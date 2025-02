Bigbanki 2024. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas aasta lõpuks rekordilise 2,2 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 137 miljoni euro võrra (+7%) ja aastaga 535 miljoni euro võrra (+32%). Fookustooteliinid näitasid soliidset kvartalikasvu. Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 61 miljoni euro võrra (+9%) 764 miljoni euroni, kodulaenuportfell 79 miljoni euro võrra (+15%) 613 miljoni euroni. Tarbimislaenuportfell kahanes kvartaliga 9 miljoni euro võrra (-1%) 828 miljoni euroni.

Hoiuseportfell kasvas neljandas kvartalis eelkõige tähtajaliste hoiuste toel. Kvartaliga kasvas tähtajalise hoiuse portfell 118 miljoni euro võrra, jõudes 1,36 miljardi euroni (+10%). Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 8 miljoni euro võrra 1,03 miljardi euroni (+1%). Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 127 miljoni euro võrra (+6%) ja aastaga 456 miljoni euro võrra (+24%) 2,39 miljardi euroni.

Ühtlasi alustas Bigbank detsembris Eestis olemasolevatele eraklientidele arvelduskonto pakkumist, mis mitmekesistab hoiuseportfelli veelgi, kuid 2024. aasta lõpus oli arvelduskontode jääk veel marginaalne.

Bigbank teenis 2024. aasta neljandas kvartalis 4,6 miljonit eurot puhaskasumit. 2024. aasta 12 kuu kasum oli 32,3 miljonit eurot. 2023. aasta korrigeeritud tulemustega võrreldes vähenes neljanda kvartali puhaskasum 6,6 miljonit eurot ja 12 kuu puhaskasum 8,3 miljonit eurot.

Neljandas kvartalis kasvasid intressitulud 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 5,7 miljonit eurot 43,4 miljoni euroni (+15%). Intressikulud kasvasid 5,3 miljoni euro võrra 20,1 miljoni euroni (+36%). Bigbanki netointressitulu kasvas aastataguse neljanda kvartaliga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra 23,3 miljoni euroni ja 2023. aastaga võrreldes 6,7 miljoni euro võrra 102,4 miljoni euroni (+7%).

Neljandas kvartalis püsis laenuportfelli krediidikvaliteet stabiilne. 2024. aasta arvestuses toimusid laenuportfelli krediidikvaliteedis muutused. Esimeses kvartalis jätkus 2023. aasta viimases kvartalis toimunud tarbimislaenude portfelli kvaliteedi langus, kuid järgnevate kvartalite jooksul olukord stabiliseerus. Aasta jooksul toimus teatav halvenemine ka ärilaenude portfellis, kus kasvas makseviivituses olevate laenude osakaal, kuid tugevate tagatispositsioonide tõttu see laenuportfelli allahindlustele olulist mõju ei avaldanud. Kodulaenude kvaliteet oli läbi aasta jätkuvalt väga hea. Laenunõuete allahindluskulu vähenes võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga 0,3 miljonit eurot 4,6 miljoni euroni. Aastaga kasvas allahindluskulu aga 5,0 miljoni euro võrra 23,9 miljoni euroni. 2023. aasta lõpuga võrreldes kasvas 3. etapi nõuete maht 59,5 miljoni euro võrra ja ulatus 2024. aasta lõpuks 4,9%-ni laenunõuetest (+1,9 protsendipunkti võrreldes eelmise aastaga). Kolmanda kvartali lõpuga võrreldes püsis 3. etapi nõuete osakaal neljandas kvartalis kogu portfellis stabiilsena.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell kasvas neljanda kvartali lõpuks 66,4 miljoni euroni (+35% võrreldes 2023. aasta lõpuga). Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuselt teenis Kontsern nii neljandas kvartalis kui ka aasta kokkuvõttes 1,6 miljonit eurot kahjumit. Võrdluseks, 2023. aasta 12 kuu tulemus oli 3,4 miljoni euro suurune kasum, mis sisaldas 4,4 miljoni euro suurust kasumit neljandas kvartalis. Ühtlasi on see ka peamine põhjus, miks Kontserni 2024. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 6,6 miljonit eurot madalam kui 2023. aasta samal perioodil.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kvartal 2024 IV kvartal 2023 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Neto intressitulu 23 266 22 949 102 356 95 667 Neto teenustasud 2 499 2 168 9 224 8 284 Netokasum finantsvaradelt 1 145 4 246 5 246 9 222 Neto tegevustulud -1 350 -1 940 -4 150 -3 626 Neto tegevustulud kokku 25 560 27 423 112 676 109 547 Palgakulud -8 204 -6 345 -27 780 -24 032 Halduskulud -2 766 -4 025 -11 547 -15 183 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 052 -2 039 -8 349 -6 400 Tegevuskulud kokku -13 022 -12 409 -47 676 -45 615 Eraldiste kulu (tulu) -1 730 4 662 -1 836 3 780 Kasum enne allahindluste kulu 10 808 19 676 63 164 67 712 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -4 606 -4 896 -23 899 -18 881 Kasum enne maksustamist 6 202 14 780 39 265 48 831 Tulumaks -1 514 -3 432 -7 017 -7 601 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 4 688 11 348 32 248 41 230 Kasum (kahjum) lõppenud tegevustest 0 -18 29 -575 Aruandeperioodi kasum 4 688 11 330 32 277 40 655

Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 korrigeeritud* Raha ja raha ekvivalendid 448 661 475 284 518 672 Võlaväärtpaberid 22 334 14 992 15 400 Nõuded klientidele 2 196 482 2 059 625 1 662 002 Muud varad 110 939 87 126 91 324 Varad kokku 2 778 416 2 637 027 2 287 398 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 401 689 2 274 269 1 946 314 Allutatud võlakirjad 91 668 83 437 76 109 Muud kohustised 15 277 14 585 20 182 Kohustised kokku 2 508 634 2 372 291 2 042 605 Omakapital 269 782 264 736 244 793 Kohustised ja omakapital kokku 2 778 416 2 637 027 2 287 398

Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Bigbank jätkas 2024. aastal strateegilist kasvu, keskendudes laenu- ja hoiuseportfelli laiendamisele ning igapäevapanganduse teenuste arendamisele. Meie laenuportfell kasvas 2,2 miljardi euroni (+32%) ja hoiuseportfell 2,4 miljardi euroni (+24%). Aktiivsete klientide arv suurenes aastaga 16 600 võrra, kerkides üle 167 300. Kliendirahulolu püsis kõrgel tasemel – meie soovitusindeks (NPS) oli 57 punkti.

Aasta olulisemate saavutuste hulka kuulusid SEPA välkmaksete süsteemi käivitamine ja arvelduskontode pakkumise alustamine Eestis, mis võimaldab klientidel teha ja vastu võtta makseid sekundite jooksul, ööpäevaringselt. See on oluline samm igapäevapanganduse arendamisel, mida plaanime peagi laiendada ka teistesse tegevusriikidesse.

Järjepideva kasvu veduriteks olid kodu- ja ärilaenud – kodulaenuportfell kasvas aastaga 75% ja ärilaenuportfell 32%. Klientide usaldus meie personaalse lähenemise, kiirete protsesside ja konkurentsivõimeliste tingimuste vastu kinnitab, et liigume õiges suunas. Samal ajal hoidsime hoiuseintresse kliendisõbralikul tasemel ning laiendasime hoiusetoodete pakkumist – näiteks tõime Leedus eraklientidele turule tähtajalise hoiuse ning Lätis ja Bulgaarias säästuhoiuse. Samuti avasime äriklientidele säästuhoiuse võimaluse Lätis ja Leedus.

Hoolimata langeva euribori keskkonnast ja jätkuvalt kõrgetest hoiuseintressidest, suutis Bigbank hoida tugevat kasumlikkust – 2024. aasta puhaskasum ulatus 32,3 miljoni euroni. See näitab meie suutlikkust pakkuda konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid nii laenu- kui hoiustamisturul ning hoida samal ajal jätkusuutlikku kasvu.

2024. aasta novembris tegi Eesti Pank Bigbanki jaoks märgilise otsuse, lisades meid süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka. See otsus rõhutab meie kasvavat rolli Eesti finantssektoris ja kinnitab, et oleme valinud õige strateegia. Lisaks viisime edukalt läbi võlakirjaemissioonid, kaasates 20,4 miljonit eurot täiendavat kapitali, et toetada edasist laienemist ja tugevdada kapitalistruktuuri.

Südamest tänan kogu Bigbanki meeskonda nende pühendumuse ja sihikindluse eest. Samuti suur tänu meie klientidele, investoritele ja partneritele – teie usaldus ja toetus innustab meid pakkuma veelgi paremaid finantsteenuseid ning koos edasi kasvama!”

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. Seisuga 31. detsember 2024 oli panga bilansimaht ligi 2,8 miljardit eurot ja omakapital ligi 270 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 167 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

