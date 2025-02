Ageas rapporteert resultaten 2024

Succesvolle afronding van Impact24, waarbij alle financiële doelstellingen werden behaald.

De sterke commerciële prestaties versnelden in alle activiteiten en regio's, wat resulteerde in een groei van 10%

Aanhoudende verbetering van de winstgevendheid van de activiteiten leidt tot een operationeel nettoresultaat van EUR 1,24 miljard, in de bovenste helft van de prognose voor het hele jaar 2024.

Een kaspositie van meer dan EUR 1,0 miljard.

Voorgesteld totaal dividend van EUR 3,50 per aandeel. Slotdividend van EUR 2,00 per aandeel.





Kerncijfers 2024 Resultaat Netto operationeel resultaat van EUR 1.240 miljoen wat neerkomt op 16,3 % rendement op eigen vermogen Nettoresultaat van EUR 1.118 miljoen

van Gegenereerd operationeel kapitaal van EUR 2,2 miljard

van Gegenereerd operationeel vrij kapitaal van EUR 1,5 miljard Premie-inkomen

(tegen constante wisselkoers en perimeter) Het premie-inkomen bedroeg EUR 18,5 miljard wat neerkomt op een sterke groei van +10%

bedroeg wat neerkomt op een sterke groei van +10% Het premie-inkomen in Leven steeg naar EUR 11,7 miljard (+9%) dankzij herstel van de groei in België en Europa en een aanhoudend solide resultaat in Azië

steeg naar (+9%) dankzij herstel van de groei in België en Europa en een aanhoudend solide resultaat in Azië Het premie-inkomen in Niet-Leven nam toe met 14% tot EUR 6,8 miljard met een aanzienlijke groei in alle segmenten en productlijnen Operationeel resultaat Combined ratio van 93,3%

van De marge op Producten met gegarandeerde rente bedroeg 149 basispunten en de marge op Unit-Linked bedroeg 41 basispunten Balans Uitgebreid eigen vermogen van EUR 16,1 miljard of EUR 88,14 per aandeel

van of per aandeel De Solvency II-ratio voor Pijler II verbeterde en bereikte 218%, ruim boven het neutraal risicoprofiel van de Groep

verbeterde en bereikte ruim boven het neutraal risicoprofiel van de Groep De totale liquide activa van de Algemene Rekening per 31 december 2024 bedroegen EUR 1,066 miljoen

van de Algemene Rekening per 31 december 2024 bedroegen De verplichtingen Leven excl. UG/L bedroegen EUR 91,4 miljard

.

Niet-financiële resultaten en verwezenlijkingen inzake duurzaamheid

Tijdens de strategische cyclus Impact24 stegen de scores van Ageas bij de zes ESG-rating bureaus die de Groep volgen aanzienlijk, met top kwartiel score bij één ervan.

29% van het brutopremie-inkomen wordt gegenereerd door duurzame producten en EUR 14,6 miljard werd geïnvesteerd in duurzame activa.

Zes entiteiten bereikten top kwartiel cNPS scores en vijf behaalden top kwartiel eNPS scores.

Aanzienlijke vooruitgang werd geboekt in de diversificatie van de distributie, zowel via agentschappen als digitale platformen.

Hans De Cuyper, CEO Ageas: “Het verheugt mij zeer om uitstekende prestaties over 2024 aan te kondigen. We hebben het premie-inkomen aanzienlijk vergroot, de winstgevendheid van onze activiteiten verhoogd en een netto operationeel resultaat van 1,24 miljard euro behaald, wat in de bovenste helft van onze guidance ligt. Daarnaast behielden we een sterke kas- en solvabiliteitspositie. Dankzij deze sterke prestaties kunnen we voor 2024 een totaal bruto cashdividend van 3,50 euro aankondigen, in overeenstemming met onze Impact24 belofte. Ik ben ook trots dat we Impact24 met succes hebben afgerond, waarbij we duurzame groei realiseerden, de winstgevendheid versterkten en de kasstromen hebben gediversifieerd, terwijl we alle financiële doelstellingen en de meeste niet-financiële doelstellingen hebben gehaald. Hoewel we aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in verschillende aspecten van onze ctiviteiten, ben ik vooral blij dat onze ESG-inspanningen zijn erkend door ratingbureaus, wat heeft geleid tot de opname van het aandeel Ageas in de BEL®ESG-index. Behoudens onvoorziene omstandigheden, verwachten we een kasstroom van 850 tot 900 miljoen euro in 2025, wat ons een goede uitgangspositie geeft om onze Elevate27 dividendbelofte na te komen.

