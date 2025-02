Rackspace Technology treibt Expansion und App-basierte Kundenbindung mit hybrider Cloud für Domino's Pizza UK & Ireland voran

SAN ANTONIO, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid- und KI-Lösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Domino's Pizza UK & Ireland Ltd. bekannt, um die digitalen Funktionen von Domino's zu stärken und das wachsende Filialnetz des Unternehmens durch eine robuste hybride Cloud-Umgebung zu unterstützen.

Domino's Pizza UK & Ireland Ltd. ist der führende Pizzalieferdienst der Region, der neue praktische und technische Maßstäbe für die Nahrungsmittelzustellungsbranche setzt. Als Master-Franchisenehmer für die Region hat sich das Unternehmen von einem traditionellen Take-away-Restaurant in einen technologieorientierten Betrieb verwandelt, der den Löwenanteil seiner Verkäufe über digitale Kanäle tätigt. Davon zeugen fast sechs Millionen aktive Kunden, die die mobile App von Domino's nutzen.

In seinem Unterstützungsbüro in Milton Keynes kombiniert Domino's zentralisierte Betriebsabläufe mit einem Netzwerk an Franchise-Filialen, die über Technologieplattformen miteinander vernetzt sind. Diese Plattformen bieten Unterstützung in allen Bereichen – von E-Commerce und mobile Bestellsysteme über Lieferkettenmanagement und Betriebsabläufe – und stellen sicher, dass alle Standorte mehrmals wöchentlich mit frischen Zutaten beliefert werden.

Zu Spitzenzeiten bewältigen die Systeme von Domino's beträchtliche Spitzen im Auftragsvolumen und gewährleisten die konsistente Servicebereitstellung über sein gesamtes Netzwerk mit rund 1.400 untereinander vernetzten Stores. Das Unternehmen bereitet sich auf eine Expansion in über 1.600 Standorte vor und benötigt eine anpassungsfähige Infrastruktur, die bei zunehmender Nachfrage nahtlose Skalierungen bewältigen kann. Die Infrastruktur des Filialnetzes muss sich im Rahmen dieses Netzwerkausbaus weiterentwickeln, um zukünftiges Wachstum und Skalierbarkeit angemessen unterstützen zu können.

„Domino's wollte eine flexiblere, skalierbare Technologie-Plattform schaffen, die die Expansion seines digitalen Geschäfts und sein wachsendes Filialnetz unterstützt,“ so D K Sinha, President of Public Cloud, Rackspace Technology. „Zu diesem Zweck hat Domino's sich mit Rackspace zusammengetan und wir haben die gemeinsame Reise in Richtung einer flexibleren, skalierbaren Infrastruktur angetreten. Domino's hat sich für Microsoft® Azure® entschieden und sich die Expertise von Rackspace für einen reibungslosen Übergang zunutze gemacht, bei dem die Stabilität seiner zentralen Systeme gewährleistet wurde.“

Domino's hat gemeinsam mit Rackspace Technology eine hybride technische Umgebung geschaffen, die die Stabilität einer privaten Cloud mit der Skalierbarkeit von Microsoft® Azure® kombiniert. Diese Infrastruktur bietet Unterstützung für alle Filialen und bewältigt das erhöhte Aufkommen zu Spitzenzeiten ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit.

Als besonders wertvoll hat sich die hybride Umgebung für das schnelle Wachstumsmodell von Domino's herausgestellt. Die Microservices-Architektur der modernisierten E-Commerce-Plattform ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von Funktionen sowie ein effizienteres Skalieren, und IaC-Prozesse garantieren die konsistente, verlässliche Bereitstellung über verschiedene Umgebungen hinweg.

Ihren Anfang nahm diese Transformation mit der Modernisierung der E-Commerce-Plattform von Domino's, die sich durch den Umstieg von einer monolithischen Architektur auf die Microservices ausgezeichnet hat. Diese werden mit dem Kubernetes Service von Azure® betrieben, garantieren eine effizientere Skalierung zu Spitzenzeiten und halten kritische Systeme in einem zweckgewidmeten Umfeld am Laufen. Die neue Architektur hat auch Entwicklungszyklen beschleunigt und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung, die den Kundenanforderungen gerecht wird. Darüber hinaus hat Domino's Infrastructure-as-Code-Prozesse (IaC) übernommen, die dank der schnellen Wiederherstellung von Umfeldern und standardisierten Plattformkonfigurationen die Konsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg gewährleisten.

Zeitgleich fing Domino's an, Microsoft® Dynamics 365 zu nutzen, um seine Lieferkette und Finanzabläufe zu modernisieren. Das Team von Rackspace arbeitete eng mit Drittanbietern zusammen, um die nahtlose Integration neuer Lösungen zu gewährleisten. Infolgedessen konnte Domino's seine digitalen Abläufe ausbauen und einen Großteil seiner Bestellungen auf digitale Kanäle mit einer hybriden Cloud-Umgebung verlagern, die von Microsoft® Azure® und Azure® Kubernetes Service, Rackspace Professional Services, Microsoft Dynamics 365, Azure Active Directory B2C, Microsoft® 365® und HCP Terraform betrieben und unterstützt werden.

Domino's baut seine Cloud-Nutzung weiter aus, indem es seine Disaster-Recovery-Fähigkeiten stärkt und seinen Cloud-Fußabdruck erweitert.

„Seit 2011 ist Rackspace Technology der Partner unseres Vertrauens. Seine Expertise ermöglicht es uns, die Stabilität in unseren Abläufen zu gewährleisten und Kundenbedürfnissen mit fortlaufenden Innovationen schnell gerecht zu werden,“ bekräftigt Michael Chute, Head of Platform Engineering and Architecture bei Domino's Pizza UK & Ireland Ltd. „Für unser kleines internes Team sind die richtigen Partner ein zentraler Baustein für unser Wachstum. Ihr Fokus auf Automatisierung sorgt dafür, dass unsere Plattformen skalierbar und unsere Entwicklungszyklen schnell sind.“

Während der gesamten Übergangszeit hat das Team von Rackspace als verlängerter Arm von Domino's fungiert und mit mehreren Teams und Anbietern zusammengearbeitet sowie ausschlaggebendes technisches Fachwissen bereitgestellt. Vor allem bei wichtigen Großveranstaltungen wie der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 war diese Partnerschaft besonders wertvoll.

„Wir haben ‚Rackers‘ in unseren Teams und wissen, dass wir uns auf die Qualität von Rackspace verlassen können. Und wir haben uns Ingenieure geholt, die unsere eigenen Teams unterstützen,“ betont Chute. „Wir haben nur ein kleines Team mit Ingenieuren, das sich von unserer E-Commerce-Plattform über unsere IT-Funktionen im Rackspace bis hin zu unserer Lieferkette einfach um alles kümmert.“

Klicken Sie hier, um ein Video über die Zusammenarbeit zwischen Rackspace Technology und Domino's anzusehen und hier, um die vollständige Fallstudie zu lesen.

