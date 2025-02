Årsregnskabsmeddelelse 2024

Resultat pr. aktie 80,0 kr. (2023: 89,3 kr.)

Basisindtægter 13.693 mio. kr. (2023: 14.356 mio. kr.)

Basisomkostninger 6.402 mio. kr. (2023: 6.102 mio. kr.)

Nedskrivninger på udlån mv. 21 mio. kr. (2023: 127 mio. kr.)

Kapitalprocent på 23,1, heraf egentlig kernekapitalprocent på 17,6 (2023: hhv. 21,0 og 16,9)

Bestyrelsen indstiller et ordinært udbytte på 24,0 kr. pr. aktie, svarende til 1.543 mio. kr. til beslutning på den ordinære generalforsamling

Nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 2,25 mia. kr. forventes afsluttet senest 31. januar 2026 og bidrager til en historisk stor udlodning til aktionærerne

Resultat efter skat forventes at blive i intervallet 3,8-4,6 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 60-73 kr.

Forbedret kundetilfredshed, højere mødeaktivitet og øget tilgang af privatkunder

Stigende forretningsomfang, særligt indenfor kapitalforvaltning, hvor kunderne også har opnået flotte afkast.

Sammendrag

Ordførende direktør Lars Mørch udtaler i forbindelse med årsrapporten for 2024:

”Jyske Bank leverede et resultat efter skat på 5,3 mia. kr. svarende til 80 kr. pr. aktie. Resultatet er det næsthøjeste nogensinde og ligger i den øvre ende af de opjusterede forventninger til året. Banken går ind i 2025 i god gænge og med et styrket forretningsmæssigt momentum.

Integrationerne med Handelsbanken Danmark og PFA Bank er med få undtagelser på plads, og det er sket med bedre realiserede resultater og synergier end forventet. Jyske Finans er ligeledes langt med overtagelsen af leasingporteføljen fra Opendo, der blev annonceret i september 2024.

Resultatet afspejler, at netto renteindtægter i løbet af året udviste en faldende tendens, mens netto gebyr- og provisionsindtægter grundet øget forretningsomfang steg 6% sammenlignet med året forinden. Fremgangen blev særligt understøttet af stigende formue under forvaltning, fordi kunderne tilvalgte vores investeringsprodukter, og de finansielle markeder var gunstige.

Kreditkvaliteten er fortsat solid med et lavt niveau af kreditforringede udlån og et lavt niveau af konstaterede tab.

Efter et par år med værdiskabende opkøb udbetaler Jyske Bank nu både udbytte og iværksætter aktietilbagekøb. I 2024 udloddede banken et udbytte på 500 mio. kr. og afviklede et aktietilbagekøbsprogram på 1,5 mia. kr., der sluttede i starten af oktober. I overensstemmelse med udlodningspolitikken indstiller bestyrelsen til den kommende generalforsamling et historisk stort udbytte på 24 kr. pr. aktie, svarende til 30% af aktionærernes resultat for 2024. For 2025 igangsættes det hidtil største enkeltstående aktietilbagekøbsprogram på op til 2,25 mia. kr., der vil løbe til senest 31. januar 2026.

Kunderne tilvælger i stigende grad Jyske Bank

Vi har på det seneste set en meget positiv tendens i kundetilfredshed og forretningsudvikling.

Kundetilfredsheden er øget bredt over alle kundesegmenter, og det er værd at bemærke, at tilfredsheden hos privatkunderne for første gang siden 2019 ligger over gennemsnittet for sammenlignelige pengeinstitutter. Det er desuden glædeligt, at vores kunder for 9. år i træk kårer Jyske Bank som bedst til Private Banking, og at der også noteres fremgang hos erhvervskunderne.

Vi så i 4. kvartal 2024 den højeste vækst i realkreditlån til private i mere end fem år, og der er generelt øget mødeaktivitet med vores privatkunder.

Den forvaltede formue på tværs af bankens kapitalforvaltningsløsninger er i 2024 vokset med 17%. Kunder, der bruger Jyske Banks kapitalforvaltningsløsninger, har i lighed med de foregående år oplevet flotte afkast i 2024, hvor alle blandede løsninger har slået deres benchmark i alle risikoprofiler.

Vi har også oplevet en stigning i det samlede forretningsomfang med erhvervskunder, bl.a. vækst i både udlån og depotmidler.

Klar strategisk retning

Mod slutningen af 2024 meldte Jyske Bank en opdateret koncernstrategi ud. Strategien bygger videre på koncernens styrker og skal sikre en stærk fremtidig markedsposition. Strategien sætter ambition og retning for forretningen og organisationen over de kommende år samt mål om underliggende bedre finansielle resultater frem mod 2028. Strategien indebærer en stram drift kombineret med større investeringer i udvalgte kundesegmenter og i at sikre en solid, sikker og attraktiv platform.

Vi har klare målsætninger for en stærkere kundefokusering, der skal gøre Jyske Bank endnu mere attraktiv for særligt lidt større og mere komplekse erhvervs- og privatkunder, ligesom vi har ambitioner om at hjælpe kunderne i deres bæredygtige omstilling og bruge digitalisering offensivt til glæde for kunderne og for at øge effektiviteten i koncernen.

En ny og mere kundevendt organisation

Jyske Bank har ændret organisationen for at opnå stærkere kundeorientering i hele værdikæden, styrket samarbejde på tværs i organisationen, øget professionalisering af koncernens kontrol-setup og højere effektivitet i udvikling og implementering.

Kundernes behov driver måden, vi organiserer Jyske Bank på, og derfor har vi nu samlet og styrket værdikæderne yderligere.

I samme forbindelse er Erik Gadeberg og Jacob Gyntelberg i 2024 indtrådt som nye medlemmer af koncerndirektionen, og tilsvarende har en række nye medlemmer af koncernledergruppen styrket koncernen.

Jyske Bank investerer i dygtige medarbejderes udviklingsmuligheder og tiltrækker nogle af markedets dygtigste profiler. Vi har ambitioner om at sikre et højt kompetenceniveau i koncernen.

2024 har været endnu et travlt år for medarbejderne, bl.a. med integrationen af Handelsbanken Danmark og PFA Bank. Det er på den baggrund meget positivt, at vi har kunnet fastholde et højt niveau af arbejdsglæde hos koncernens medarbejdere i den årlige medarbejderundersøgelse. Tak til medarbejderne for en stor og dedikeret indsats i 2024.

Forventninger til 2025

Dansk økonomi fremstår fortsat robust, selv om der knytter sig en vis usikkerhed til den globale økonomiske udvikling. På den baggrund forventer Jyske Bank et resultat efter skat i intervallet 3,8-4,6 mia. kr. i 2025, svarende til et resultat pr. aktie i intervallet 60-73 kr.,” slutter Lars Mørch.

