TSAT), l’un des principaux opérateurs de satellites au monde, reconnu pour son innovation, a annoncé aujourd’hui l’ouverture des candidatures pour ses deux programmes phares de bourses d’études : la cinquième édition du programme national de bourses destiné aux femmes en technologie et en ingénierie, ainsi que la troisième édition de la bourse nationale pour la jeunesse autochtone.

« Télésat est fière de présenter des programmes conçus pour réduire les inégalités entre les genres et les disparités culturelles dans les STIM, en offrant aux femmes et aux étudiants autochtones des opportunités leur permettant de poursuivre leurs études, d’accéder à des carrières et de développer des compétences techniques essentielles en technologie et en ingénierie », a affirmé France Teasdale, vice-présidente talent chez Télésat. « Ces programmes célèbrent la diversité des parcours, car nous reconnaissons que la diversité des genres et des cultures joue un rôle clé dans l’innovation et la collaboration, ce qui permet de renforcer la position de Télésat et du Canada dans l’industrie spatiale et satellitaire. »

Programme national de bourses pour les femmes en technologie et en ingénierie:

Dans le cadre du programme national de bourses pour les femmes en technologie et en ingénierie, Télésat offrira huit bourses de 10 000 $ CAD à des étudiantes inscrites à temps plein dans un programme universitaire ou technique accrédité en technologie ou en ingénierie. Grâce à cette initiative, Télésat espère accroître la représentation féminine dans ces domaines, favoriser l’innovation et encourager les futures leaders de ces secteurs en constante évolution.

Les candidatures pour la bourse nationale destinée aux femmes en technologie et en ingénierie seront acceptées jusqu’au 25 mars 2025 à 13 h (HE). Télésat souhaite que ce programme reflète la diversité du Canada et encourage vivement les candidatures d’étudiantes autochtones, issues de minorités visibles ou en situation de handicap. Scholarship Partners Canada (SPC), une division d’Universités Canada, administre le programme de bourses au nom de Télésat.

Pour plus d’informations sur le programme de bourses, les critères d’admissibilité et pour découvrir les lauréates de 2024, consultez le site : https://www.telesat.com/bourses-detudes/

Bourse nationale pour la jeunesse autochtone:

Dans le cadre de son programme de bourse nationale pour la jeunesse autochtone, Télésat offrira des bourses aux étudiants autochtones afin de les aider à poursuivre leurs études, à développer leur carrière dans les STIM et à acquérir une expérience de travail significative grâce à des stages rémunérés au sein de l’entreprise. Télésat attribuera à deux étudiants autochtones une bourse de 5 000 $ CAD, une allocation de 15 000 $ CAD ainsi qu’un stage rémunéré d’une durée allant jusqu’à 8 mois dans l’une de ses installations de pointe de Télésat situés en Alberta, au Manitoba, au Nunavut, en Ontario ou au Québec.

Le programme de bourse nationale pour la jeunesse autochtone sera également administré par SPC, qui mettra en place un comité d’évaluation composé de représentants d’universités canadiennes et d’un comité de sélection dirigé par des Autochtones. L’évaluation des candidats se basera sur plusieurs critères, dont la performance académique, la qualité et la pertinence d’un essai écrit, les lettres de recommandation, la pertinence du parcours académique et professionnel ainsi que la performance lors de l’entretien.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 25 mars 2025 à 13 h (HE).

Pour plus d’informations sur le programme, les critères d’admissibilité et les modalités de candidature, ainsi que pour découvrir les lauréats de 2024, consultez le site : https://www.telesat.com/bourses-autochtones/

À propos de Télésat

S'appuyant sur un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle à l’avant-garde de l'industrie, Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde. Télésat travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions de connectivité essentielles, répondant aux défis de communication les plus complexes au monde. Ces solutions apportent des avantages stratégiques qui optimisent les opérations des clients et favorisent une croissance rentable.

Toujours à la pointe de l’innovation pour répondre à la demande croissante en connectivité, Télésat Lightspeed, le réseau satellitaire en orbite basse (LEO) de dernière génération de Télésat, sera le premier et le seul réseau LEO spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des clients des secteurs des télécommunications, du gouvernement, du maritime et de l’aéronautique. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité satellitaire mondiale en offrant des liaisons omniprésentes, abordables, à haute capacité, sécurisées et résilientes, avec des vitesses comparables à celles de la fibre optique.

Pour suivre les actualités de Télésat, suivez-nous sur et LinkedIn, X ou visitez www.Télésat.com.



