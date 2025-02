Worldline - mise à jour de l'entreprise

Worldline nomme Pierre-Antoine Vacheron au poste de Directeur Général

Paris La Défense, le 25 février 2025

Le Conseil d’administration de Worldline [Euronext : WLN] est heureux d’annoncer la nomination de Pierre-Antoine Vacheron en qualité de Directeur général à compter du 1er mars 2025. Il prend la succession de Marc-Henri Desportes qui assure la Direction générale sur une période d’intérim depuis octobre 2024.

Pierre-Antoine Vacheron bénéficie de plus de 30 ans d'expérience internationale et de transformation en tant que Directeur général et Directeur financier dans les secteurs des paiements, de la vente au détail et de la banque, plus récemment en tant que Directeur général Payments du groupe BPCE et Directeur général de Natixis Payments. Chez BPCE, Pierre-Antoine a notamment axé ses efforts sur l'innovation produit, la simplification technologique et le service client pour créer un acteur des paiements compétitif et moderne dans le traitement des cartes et du compte à compte, le commerce omnicanal ainsi que l’activité bank as a service. Auparavant, Pierre-Antoine a dirigé les activités Merchant & Acquiring Services d’Ingenico Group. Au cours de cette période, il a supervisé la diversification d'Ingenico, et notamment sa mutation d'un processeur de paiements orienté vers le hardware à un prestataire de services de paiement de premier plan.

Le Conseil d’administration a considéré que la Société nécessitait un nouveau profil externe et est convaincu que Pierre-Antoine apportera une nouvelle perspective à Worldline. Ses priorités comprendront la transformation de la performance de Worldline, l'amélioration de l'expérience client et la promotion des talents et de la culture d’entreprise.

Le Conseil d'administration adresse ses sincères remerciements à Marc-Henri Desportes pour sa contribution au développement de Worldline au cours de son mandat de Directeur général délégué et de Directeur général sur une période d’intérim. Son leadership constant depuis octobre 2024 a été inestimable et, reflétant son engagement absolu pour Worldline, il assurera la transition la plus fluide possible avec Pierre-Antoine.

Wilfried Verstraete, Président du Conseil d’administration de Worldline, a déclaré : « Pierre-Antoine est un dirigeant stratégique doté d'une expertise pointue du secteur. Sa connaissance approfondie des marchés mondiaux et sa capacité avérée à obtenir des résultats dans des environnements difficiles font de lui un dirigeant idéal pour Worldline. Sa passion pour la technologie, son engagement en faveur d'une transformation positive, son leadership affirmé et son souci de la performance et des résultats sont des atouts cruciaux. Nous sommes convaincus que sous sa direction, Worldline renforcera sa position d’acteur de premier plan dans le domaine des technologies de paiement et stimulera la création de valeur durable. »

Pierre-Antoine Vacheron a commenté : « Je suis heureux de prendre la direction de Worldline, dans cette étape clef pour l'entreprise. Worldline dispose de la taille et de l'expertise nécessaires pour être à la pointe d'un secteur des paiements en constante évolution. Je suis impatient de mettre à profit mon expertise en matière d'intégration et de transformation dans des contextes internationaux pour y parvenir, dans le cadre d'un plan stratégique que nous établirons avec le Conseil d'administration. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos équipes, nos clients et nos partenaires pour créer un climat de confiance, favoriser la croissance et créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

Les résultats annuels 2024 de Worldline seront publiés le 26 février 2025 et suivis d’une conférence webcast. Toutes les informations seront disponibles sur le site Internet de la société (www.worldline.com).

Biographie :

Pierre-Antoine Vacheron bénéficie de 30 ans d'expérience internationale et de transformation en tant que Directeur général et Directeur financier dans les secteurs de la banque, de la vente au détail et des paiements.

Pierre-Antoine Vacheron rejoint Worldline après avoir occupé les fonctions de Directeur général Paiements du pôle Digital & Payments du groupe BPCE, la cinquième banque de détail en Europe, depuis 2018, faisant de cette branche une activité stratégique pour le groupe bancaire dans son ensemble. A ce poste, Pierre-Antoine Vacheron a mis l'accent sur l'innovation produit, la technologie et l'excellence client pour façonner un acteur des paiements hautement compétitif et moderne dans le traitement des cartes et du compte à compte (BPCE Payments services), le commerce omnicanal (Payplug) et la banque en tant que service (Xpollens).

Auparavant, Pierre-Antoine Vacheron dirigeait entre 2009 et 2017 les activités Merchant & Acquiring Services d’Ingenico. Durant cette période, il a notamment supervisé la diversification d’Ingenico, contribuant à transformer Ingenico, alors orientée vers le hardware, en un prestataire de services de paiement de premier plan, à travers les acquisitions stratégiques d'Ogone et de Global Collect.

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration, Pierre-Antoine Vacheron a occupé des postes de direction financière dans des sociétés internationales et cotées, dans les secteurs de la technologie (Airbus, Alstom) et de la distribution (Etam), démontrant ainsi son expertise dans les domaines de la finance, des opérations et de la technologie.

