Bigbank AS 2025. aasta jaanuari tulemused

Bigbank alustas 2025. aastat jätkuva kasvu ja tugeva kasumlikkusega.

Laenuportfelli kasvu vedasid fookustooted: kodulaenude portfell suurenes kuuga 18 miljoni ja ärilaenude portfell 11 miljoni euro võrra. Tarbimislaenude portfell jäi 2024. aasta lõpu tasemele lähedaseks, kasvades kuuga 1 miljoni euro võrra. Kokku suurenes laenuportfell aasta esimese kuuga pea 30 miljoni euro võrra.

Hoiuseportfelli kasvas jaanuaris veelgi rohkem. Langevate intresside keskkonnas pakkus Bigbank jaanuaris kõikidel oma koduturgudel soodsaid hoiuseintresse nii tähtajalistele kui säästuhoiustele. Seetõttu suurenesid mõlema hoiusetoote portfellid enam kui 75 miljoni euro võrra ning panga hoiuseportfell kokku 151 miljonit eurot. See on tugev tulemus, mis kinnitab Bigbanki võimet oluliselt laiendada hoiustajate kliendibaasi ja kasvatada hoiuseportfelli ka lühikese aja jooksul.

Intressitulud kasvasid võrreldes eelmise aasta jaanuariga – suurenenud laenuportfelli positiivne mõju ületas intressikeskkonna langusest tuleneva negatiivse mõju intressituludele. Samal ajal suurenes aga oluliselt ka intressikulude maht, kuna hoiuseportfell kasvas. Nende tegurite koondmõjuna moodustasid netointressitulud jaanuaris 8,5 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta jaanuari näitajale alla 0,6 miljoni euroga.

Positiivne oli asjaolu, et oluliselt kasvanud laenuportfelli juures vähenes eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu võrreldes eelmise aasta jaanuariga 0,4 miljoni euro võrra, kokku 1,8 miljoni euroni. Laenuportfelli krediidikvaliteet püsis 2024. aasta lõpuga sarnasel tasemel.

Jaanuari puhaskasum oli 3,0 miljonit eurot – arvestades jätkuvalt langevat intressikeskkonda ja sellest tulenevat survet netointressituludele, on see korralik tulemus. Rõõmu valmistasid mitmed positiivsed arengud: võrreldes 2024. aasta jaanuariga püsisid tegevuskulud eelmise aasta tasemel ning netoteenustasud suurenesid 0,1 miljoni euro võrra. Negatiivse arenguna saab välja tuua tulumaksukulu suurenemise 0,3 miljoni euro võrra. Peamised põhjused olid Eestis ja Leedus 2025. aasta algusest kehtima hakanud kõrgemad tulumaksumäärad.

Bigbanki 2025. aasta jaanuari majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 550 miljoni euro võrra, ulatudes 2,55 miljardi euroni (+27%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 535 miljonit eurot, jõudes 2,22 miljardi euroni (+32%).

Neto intressitulud olid jaanuaris 8,5 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta jaanuariga 0,6 miljoni euro võrra (-7%).

Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli jaanuaris 1,8 miljonit eurot, mis on 0,4 miljoni euro võrra vähem kui aasta tagasi (-18%).

Jaanuari puhaskasum oli 3,0 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 0,2 miljoni euro võrra (-7%).

Omakapitali tootlus oli jaanuaris 13,4%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Jaanuar 2025 1 kuu 2025 1 kuu 2024 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 334 9 334 9 675 -341 -4% Netointressitulu 8 479 8 479 9 087 -608 -7% Neto teenustasud 833 833 722 112 +15% Tegevuskulud kokku, sh -3 924 -3 924 -3 918 -7 +0% Palgakulud -2 406 -2 406 -2 214 -191 +9% Halduskulud -826 -826 -1 025 199 -19% Kasum enne allahindluste kulu 5 409 5 409 5 757 -348 -6% Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu -1 773 -1 773 -2 150 378 -18% Tulumaks -615 -615 -358 -257 +72% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 022 3 022 3 248 -226 -7% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 0 0 0 Aruandeperioodi kasum 3 022 3 022 3 248 -226 -7% Ärimahud, tuhandetes eurodes Jaanuar 2025 1 kuu 2025 1 kuu 2024 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 552 433 2 552 433 2 002 513 549 920 +27% Nõuded klientidele 2 222 375 2 222 375 1 687 528 534 847 +32% Võtmenäitajad Jaanuar 2025 1 kuu 2025 1 kuu 2024 Erinevus YoY ROE 13,4% 13,4% 15,5% -2,1pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 42,0% 42,0% 40,5% +1,6pp Soovitusindeks (NPS) 58 58 57 +1





Võrreldes 2024. aasta jaanuari finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 0,3 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. See korrektsioon 2024. aasta jaanuari puhaskasumit ei mõjuta.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.jaanuari 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 273 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 168 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

