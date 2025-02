De hautes teneurs aurifères rapportées sur les titres de la propriété à redevance Kewagama et sur les titres de la propriété optionnée Duquesne West

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Ressources minières Radisson Inc. (RDS-TSXV, RMRDF-OTCQB) a annoncé des résultats de forage additionnels sur le projet aurifère O’Brien incluant des analyses d’or sur la portion du projet Mine aurifère Kewagama pour laquelle Globex détient une redevance brute sur les métaux (NSR) de deux pourcent (2%). Plusieurs intersections aurifères sont rapportées sur les titres miniers touchés par la redevance de Globex, y compris le forage OB-24-358 qui a intersecté 8,36 grammes par tonne d’or sur 15,0 mètres à l’intérieur d’un large intervalle minéralisé contenant de multiples veines y compris 56,0 g/t Au sur 1,0 m et 41,1 g/t Au sur 1,0 m.

Les actionnaires peuvent accéder au communiqué de presse d’aujourd’hui de Radisson en se dirigeant sur le site internet de Radisson au https://www.radissonmining.com/fr/.

De plus, Emperor Metals Inc. ont rapporté résultats des analyses aurifères par la méthode de tamisage métallique provenant de plusieurs forages sur la propriété aurifère Duquesne West sous option appartenant à Duparquet Assets Ltd dont Globex détient 50%. En particulier, l’intersection du forage DQ24-12 avait précédemment retourné 57,8 g/t Au sur 2,5 m en utilisant la méthode standard analytique de pyro-analyse. La réanalyse de cette intersection en utilisant la méthode analytique par tamisage métallique et pyro-analyse, méthode qui est particulièrement utile lorsqu’il y a présence de grains d’or grossiers, a retourné 301,1 g/t Au sur 2,5 m. Des analyses effectuées sur des carottes de forages récentes et de forages historiques ont également retourné des valeurs aurifères significatives telles que mentionnées dans le communiqué de presse d’Empereur d’aujourd’hui. Les actionnaires peuvent accéder au communiqué de presse d’Emperor en se dirigeant sur leur site internet www.emperormetals.com.





Localisation des hautes teneurs provenant de la méthode du tamisage métallique du forage DQ24-12 et des

résultats des forages historiques précédemment non analysés – Emperor Metals Inc.

Selon la Politique d’information occasionnelle du TSX, Globex dans le futur, ne donnera pas un accès direct dans ses communiqués de presse aux publications de nos partenaires. Nous nous excusons pour les inconvénients que cela pourrait apporter. Donner un accès direct pourrait rendre Globex responsable pour une erreur ou un autre problème qui se trouverait à l’intérieur des différentes divulgations de nos partenaires.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée conformément au Règlement 43-101.

