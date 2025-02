À Sanya, en Chine, l’accélération du développement industriel a engendré un véritable boom des investissements

SANYA, Chine, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, la ville de Sanya, située dans la province de Hainan, a organisé la Investment and Project Promotion Conference (Conférence sur la promotion des investissements et des projets) de l’année 2025, au cours de laquelle divers départements se sont étroitement alignés sur le positionnement de la ville en tant que porte d’entrée des investissements internationaux et ont élaboré un plan d’action dans divers secteurs tout au long de l’année.

Le Publicity Department of Sanya Municipal Party Committee (Département de la publicité du comité municipal du parti de Sanya) indique qu’en tant qu’avant-poste et vitrine clé dans la construction du port de libre-échange de Hainan, Sanya cherche à se développer de manière optimisée en misant sur les innovations technologiques. La ville passera d’une destination touristique à une ville côtière moderne axée à la fois sur le tourisme et l’innovation, devenant ainsi un pôle d’attraction irrésistible pour les investisseurs.

Cette démarche repose sur la politique d’ouverture du port de libre-échange et sur un environnement commercial favorable. L’année dernière, Sanya a obtenu d’excellents résultats en matière d’attraction des investissements. Vingt-cinq projets d’investissement fixe ont été conclus, pour un montant de 36,3 milliards de yuans ; 446 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été créées, pour un montant total de 130 millions de dollars, dont le siège du China Tourist Group Sanya Bay, le projet DFS Yalong Bay et MFF, la première entreprise maltaise du port de libre-échange ; des multinationales telles qu’Intel, Swire et Zijin Mining ont mis en place des infrastructures ; et de solides filières industrielles, principalement dans le sud de la Chine, ont pris forme : sélection de semences, technologie des grands fonds marins, services commerciaux modernes et consommation touristique haut de gamme.

« Nous attachons une grande importance au développement du marché chinois. » Colin McGregor, fondateur de la société australienne Biogenesis, a déclaré que le groupe avait installé son siège de la région Asie-Pacifique à Yazhou Bay Science and Technology City, à Sanya, il y a trois mois. La proximité d’instituts de recherche et d’industries a grandement facilité le développement et la commercialisation des technologies de culture des microalgues et de la Chlorella. Très optimiste quant au partenariat établi avec la ville de Sanya, M. Colin prévoit d’organiser un forum mondial sur les microalgues dans la ville, de renforcer la coopération dans les domaines de l’agriculture, de la biofabrication et au-delà, et de célébrer des résultats bénéfiques pour tous.

Aujourd’hui, l’approbation de l’enregistrement d’une entreprise dans les principaux parcs de Sanya ne prend que trois jours ouvrables, et l’impôt sur le revenu des sociétés n’est que de 15 %. En vue de soutenir les initiatives commerciales, Sanya a également ouvert un service d’assistance téléphonique dédié aux investissements internationaux, le 4009-520-520, pour répondre aux questions des entreprises à capitaux étrangers. En outre, une zone de services internationaux à guichet unique a été mise en place, regroupant les ressources de 16 départements et simplifiant 25 procédures afin d’aider les entreprises et les talents étrangers.

