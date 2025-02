Lantronix wählt Redtree Solutions Ltd. als Herstellervertreter für seine Open-Q-Familie von Embedded-Computing-Lösungen in EMEA

IRVINE, Kalifornien, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI-fähigen Computing- und Konnektivitätslösungen für IoT, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Redtree Solutions, dem größten Herstellervertreter in EMEA, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Redtree die Open-Q™ Embedded Compute System-on-Module (SOM)- und Development Kit-Lösungen von Lantronix in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) vertreten.

Diese Geschäftsbeziehung soll die Marktpräsenz von Lantronix in EMEA erweitern und den Zugang zu den fortschrittlichen SOMs und Entwicklungs-Kits von Lantronix verbessern, die den Entwicklern den schnellsten, einfachsten und kosteneffizientesten Weg zur Entwicklung bahnbrechender Produkte bieten.

„Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Embedded-Computing-Entwicklungslösungen freuen wir uns, Redtree Solutions in unser Netzwerk vertrauenswürdiger Partner aufzunehmen und unser Geschäft in EMEA weiter auszubauen“, so Kurt Hoff, VP of Global Sales & Marketing bei Lantronix.

„Durch die Nutzung der Embedded-Connect-Expertise und der umfangreichen Kundenbeziehungen von Redtree Solutions wird diese Allianz die Einführung der Open-Q-Lösungen von Lantronix in der gesamten EMEA-Region beschleunigen“, fügt Hoff hinzu. „Diese Beziehung ist ein bedeutender Meilenstein im kontinuierlichem Engagement von Lantronix, innovative Lösungen in der gesamten EMEA-Region und weltweit zu liefern.“

„Wir freuen uns, mit Lantronix zusammenzuarbeiten und unseren gemeinsamen Kunden die erstklassigen Embedded-Computing-Lösungen von Lantronix anzubieten“, erklärt Steve Judge, President von Redtree Solutions. „Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Mission, Spitzentechnologien zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, innovativ zu sein, sich von der Konkurrenz abzuheben und bahnbrechende Lösungen schneller auf den Markt zu bringen.“

Über Redtree Solutions Ltd.

Redtree Solutions, das 2006 gegründet wurde und heute zur Crest Holding BV gehört, ist das größte europaweite Vertretungsunternehmen der Halbleiterindustrie. Es beschäftigt mehr als 48 Mitarbeiter, die verschiedene Sprachen sprechen und mehr als 20 Länder in der EMEA-Region abdecken – mit mehr als 500 aktiven Kunden aus der Elektronikindustrie. Redtree investiert in Technologien der nächsten Generation, um den Erfolg seiner Kunden sicherzustellen. Das Anwendungsteam unterstützt Kunden tatkräftig bei der Suche nach der optimalen Architektur für ihre elektronischen Systeme, und zwar mithilfe der Lösungen und der Expertise unserer Partner.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Märkte wie Smart Cities, Unternehmen und Transportwesen abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, auf den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen bereitstellen, die KI-Edge-Intelligenz ermöglichen. Zu den fortschrittlichen Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainmentsysteme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

