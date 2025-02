Worldline RESULTATS ANNUELS 2024

RESULTATS ANNUELS 2024

Recentrage et rebond en cours

Résultats annuels 2024

Chiffre d’affaires de 4 632 M€, à +0,5% de croissance organique,

dont +1,9% dans les Services aux Commerçants

1 070 M€ d'EBITDA ajusté

201 M€ de flux de trésorerie disponible, soit un taux de conversion de 19% de l’EBITDA ajusté

434 M€ résultat net part du groupe normalisé

(297) M€ résultat net part du groupe1

2025 : exploiter le repositionnement de Worldline pour actionner le rebond

Initiatives fortes de développement de nouveaux produits qui permettront d’accélérer la croissance au S2 2025, avec des équipes de direction renouvelées chez MS

Contrôle des coûts rigoureux et mise à contribution de Power24 pour optimiser le flux de trésorerie disponible

Optimisation du portefeuille en cours

Un bilan et un profil de liquidité solides

Gestion active du profil d'échéance de la dette tout en maintenant une forte liquidité

(succès d’une émission obligataire de 500 M€ à 5 ans et extension de l'échéance du RCF)

Worldline nomme Pierre-Antoine Vacheron au poste de Directeur Général

30 ans d'expérience approfondie dans des contextes internationaux

et transformateurs, dont 15 dans le secteur des paiements

Attention particulière sur l'innovation produits, la technologie et l'excellence client

pour façonner un acteur de paiement hautement compétitif et moderne

Nomination à compter du 1er mars 2025

Perspectives 2025

Taux de croissance du chiffre d’affaires similaire en 2025 vs. 2024

Croissance du flux de trésorerie disponible avant coût des frais financiers nets vs. 2024

De plus amples détails concernant la trajectoire 2025 seront fournis

lors de la publication du T1 2025, le 23 avril 2025

Le nouveau DG travaillera sur le prochain plan stratégique de Worldline qui sera présenté à l’automne

Paris, La Défense, le 26 février 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, publie aujourd'hui ses résultats annuels pour 2024.

Grégory Lambertie, Directeur financier de Worldline, a déclaré : « Grâce aux efforts déployés par nos équipes pour surmonter les défis spécifiques rencontrés au cours de l’été, nous avons atteint nos résultats financiers de 2024 malgré un ralentissement en Europe. Nous sommes restés vigilants sur le contrôle des coûts au sein de l'organisation, comme le démontre notre performance en termes de flux de trésorerie disponible.

En 2024, nous avons mis en œuvre avec succès le plan Power24 pour transformer l’entreprise et s’adapter à un environnement concurrentiel en constante évolution. En 2025, nous continuerons à repositionner Worldline sur une trajectoire de croissance durable afin d’accélérer d'ici la fin de l'année.

Nous continuerons également à gérer strictement les coûts opérationnels, les investissements et le fonds de roulement pour générer une croissance régulière du flux de trésorerie disponible hors frais de financement nets dès 2025.

Après une décennie de consolidation du marché, nous avons commencé le processus d’optimisation de notre portefeuille d'activités afin de recentrer nos efforts sur notre activité principale et de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes à moyen terme. »



POINTS CLES DE 2024

Nouveaux produits et partenariats pour soutenir le rebond de l’activité au S2 2025

Pendant l'année 2024, les équipes de Worldline ont préparé la reprise du Groupe en signant plusieurs partenariats importants, en lançant de nouveaux produits innovants et en renforçant les réseaux de distribution bancaire. Parmi les actions réalisées :

Nouveaux produits :

Tirant parti de son partenariat avec OPP, Worldline a introduit une solution de paiements intégrés en Europe destinée aux ISV et aux places de marché. Cette solution couvre l'ensemble de l'écosystème des revenus, incluant l'acceptation mondiale en ligne et les capacités complètes d'acquisition, avec 165 partenaires déjà intégrés





Pertinence de notre solution SoftPos : déjà plus de 6 300 micro-commerçants intégrés, série en cours





Partenariat avec Visa pour lancer une solution d’émission de carte virtuelle pour les agences de voyage en ligne





Dans les Services Financiers, intégration d'une banque sur sa nouvelle solution de paiements instantanés basée sur le cloud, tirant parti du partenariat stratégique signé avec Google

Lancement de « Bank Transfer by Worldline », une nouvelle méthode de paiement de compte à compte disponible dans 14 pays européens, marquant une collaboration réussie entre l’activité Services aux Commerçants et celle des Services Financiers

DNB, le plus grand groupe de services financiers en Norvège, tirera parti de la connectivité instantanée Swift de Worldline vers TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) pour améliorer son infrastructure de paiement et fournir des services de paiement en temps réel fiables et transparents à ses clients. Worldline a également signé un contrat avec GarantiBBVA International N.V. pour mettre en œuvre sa solution de paiements instantanés basée sur le cloud.

Distribution :

Worldline a renforcé sa présence dans la restauration rapide grâce à Tabesto, spécialiste de la commande et du paiement. Ce partenariat avec un éditeur de logiciels indépendant (ISV) couvre 36 pays et utilise la technologie SoftPos Worldline Tap on Mobile pour améliorer l'expérience sur kiosque





Grâce à son partenariat avec Wix, Worldline étendra ses solutions de paiement en ligne pour les entreprises en Europe et en Asie-Pacifique, offrant aux commerçants une solution tout-en-un grâce à l'acceptation des paiements intégrés et ses capacités d'acquisition localisées





Worldline a signé un accord stratégique à long terme avec RCH, la principale entreprise technologique italienne pour la gestion des systèmes de caisse électroniques avec environ 350 000 clients, afin d'offrir des solutions de paiement intégrées pour les points de vente.





Renforcement des réseaux bancaires :

En Italie, la migration du portefeuille d'environ 60 000 commerçants de CCB a débuté fin 2024 avec une montée en puissance complète prévue en 2025 sur la plateforme Worldline

Déploiement des solutions de paiement Worldline avec la migration de plus de 25 000 commerçants de Credem en Italie

Le partenariat entre Worldline et le Crédit Agricole avance avec le lancement initial de produits pour les petites et moyennes entreprises, suivi d'un déploiement progressif de l'offre pour les grandes entreprises en 2025.





Attention particulière sur le contrôle des coûts

En 2024, Worldline a mis en œuvre avec succès son programme Power24 et a augmenté son objectif d'économies de coûts cash total à 220 millions d'euros, et plein régime prévu d'ici la fin de 2025.

La direction a également mis en œuvre des mesures visant à réduire les coûts de rationalisation et d'intégration et à gérer rigoureusement ses dépenses d'investissement et de fonds de roulement.

Les coûts de rationalisation et d'intégration, hors Power24, ont ainsi diminué en 2024 à 112 millions d'euros contre 165 M€ en 2023 et devraient encore diminuer pour représenter environ 1% du chiffre d’affaires à moyen terme.

Les dépenses d'investissement ont diminué à 281,5 millions d’euros en 2024 contre 332,9 M€ en 2023. Le fonds de roulement, bien que représentant toujours une sortie de trésorerie en 2024, devrait progressivement tendre vers une contribution de trésorerie neutre à moyen terme.







Tous ces efforts sous-tendent l'ambition du Groupe d'améliorer significativement la génération de flux de trésorerie disponibles dans les années à venir, soutenue également par la baisse significative du coût de mise en œuvre de Power24 en 2025.

Nouvelle gouvernance

Le 13 juin, Worldline a tenu son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par M. Georges Pauget en sa qualité de Président du Conseil d’administration par intérim. Comme annoncé le 21 mars 2024, le Conseil d’administration qui s’est tenu après l’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de nommer M. Wilfried Verstraete en qualité de Président du Conseil d’administration. L’ensemble des autres résolutions soumises par le Conseil d’administration ont été adoptées, en particulier :

les comptes annuels et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Nazan Somer Özelgin et M. Daniel Schmucki pour une durée de trois ans ;

la ratification de la cooptation de M. Wilfried Verstraete en qualité d’administrateur et le renouvellement de son mandat pour trois ans ; et

la nomination de trois nouveaux administrateurs, Mme Agnès Park, Mme Sylvia Steinmann et M. Olivier Gavalda pour une durée de trois ans.

Comme annoncé précédemment, le Conseil d'Administration est désormais composé de 13 administrateurs, dont deux administrateurs salariés, avec une forte diversité. Le Conseil d'administration comprend 64% d'administrateurs indépendants, 46% de femmes et 64% d'administrateurs de nationalité étrangère (autres que les administrateurs salariés).



Worldline nomme Pierre-Antoine Vacheron en tant que Directeur Général

Worldline a annoncé hier la nomination de M. Pierre-Antoine Vacheron au poste de Directeur Général, à compter du 1er mars 2025. Le Conseil d’administration a considéré que la Société nécessitait un nouveau profil externe et est convaincu que Pierre-Antoine Vacheron apportera une nouvelle perspective à Worldline. Ses priorités comprendront la transformation des performances de Worldline, l'amélioration de l'expérience client et la promotion des talents et de la culture d’entreprise. Le Conseil d'administration adresse ses sincères remerciements à Marc-Henri pour sa contribution au développement de Worldline pendant son mandat de Directeur général délégué et de Directeur général pour assurer une période d’intérim. Son leadership constant depuis octobre 2024 a été inestimable et, reflétant son engagement absolu pour Worldline, il assurera une transition fluide à Pierre-Antoine.

Pierre-Antoine Vacheron apporte plus de 30 ans d'expérience internationale et de transformation en tant que Directeur général et Directeur financier dans les secteurs des paiements, de la vente au détail et de la banque, plus récemment en tant que directeur général Paiements Payments du groupe BPCE et directeur général de Natixis Payments. Au sein de BPCE, Pierre-Antoine a notamment axé ses efforts sur l'innovation produit, la simplification technologique et le service client pour créer un acteur des paiements compétitif et moderne dans le traitement des cartes et du compte à compte, le commerce omnicanal ainsi que l’activité bank as a service. Auparavant, Pierre-Antoine Vacheron a dirigé les activités Merchant & Acquiring Services d’Ingenico. Au cours de cette période, il a supervisé la diversification d'Ingenico, et notamment sa mutation d'un processeur de paiements orienté vers le hardware à un prestataire de services de paiement de premier plan.

Un bilan et un profil de liquidité solides

Worldline s’engage à maintenir une structure financière solide avec un profil de liquidité robuste.

Des actions structurelles ont été mises en œuvre pour atteindre cet objectif :

Le 4 juillet 2024, Worldline a signé une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable de 1,125 milliard d’euros qui arrive à échéance en juillet 2029. La facilité de crédit comprend deux options de prolongation d'un an à la discrétion des prêteurs. La facilité de crédit remplace et augmente celles existantes de 450 M€ et 600 M€ arrivant à échéance en décembre 2025. Elle est soutenue par un syndicat de 17 banques internationales, dont de nouveaux prêteurs.

Le 21 novembre 2024, Worldline a émis une nouvelle obligation de 500 millions d’euros dans le cadre du programme EMTN existant, arrivant à échéance le 27 novembre 2029, et versant un coupon de 5,25% par an. Ces obligations sont notées BBB- par S&P Global Ratings, conformément à la dernière notation de crédit de l'entreprise confirmée le 24 septembre 2024.

Le 21 novembre 2024, Worldline a racheté des OCEANEs en circulation arrivant à échéance en juillet 2025 et des OCEANEs arrivant à échéance en juillet 2026 pour un montant total d'environ 250 millions d’euros. Les obligations rachetées ont été annulées après le rachat conformément à leurs conditions respectives.





Worldline continuera à gérer activement son profil d'échéance de la dette, tout en maintenant une forte liquidité financière.

PERFORMANCE ANNUELLE 2024

Chiffres-clefs 2024

En millions d'euros 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires publié* 4 632 4 609 +0,5% Chiffre d'affaires net net** 3 729 3 777 -1,3% EBE ajusté* 1 070 1 112 -3,7% % de chiffre d'affaires 23,1% 24,1% -101 pts % de chiffre d'affaires net net 28,7% 29,4% -72 pts EBE 750 905 -17,1% % de chiffre d'affaires 16,2% 19,6% % de chiffre d'affaires net net 20,1% 24,0% Résultat net part du Groupe -297 -817 Résultat net part du Groupe normalisé 434 521 -16,8% % du chiffre d'affaires publié 9,4% 11,3% Flux de trésorerie disponible 201 355 -43,4% Taux de conversion de l'EBE ajusté*** 18,8% 32,0% Endettement net de fin de période incluant IFRS16 2 012 2 156 -6,7% Ratio d'endettement du groupe 1.9x 1.9x *à périmètre et taux de change constants ** Chiffre d'affaires hors frais schémas de paiement et commissions des partenaires ***taux de conversion du FY 2023 calculé sur la base de l'EBE 2023 publié

Le chiffre d'affaires annuel de Worldline pour l'exercice 2024 atteint 4 632 millions d’euros, représentant une croissance organique de +0,5%, avec un ralentissement au second semestre dû à un contexte global de consommation faible, au processus de ré-internalisation d'un grand client dans les Services Financiers et à certains défis spécifiques dans les Services aux Commerçants au cours de l'été.

L'EBITDA ajusté du groupe s'élève à 1 070 millions d’euros en 2024, représentant 23,1% du chiffre d'affaires, dans un contexte difficile dans les Services aux Commerçants et les Services Financiers.

Le résultat net part du groupe provenant des opérations poursuivies est de -297 millions d’euros, principalement impacté par la variation de 349 millions d’euros de la juste valeur des actions de préférence TSS. Sur une base normalisée (excluant les éléments inhabituels et peu fréquents, part du groupe, net d'impôts), il atteint 434 millions d’euros (contre 521 M€ en 2023), ce qui équivaut à un BPA normalisé de base et dilué de 1,53 € pour l'exercice 2024.

Le flux de trésorerie disponible s'élève à 201 millions d’euros, soit un taux de conversion de l'EBITDA ajusté de 19% (flux de trésorerie disponible divisé par l'EBITDA ajusté), principalement impacté par le plan Power24 qui a représenté 139 millions d’euros. Les principaux paramètres du flux de trésorerie disponible sont :

La réduction des dépenses d'investissement en pourcentage des revenus à 6,1% (contre 7,2% en 2023) Un flux négatif lié au fonds de roulement de 72 millions d’euros, comme prévu et conforme à l'objectif du Groupe de rendre le fonds de roulement neutre sur la trésorerie dans les années à venir

La réduction supplémentaire des coûts d'intégration et de rationalisation hors projets stratégiques à 112 millions d’euros, un montant qui continuera de diminuer dans les années à venir.





La dette nette du Groupe s'élève à 2 012 millions d’euros à la fin de 2024 incluant IFRS16, en baisse d'environ 150 millions d’euros par rapport à 2023, représentant un ratio de dette nette sur EBITDA ajusté de 1,9x intégrant IFRS16.

Chiffre d’affaires du T4 par ligne d’activité :

En millions d'euros T4

2024 T4

2023* Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 864 855 +1,2% -3,3% Services Financiers 224 246 -8,9% -9,2% Mobilité & Services Web Transactionnels 92 90 +1,6% +1,6% Worldline 1 180 1 191 -0,9% -4,3% *à périmètre et taux de change constants

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au 4ème trimestre 2024 a atteint 1 180 millions d’euros, soit une croissance organique en baisse de -0,9%. Dans un environnement macroéconomique européen peu dynamique et malgré l'impact des résiliations de contrats de commerçants et des retards de livraison de terminaux de paiement de prochaine génération, la division Services aux Commerçants a enregistré une croissance positive, notamment grâce à une dynamique favorable continue en Europe du Sud. La division Services Financiers a été impactée par le processus de ré-internalisation d'un grand client, comme au troisième trimestre, tandis que les activités d’émission et des paiements instantanés étaient toujours bien orientés. La division Mobilité et Services Web Transactionnels a connu une croissance dans tous les segments, en particulier grâce aux solutions Contact de Worldline en France.



Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires de la division Services aux Commerçants au T4 2024 a atteint 864 millions d’euros, représentant une croissance organique de +1,2%. Dans un contexte macroéconomique mou, l'activité du trimestre a été freinée par la résiliation de contrats de commerçants, dont l'impact prendra fin au S1 2025, ainsi que par des retards de livraison de terminaux de paiement de prochaine génération. Les problèmes spécifiques rencontrés au troisième trimestre 2024 ont été résolus comme prévu, l'Australie retrouvant une croissance relutive et avec une forte amélioration dans les secteurs en ligne qui avaient décliné au cours de l'été. Par division, la performance était la suivante :

Acquisition Commerçants : Belle croissance soutenue par des gains de parts de marché en Europe du Sud et une activité robuste en Europe centrale, bien que partiellement atténuée par certaines résiliations de contrats en ligne et une performance plus faible en Europe du Nord.

Acceptance de Paiement : Croissance solide grâce à la reprise de certains secteurs en ligne.

Services Numériques : Déclin dû aux retards de livraison de terminaux de paiement, compensant une bonne performance en Turquie.





Au cours du quatrième trimestre, les Services aux Commerçants ont bénéficié d'une activité commerciale robuste avec la signature de nombreux contrats, par exemple avec Fortech, myWorld, Wix, RCH et plusieurs compagnies aériennes, dont Qatar Airways.

Par ailleurs, Worldline a renouvelé son contrat avec PayPal pour la fourniture de services de passerelle aux entreprises, tant pour les activités de marque que pour les activités sans marque, sur les marchés mexicain et brésilien. Cela démontre la capacité du Groupe à gérer des partenariats complexes et à offrir des solutions innovantes.



Services Financiers

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 a atteint 224 millions d’euros, représentant une baisse de croissance organique de -8,9%, largement affectée par le processus de ré-internalisation d'un client important, qui avait déjà impacté le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024. La performance par division était la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : belle croissance grâce à de nouveaux projets et à une demande accrue, notamment en Finlande.

Services Bancaires Numériques : baisse des ventes par rapport à l’an dernier avec une augmentation de l’activité dans les solutions de sanctions et de surveillance plus que compensée par la diminution globale des volumes.

Paiements Non-cartes : la ré-internalisation non-récurrente d'un grand client a entraîné une baisse significative des ventes, comme prévu, tandis que la dynamique était bonne aux Pays-Bas.





Au 4ème trimestre, les Services Financiers ont maintenu une dynamique commerciale positive et enregistré de nouveaux contrats, notamment avec Argenta dans l'émission, Dimoco dans l’Open Banking et Garanti Bank dans les paiements instantanés. Cela devrait favoriser un retour à la croissance pour cette division, soutenue par la fin de l'impact du processus de ré-internalisation non-récurrent.

Mobilité et Services web transactionnels

Le chiffre d’affaires de l’activité Mobilité et Services Web Transactionnels a augmenté de +1,6% pour atteindre 92 millions d’euros, grâce à de nouveaux développements commerciaux en France. La performance par division était la suivante :

Services de Confiance : légère croissance grâce à une activité accrue en France, notamment avec l'ANCV (Chèques Vacances) et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Transport et les Mobilités : les ventes ont augmenté grâce aux solutions de billetterie en France, plus que compensant la baisse au Royaume-Uni.

Interactions Omnicanales : Bonne croissance grâce à l'augmentation des volumes de Contact en France, plus que compensant des ventes légèrement plus faibles en Ibérie.





Au 4ème trimestre, l’activité Mobilité et Services Web Transactionnels a signé un nouveau contrat de 5 ans avec Transport for Wales Rail Limited, et a notamment remporté des contrats en France avec la région Pays de la Loire pour améliorer les services de mobilité et avec le Ministère des Transports, dans le cadre de l'expérimentation d'un billet de transport unique et national (Titre Unique).

Performance 2024 par ligne d’activité

Chiffre d'affaires EBE ajusté EBE ajusté % Chiffre d'affaires Net Net CA Net Net EBE ajusté % En millions d'euros 2024 2023* Variation organique 2024 2023* Variation organique

2024

2023* Variation organique 2024 2023* 2024 2023* Variation organique Services aux Commerçants 3 390 3 326 +1,9% 815 850 -4,1% 24,0% 25,5% -150 pts 2 496 2 504 32,7% 33,9% -126 pts Services Financiers 891 940 -5,1% 242 274 -11,7% 27,1% 29,1% -201 pts 882 929 27,4% 29,4% -205 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 351 344 +2,1% 68 48 +41,6% 19,4% 14,0% +541 pts 351 344 19,4% 14,0% +541 pts Coûts centraux -54 -59 -8,7% -1,2% -1,3% +12 pts -1,2% -1,3% +12 pts Worldline 4 632 4 609 +0,5% 1 070 1 112 -3,7% 23,1% 24,1% -101 pts 3 729 3 777 28,7% 29,4% -72 pts

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants pour l'année 2024 s'élève à 3 390 millions d’euros, représentant une croissance organique de +1,9%. Malgré une bonne dynamique dans nos principales régions, telles que l'Europe centrale, et une forte activité tirée par des gains de parts de marché en Italie, la performance des Services aux Commerçants a été affectée par des conditions macroéconomiques moins favorables au cours de l'année, par la résiliation planifiée de certains de nos marchands en ligne, par des problèmes spécifiques de performance dans notre activité Asie-Pacifique et dans certains secteurs en ligne pendant l'été qui ont été résolus au quatrième trimestre 2024, ainsi que par des retards de livraisons de terminaux de paiement de prochaine génération. L'EBITDA ajusté s’élève à 815 millions d’euros, soit 24,0% du chiffre d’affaires, impacté par une faible performance des revenus et par un mix pays défavorable en raison de la surperformance des marchés d'Europe du Sud par rapport à l'Europe centrale.

Le chiffre d'affaires des Services Financiers en 2024 s'élève à 891 millions d’euros, enregistrant une baisse de 5,1% par rapport à 2023. La poursuite de la dynamique positive dans le traitement acquéreurs et émetteurs a été plus que compensée par l’important processus de ré-internalisation non-récurrent qui a débuté au deuxième trimestre 2024 dans l'activité Paiements Non-cartes. L'EBITDA ajusté atteint 242 millions d’euros, représentant 27,1% du chiffre d’affaires. La division a été affectée par la faible performance des ventes qui n'a pas été compensée par les actions d'atténuation des coûts lancées à la fin du premier semestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Mobilité et Services web transactionnels atteint 351 millions d’euros, en hausse de 2,1% en organique, principalement tiré par une activité accrue en France dans les Services de Confiance et à de nouveaux projets remportés au second semestre 2024 dans la division des Interactions Omnicanales. L'EBITDA ajusté atteint 68 millions d’euros, représentant 19,4% du chiffre d’affaires, grâce à la forte amélioration de la productivité dans le déploiement des projets.

Les coûts centraux s’élèvent à 54 millions d’euros en 2024, représentant 1,2% du chiffre d’affaires total du Groupe, contre 59 M€ en 2023, bénéficiant de la mise en œuvre d'un contrôle rigoureux des coûts dans les fonctions support.

PERSPECTIVES 2025

Taux de croissance du chiffre d’affaires similaire en 2025 vs. 2024

avec une accélération progressive au S2’25 après une performance au S1’25 légèrement inférieure au taux de croissance du T4’24

avec une accélération progressive au S2’25 après une performance au S1’25 légèrement inférieure au taux de croissance du T4’24 Croissance du flux de trésorerie disponible hors effet de frais financiers nets vs. 2024

De plus amples détails concernant la trajectoire 2025 seront fournis lors de la publication du T1 2025 , prévue le 23 avril 2025

, prévue le 23 avril 2025 Le nouveau Directeur général travaillera sur le prochain plan stratégique de Worldline qui sera présenté à l’automne.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2024.

Annexes



RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES STATUTAIRE DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS.



Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 est comparé au chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 à périmètre et taux de change constants comme présenté ci-dessous par ligne d’activité :

Chiffre d'affaires En millions d'euros T4 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change T4 2023* Services aux Commerçants 849 -0,4 +5,8 855 Services Financiers 248 -2,8 +0,8 246 Mobilité & Services Web Transactionnels 89 +0,0 +0,8 90 Worldline 1 187 -3,2 +7,5 1 191 * à périmètre constant et taux de change moyens de décembre 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023

Les effets des taux de change au quatrième trimestre étaient principalement dus à l'appréciation de la livre turque et du franc suisse, tandis que les effets de périmètre étaient principalement liés à la cession de ePay dans les Services aux Commerçants et aux ajustements de périmètre internes.

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES STATUTAIRE ET DE L'EBITDA AJUSTÉ DE L'ANNÉE FISCALE 2023 AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET L'EBITDA AJUSTÉ DE L'ANNÉE FISCALE 2023 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l'EBE ajusté pour l'année fiscale 2024 sont comparés au chiffre d’affaires et à l'EBE ajusté de l'année fiscale 2023 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires et l'EBE ajusté de l'année fiscale 2023 rapportés et le chiffre d’affaires et l'EBE ajusté de l'année fiscale 2023 à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous par ligne d’activité :

Chiffre d'affaires En millions d'euros 2023 Effet de périmètre** Effet des taux de change 2023* Services aux Commerçants 3 325 +2,7 -1,8 3 326 Services Financiers 944 -5,6 +1,0 940 Mobilité & Services Web Transactionnels 342 +0,0 +2,0 344 Worldline 4 610 -2,9 +1,2 4 609 * à périmètre constant et taux de change moyens de décembre 2024 ** aux taux de change moyens de décembre 2023





Adjusted EBITDA In € million FY 2023 Scope effects** Exchange rates effects FY 2023* Merchant Services 847 +0,6 +2,0 850 Financial Services 275 -1,8 +0,7 274 Mobility & e-Transactional Services 48 -0,8 +0,5 48 Corporate -59 +0,0 -0,0 -59 Worldline 1,110 -2,4 +3,2 1,112 * At constant scope and December 2024 YTD average exchange rates ** At December 2023 YTD average exchange rates

Les effets des taux de change au cours de l'exercice ont été principalement dus à l'appréciation du franc suisse et de la livre sterling, largement compensée par la dépréciation de la livre turque, de la couronne tchèque et de la roupie indienne, tandis que les effets de périmètre sont principalement liés à l'intégration de Banco Desio et à la cession d'ePay au sein des Services aux Commerçants et des ajustements de périmètre interne à l’organisation (cession d'une entité de Consulting & Services en Allemagne).



ESTIMATION PRO FORMA 2023

Pour l'analyse de la performance organique du Groupe, le chiffre d’affaires et l'EBE ajusté en 2024 sont comparés au chiffre d’affaires et à l'EBE ajusté de 2023 à périmètre et taux de change constants. L'estimation pro forma de l'exercice 2023 est présentée ci-dessous (par ligne d’activité) :

2023 proforma estimé T1* T2** S1** T3*** T4**** S2**** 2023**** En millions d'euros Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Services aux Commerçants 757 849 1 606 865 855 1 719 3 326 Services Financiers 229 235 464 230 246 476 940 Mobilité & Services Web Transactionnels 84 88 172 81 90 172 344 Worldline 1 070 1 172 2 242 1 176 1 191 2 367 4 609 En millions d'euros Adj. EBE** Adj. EBE*** Adj. EBE Services aux Commerçants 400 450 850 Services Financiers 125 149 274 Mobilité & Services Web Transactionnels 24 24 48 Couts Centraux -30 -29 -59 Worldline 518 593 1 112 En % Adj. EBE% Adj. EBE% Adj. EBE Services aux Commerçants 24,9% 26,2% 25,5% Services Financiers 26,9% 31,3% 29,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 13,7% 14,2% 14,0% Couts Centraux -1,3% -1,2% -1,3% Worldline 23,1% 25,1% 24,1% * à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2024 ** à périmètre constant et taux de change moyens de juin 2024 ***à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2024 **** à périmètre constant et taux de change moyens de décembre 2024

Principales composantes des effets de périmètre sur l'estimation pro forma 2023 :

Contribution de Banco Desio pendant 9 mois (intégré pendant 9 mois dans le rapport 2023)

Cession d'ePay

Ajustements de périmètre interne à l’organisation (cession d'une entité de Consulting & Services en Allemagne)









TABLEAUX DE RÉCONCILIATION

Pour améliorer la comparabilité de nos indicateurs de reporting, nous fournirons désormais des informations complémentaires non-GAAP

1. Réconciliation du chiffre d’affaires publié au chiffre d’affaires nets nets et impacts sur la marge d'EBITDA ajusté





Informations sur le chiffre d’affaires net net excluant les frais de schémas et de partenaires, montrant les niveaux de croissance et de marge d'un point de vue NNR afin de permettre une meilleure comparaison avec les pairs.

Chiffre d'affaires En millions d'euros 2024

Publié Frais schémas & partenaires 2024

Net Net 2023 Publié* Frais schémas & partenaires S2 2023

Net Net Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 3 390 -894 2 496 3 326 -821 2 504 +1,9% -0,3% Services Financiers 891 -9 882 940 -10 929 -5,1% -5,1% Mobilité & Services Web Transactionnels 351 0 351 344 0 344 +2,1% +2,1% Chiffre d'affaires 4 632 -903 3 729 4 609 -831 3 777 +0,5% -1,3% * à périmètre et taux de change constants EBITDA ajusté En millions d'euros 2024

Publié % marge (CA publié) % marge (CA Net Net) 2023 Publié* % marge (CA publié) % marge (CA Net Net) Var. organique (CA publié) Var. organique (CA net net) Services aux Commerçants 815 24,0% 32,7% 850 25,5% 33,9% -150 pts -126 pts Services Financiers 242 27,1% 27,4% 274 29,1% 29,4% -201 pts -205 pts Mobilité & Services Web Transactionnels 68 19,4% 19,4% 48 14,0% 14,0% +541 pts +541 pts Coûts centraux -54 -1,2% -1,2% -59 -1,3% -1,3% +12 pts +12 pts EBE ajusté 1 070 23,1% 28,7% 1 112 24,1% 29,4% -101 pts -72 pts * à périmètre et taux de change constants

2. Réconciliation de l'EBITDA ajusté à l'EBITDA





Les informations sur l'EBITDA sont égales à l'EBITDA ajusté moins les coûts d'intégration et de rationalisation :

(En millions d'euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Excédent Brut d'Exploitation ajusté (EBE ajusté) 1 070,4 1 110,4 Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels -232,9 -62,5 Coûts d'intégration et d'acquisition -87,6 -142,7 Autres produits et charges opérationnels 0,0 0,0 EBITDA 749,9 905,2 (*) Montants retraités suite à l’application de la norme IFRS 5



Réconciliation de la marge opérationnelle à l'EBITDA ajusté

(En millions d'euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Marge opérationnelle 687 789,8 + Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 350 298,3 + Valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut 7 4,3 +/- Dotations/(Reprises) nettes aux provisions pour retraite 10 (0,8) +/- Dotations/(Reprises) nettes aux provisions 17 18,7 EBE ajusté 1 070 1 110,4

3. Réconciliation du chiffre d’affaires net au chiffre d’affaires net normalisé





Le chiffre d’affaires net normalisé est défini comme le chiffre d’affaires net attribuable aux opérations continues, en excluant les éléments inhabituels et rares (attribuables aux détenteurs de la société mère), net d'impôts. Pour 2024, le montant était de 434 millions d'euros, contre 521 millions d'euros en 2023.

(En millions d'euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère (297,0) (817,3) Autres produits et charges opérationnels (Part du Groupe) 508,5 1 443,9 Charge financière de la juste valeur des actions de préférence (Part du groupe) 349,0 - Produit financier des actions Visa (Part du groupe) (3,1) - Impôt sur les autres produits et charges opérationnels (123,9) (105,2) Résultat net normalisé – attribuable aux propriétaires de la Société Mère 433,5 521,3

4. Calcul du BPA





Le nombre moyen pondéré d'actions s'élève à 282 567 142 actions pour la période. Au 31 décembre 2024, comme au 31 décembre 2023, il n'y a aucun instrument potentiellement dilutif car tous les instruments de capitaux propres sont potentiellement relutifs.

(En millions d'euros) - attribuable aux propriétaires de la Société Mère Exercice 2024 % du chiffre d'affaires Exercice 2023 % du chiffre d'affaires Résultat net [a] -297,0 -6,4% -817,3 -17,7% Résultat net dilué [b] -297,0 -6,4% -817,3 -17,7% Résultat net normalisé [c] 433,5 9,4% 521,3 11,3% Résultat net normalisé dilué [d] 433,5 9,4% 521,3 11,3% Nombre moyen d'actions [e] 282 567 142 282 110 764 Impact des instruments dilutifs 0 0 Nombre moyen dilué d'actions [f] 282 567 142 282 110 764 En euros Résultat Net Par Action (RNPA) [a] / [e] -1,05 -2,90 Résultat Net Par Action (RNPA) dilué [b] / [f] -1,05 -2,90 Résultat Net Par Action (RNPA) normalisé [c] / [e] 1,53 1,85 Résultat Net Par Action (RNPA) dilué normalisé [d] / [f] 1,53 1,85

5. Ratio d'endettement excluant et incluant IFRS 16





Endettement En millions d'euros 2022 2023 2024 Endettement net 2 202 1 811 1 610 Dette de loyer 326 345 402 Endettement Net incluant dette de loyer 2 528 2 156 2 012 Ratio endettement du groupe excluant dette de loyer 1,9x 1,6x 1,5x Ratio endettement du groupe incluant dette de loyer 2,2x 1,9x 1,9x

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

23 avril 2025 : Chiffre d’affaires du T1 2025

5 juin 2025 : Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 30 juillet 2025 : Résultats du S1 2025







RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires d’environ 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

SUIVEZ-NOUS

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2024 sous le numéro de dépôt D.24-0377 et son amendement déposé le 2 août 2024 sous le numéro D.24-0377-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2023. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2024 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

1 Impacté par une variation de 349 M€ de la juste valeur liée aux actions de préférence TSS et 203 M€ de coûts de restructuration liés notamment à Power24.

Pièce jointe