Nokia Oyj

Pörssitiedote

26.02.2025 klo 22.30

Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 26.02.2025

Espoo – Nokia Oyj (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) on 26.02.2025 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN FI0009000681) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC Code) Osakkeiden lukumäärä Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* XHEL 1 400 000 4,74 CEUX - - BATE - - AQEU - - TQEX - - Yhteensä 1 400 000 4,74

* Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nokia ilmoitti 22. marraskuuta 2024, että yhtiön hallitus on käynnistämässä osakkeidensa takaisinosto-ohjelman kompensoidakseen Infinera Corporationin osakkeenomistajille annettavien osakkeiden sekä Infinera Corporationin tiettyjen osakepohjaisten kannustimien laimennusvaikutusta. Takaisinostot noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) 596/2014 (MAR), Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 ja Nokian varsinaisen yhtiökokouksen 3. huhtikuuta 2024 antaman valtuutuksen perusteella alkoivat 25. marraskuuta 2024 ja päättyvät viimeistään 31. joulukuuta 2025. Ohjelman tavoitteena on hankkia 150 miljoonaa osaketta ja hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 900 miljoonaa euroa.

26.02.2025 toteutettujen hankintojen kokonaishinta on 6 629 280 euroa. Nokian Oyj:n omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 259 917 814 omaa osaketta.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nokia Oyj:n puolesta

BofA Securities Europe SA

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Liite