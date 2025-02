Syensqo - Résultats du Quatrième Trimestre et de l'Année 2024

RÉSULTATS DU T4 ET DE L'ANNÉE 2024 DE SYENSQO

5% DE CROISSANCE DE L'EBITDA EN GLISSEMENT ANNUEL AU 4EME TRIMESTRE ET FORTE GÉNÉRATION DE CASH DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ DIFFICILE

Faits marquants T4 2024

Le chiffre d'affaires net de €1,6 milliard a augmenté de 2% en glissement annuel organiquement, grâce à la hausse des volumes (+3%), partiellement compensée par la baisse des prix (-1%) ; En séquentiel, les prix ont augmenté de 1% par rapport au T3 2024 ;

La marge brute de €482 millions est restée à globalement stable en glissement annuel, y compris l'impact net des prix de €-26 millions, ce qui résulte en une marge brute de 30,2%,

L'EBITDA sous-jacent de €298 a augmenté de 5% en glissement annuel organiquement, porté par la croissance de Materials et Consumer & Resources ; la marge d'EBITDA de 18,6% a augmenté d'environ 60 points de base organiquement ;

Le bénéfice net sous-jacent ressort à €76 millions ;

Le cash flow opérationnel de €345 millions a augmenté de 77% en glissement annuel; Free cash flow de €159 millions ;

Programme de rachat d'actions : acquisition et annulation de 843 000 actions pour un équivalent €64 millions.

Faits marquants 2024

Le chiffre d'affaires net de €6,6 milliards a diminué de 3% en glissement annuel, en raison de la baisse des prix (-4%), partiellement compensée par la hausse des volumes (+1%) avec une amélioration du chiffre d'affaires net au second semestre ; croissance à deux chiffres pour Composite Materials ;

La marge brute de €2,2 milliards comprend un impact net des prix de €-97 millions, ce qui se traduit par une marge brute de 33,8% ;

L’EBITDA sous-jacent de €1,4 milliard est conforme à nos attentes ; marge d’EBITDA de 21,5% ;

Le bénéfice net sous-jacent ressort à €553 millions ;

Cash flow opérationnel de €841 millions, avec un ratio de conversion de 82% 1 ; Free cash flow de €390 millions ;

; Free cash flow de €390 millions ; Bilan : dette nette de €1,9 milliard avec un ratio d'endettement de 1,3x ;

Rendement actionnarial : programme de rachat d'actions de €300 millions annoncé à la fin du T3 2024. Proposition par le Conseil d'administration d’un dividende de €1,62 par action pour 2024, soit un ratio de distribution de 31%, et qui sera soumise au vote de l'Assemblée générale annuelle en mai 2025.

Dr. Ilham Kadri, CEO

"2024 a marqué une année décisive pour Syensqo. Grâce à notre focalisation stratégique et une compréhension approfondie des besoins de nos clients, nous avons affiné notre vision pour accélérer notre innovation, dépasser nos marchés et accroître nos rendements. La solidité de notre bilan nous a permis d’optimiser le rendement actionnarial, comme en témoignent le dividende proposé par le Conseil d'administration ainsi que le programme de rachat d'actions en cours.”

“Notre performance au quatrième trimestre nous a permis de renouer avec une croissance de l'EBITDA en glissement annuel, accompagnée d'une solide génération de trésorerie - dans un contexte de faiblesse macroéconomique et d'incertitudes persistantes dans le secteur de la chimie. Cette année, nous resterons concentrés sur les leviers sous notre contrôle, en accélérant les actions de réduction des coûts pour soutenir notre rentabilité, en maintenant notre approche disciplinée en matière d'allocation de capital, et en mettant en œuvre des mesures créatrices de valeur. Forts d'un bilan robuste, nous continuerons à équilibrer la génération de trésorerie et les investissements de croissance attractifs tout en augmentant le rendement actionnarial.”

“En 2025, nous continuerons à explorer des options pour accélérer la création de valeur, y compris par le biais de cessions, afin de devenir un groupe de chimie de spécialité encore plus ciblé. Ayant déjà décidé de céder l'activité Oil & Gas, nous prévoyons désormais de faire de même avec Aroma.”

“Les Amériques constituent la plus grande région de Syensqo, représentant plus de 40 % de nos revenus et de notre personnel, ainsi que plus de la moitié de notre empreinte industrielle. De plus, nous prévoyons une part importante de notre croissance et de nos investissements futurs dans cette région stratégique. Je suis donc ravie que notre Conseil d'administration ait approuvé l'exploration d'une double cotation potentielle aux États-Unis, en plus de Bruxelles, ce qui pourrait offrir des avantages tels que l'élargissement de notre base d'investisseurs."

Perspectives 2025

Pour 2025, nous nous attendons à ce que l'incertitude macroéconomique impactant la demande persiste sur la plupart de nos marchés finaux. Forts d’un bilan solide, nous nous concentrerons sur l'accélération des initiatives qui de notre ressort à l’image de l'accroissement des économies de coûts et la poursuite de nos investissements dans le but de surpasser nos marchés.

La croissance devrait être tirée par Composite Materials, soutenue par une forte demande sous-jacente ainsi que par la diversité des programmes et applications dans lesquels nous sommes impliqués auprès de nos clients. Pour Specialty Polymers, nous prévoyons un chiffre d'affaires net à peu près stable par rapport à 2024, la croissance étant principalement tirée par les marchés de la santé et de l’emballage alimentaire, compensée par la baisse du chiffre d'affaires net dans l’électronique.

Dans l'ensemble, nous prévoyons une stabilité des volumes en 2025. Cela comprend l'impact combiné d'environ €80 millions liés à des clients dans l'électronique, en raison d'un changement de conception dans un de leurs programmes; et dans l'aéronautique, en raison de la grève chez un client majeur impactant la demande au cours du premier semestre.

Afin d'améliorer notre profitabilité en 2025 et au-delà, nous prévoyons d'accélérer les initiatives de réduction des coûts. Cela devrait permettre de compenser l'impact de l'inflation sur les coûts au cours de l'année et de réaliser plus de €200 millions d'économies d'ici la fin de l'année 2026.

Pour l'ensemble de l'année, nos perspectives sont les suivantes2:

EBITDA sous-jacent d’au moins €1.4 billion

Dépenses d'investissement d’environ €600 millions

Free Cash Flow d’environ €400 millions

Le premier trimestre 2025 devrait enregistrer la plus faible performance trimestrielle en matière d'EBITDA, compte tenu de l'impact attendu des impacts mentionnés ci-dessus et de la baisse de la demande globale en glissement annuel. Par conséquent, nous prévoyons que l'EBITDA du premier trimestre se situera approximativement au même niveau que celui du quatrième trimestre 2024.

Sous-jacents (millions €) T4 2024 T4 2023 T3 2024 Var. annuelle Var. organique Var. séquentielle

FY 2024 FY 2023 Var. annuelle Var. organique Chiffre d'affaires net 1,598 1,577 1,633 1.3% 1.6% -2.1%

6,563 6,834 -4.0% -2.8% Marge brute (€) 482 485 572 -0.6% - -15.7%

2,219 2,375 -6.6% - Marge brute (%) 30.2% 30.8% 35.0% -60 bps - -490 bps

33.8% 34.8% -90 bps - EBITDA 298 294 374 1.2% 5.1% -20.4%

1,412 1,618 -12.7% -10.0% Marge d'EBITDA 18.6% 18.7% 22.9% 0 bps 60 bps -430 bps

21.5% 23.7% -220 bps -170 bps Cash flow opérationnel 345 195 210 77.1% - 64.5%

841 1,275 -34.0% - Op. cash flow hors paiement de €167m au NJDEP 345 195 210 77.1% - 64.5%

1,008 1,275 -20.9% - Free Cash Flow 159 -35 27 n.m. - n.m.

223 448 -50.2% - FCF hors paiement de €167m au NJDEP 159 -35 27 n.m. - n.m.

390 448 -12.9% - Conversion en cash (LTM) 71% 85% 69% n.m. - n.m.

71% 85% n.m. - Conv. en cash (LTM) hors paiement de €167m au NJDEP 82% 85% 81% -260 bps - 140 bps

82% 85% -260 bps - ROCE (LTM) 7.9% 10.6% 8.1% -280 bps - -20 bps

7.9% 10.6% -280 bps -

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Calendrier 2025

6 mai 2025: Assemblée Générale Annuelle

15 mai 2025: Résultats du T1 2025

19 mai 2025: Paiement du dividende

31 juillet 2025: Résultats du T2 2025

6 novembre 2025: Résultats du T3 2025

