27th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 26th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,228 Lowest price per share (pence): 661.00 Highest price per share (pence): 676.00 Weighted average price per day (pence): 671.2993

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,074,658 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,074,658 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 671.2993 13,228 661.00 676.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 26 February 2025 08:08:21 24 669.00 XLON 00324502860TRLO1 26 February 2025 08:08:21 94 669.00 XLON 00324502861TRLO1 26 February 2025 08:43:29 249 672.00 XLON 00324504294TRLO1 26 February 2025 08:43:29 182 672.00 XLON 00324504295TRLO1 26 February 2025 10:08:26 125 675.00 XLON 00324508392TRLO1 26 February 2025 10:08:26 136 675.00 XLON 00324508393TRLO1 26 February 2025 10:08:27 5 676.00 XLON 00324508394TRLO1 26 February 2025 10:08:27 91 676.00 XLON 00324508395TRLO1 26 February 2025 10:08:27 67 676.00 XLON 00324508396TRLO1 26 February 2025 10:08:41 4 676.00 XLON 00324508404TRLO1 26 February 2025 10:08:48 11 676.00 XLON 00324508415TRLO1 26 February 2025 10:08:58 39 676.00 XLON 00324508422TRLO1 26 February 2025 10:09:56 3 676.00 XLON 00324508456TRLO1 26 February 2025 10:10:24 25 676.00 XLON 00324508472TRLO1 26 February 2025 10:10:42 61 676.00 XLON 00324508482TRLO1 26 February 2025 10:34:04 160 676.00 XLON 00324509346TRLO1 26 February 2025 10:34:04 79 676.00 XLON 00324509347TRLO1 26 February 2025 10:34:04 340 676.00 XLON 00324509348TRLO1 26 February 2025 10:39:24 130 675.00 XLON 00324509551TRLO1 26 February 2025 10:39:24 9 675.00 XLON 00324509552TRLO1 26 February 2025 10:39:24 3 675.00 XLON 00324509553TRLO1 26 February 2025 11:00:12 108 675.00 XLON 00324510339TRLO1 26 February 2025 11:00:12 142 675.00 XLON 00324510340TRLO1 26 February 2025 11:00:23 124 675.00 XLON 00324510354TRLO1 26 February 2025 11:00:23 42 675.00 XLON 00324510355TRLO1 26 February 2025 11:00:23 168 675.00 XLON 00324510356TRLO1 26 February 2025 11:19:14 24 676.00 XLON 00324511090TRLO1 26 February 2025 11:19:14 88 676.00 XLON 00324511091TRLO1 26 February 2025 11:19:14 17 676.00 XLON 00324511092TRLO1 26 February 2025 11:21:44 41 675.00 XLON 00324511144TRLO1 26 February 2025 11:46:44 85 675.00 XLON 00324511784TRLO1 26 February 2025 12:04:10 126 675.00 XLON 00324512285TRLO1 26 February 2025 12:04:10 41 675.00 XLON 00324512286TRLO1 26 February 2025 12:04:10 85 675.00 XLON 00324512287TRLO1 26 February 2025 12:16:07 254 674.00 XLON 00324512723TRLO1 26 February 2025 12:18:30 119 674.00 XLON 00324512822TRLO1 26 February 2025 12:18:31 29 675.00 XLON 00324512823TRLO1 26 February 2025 12:18:33 125 674.00 XLON 00324512825TRLO1 26 February 2025 12:18:33 43 676.00 XLON 00324512826TRLO1 26 February 2025 12:18:33 167 676.00 XLON 00324512827TRLO1 26 February 2025 12:18:33 54 676.00 XLON 00324512828TRLO1 26 February 2025 12:18:33 74 676.00 XLON 00324512829TRLO1 26 February 2025 12:18:33 63 676.00 XLON 00324512830TRLO1 26 February 2025 12:18:34 128 675.00 XLON 00324512831TRLO1 26 February 2025 12:18:36 119 674.00 XLON 00324512852TRLO1 26 February 2025 12:18:37 36 676.00 XLON 00324512853TRLO1 26 February 2025 12:18:37 75 676.00 XLON 00324512854TRLO1 26 February 2025 12:18:37 65 676.00 XLON 00324512855TRLO1 26 February 2025 12:18:37 74 676.00 XLON 00324512856TRLO1 26 February 2025 12:18:37 353 676.00 XLON 00324512857TRLO1 26 February 2025 12:18:37 76 676.00 XLON 00324512858TRLO1 26 February 2025 12:18:37 72 676.00 XLON 00324512859TRLO1 26 February 2025 12:18:37 344 676.00 XLON 00324512860TRLO1 26 February 2025 12:18:39 119 675.00 XLON 00324512861TRLO1 26 February 2025 12:18:58 122 674.00 XLON 00324512865TRLO1 26 February 2025 12:21:25 128 673.00 XLON 00324512986TRLO1 26 February 2025 12:21:25 240 673.00 XLON 00324512987TRLO1 26 February 2025 12:21:25 109 672.00 XLON 00324512988TRLO1 26 February 2025 12:21:25 10 672.00 XLON 00324512989TRLO1 26 February 2025 12:21:41 123 672.00 XLON 00324512991TRLO1 26 February 2025 12:25:31 123 672.00 XLON 00324513075TRLO1 26 February 2025 12:28:55 123 671.00 XLON 00324513210TRLO1 26 February 2025 12:28:56 128 669.00 XLON 00324513211TRLO1 26 February 2025 12:29:17 123 669.00 XLON 00324513220TRLO1 26 February 2025 12:31:40 69 668.00 XLON 00324513295TRLO1 26 February 2025 12:31:40 53 668.00 XLON 00324513296TRLO1 26 February 2025 12:44:48 123 670.00 XLON 00324513681TRLO1 26 February 2025 12:49:00 125 670.00 XLON 00324513802TRLO1 26 February 2025 12:50:32 241 668.00 XLON 00324513864TRLO1 26 February 2025 12:50:32 120 668.00 XLON 00324513865TRLO1 26 February 2025 12:59:44 137 673.00 XLON 00324514244TRLO1 26 February 2025 13:00:05 64 674.00 XLON 00324514253TRLO1 26 February 2025 13:00:05 66 674.00 XLON 00324514254TRLO1 26 February 2025 13:00:18 250 673.00 XLON 00324514266TRLO1 26 February 2025 13:07:55 361 673.00 XLON 00324514648TRLO1 26 February 2025 13:19:28 379 673.00 XLON 00324514985TRLO1 26 February 2025 13:24:12 239 672.00 XLON 00324515208TRLO1 26 February 2025 13:24:43 129 671.00 XLON 00324515220TRLO1 26 February 2025 13:24:43 129 671.00 XLON 00324515221TRLO1 26 February 2025 13:34:42 251 673.00 XLON 00324515575TRLO1 26 February 2025 13:35:22 120 673.00 XLON 00324515596TRLO1 26 February 2025 13:41:11 56 673.00 XLON 00324515839TRLO1 26 February 2025 13:41:11 34 673.00 XLON 00324515840TRLO1 26 February 2025 13:41:11 34 673.00 XLON 00324515841TRLO1 26 February 2025 13:43:10 124 672.00 XLON 00324515937TRLO1 26 February 2025 13:46:41 119 672.00 XLON 00324516064TRLO1 26 February 2025 13:51:56 124 671.00 XLON 00324516197TRLO1 26 February 2025 14:24:42 119 670.00 XLON 00324517278TRLO1 26 February 2025 14:24:42 119 670.00 XLON 00324517279TRLO1 26 February 2025 14:24:42 119 669.00 XLON 00324517280TRLO1 26 February 2025 14:33:10 46 668.00 XLON 00324518228TRLO1 26 February 2025 14:33:10 77 668.00 XLON 00324518229TRLO1 26 February 2025 14:56:20 119 667.00 XLON 00324520142TRLO1 26 February 2025 14:59:53 130 666.00 XLON 00324520326TRLO1 26 February 2025 15:21:11 67 667.00 XLON 00324521675TRLO1 26 February 2025 15:21:11 57 667.00 XLON 00324521676TRLO1 26 February 2025 15:22:31 8 665.00 XLON 00324521730TRLO1 26 February 2025 15:22:31 240 665.00 XLON 00324521731TRLO1 26 February 2025 15:22:46 19 664.00 XLON 00324521749TRLO1 26 February 2025 15:39:11 122 664.00 XLON 00324522860TRLO1 26 February 2025 15:39:11 122 664.00 XLON 00324522861TRLO1 26 February 2025 15:50:54 64 666.00 XLON 00324523580TRLO1 26 February 2025 15:50:54 55 666.00 XLON 00324523581TRLO1 26 February 2025 15:53:23 14 666.00 XLON 00324523696TRLO1 26 February 2025 15:53:23 26 666.00 XLON 00324523697TRLO1 26 February 2025 15:53:23 54 666.00 XLON 00324523698TRLO1 26 February 2025 15:53:23 25 666.00 XLON 00324523699TRLO1 26 February 2025 15:54:49 119 664.00 XLON 00324523836TRLO1 26 February 2025 15:54:53 123 664.00 XLON 00324523839TRLO1 26 February 2025 15:54:57 125 664.00 XLON 00324523842TRLO1 26 February 2025 15:55:47 128 664.00 XLON 00324523867TRLO1 26 February 2025 15:56:02 126 664.00 XLON 00324523878TRLO1 26 February 2025 15:56:28 123 664.00 XLON 00324523908TRLO1 26 February 2025 15:57:51 121 664.00 XLON 00324523970TRLO1 26 February 2025 16:02:34 121 663.00 XLON 00324524208TRLO1 26 February 2025 16:09:46 135 664.00 XLON 00324524518TRLO1 26 February 2025 16:12:09 120 662.00 XLON 00324524719TRLO1 26 February 2025 16:12:50 89 662.00 XLON 00324524742TRLO1 26 February 2025 16:12:50 30 662.00 XLON 00324524743TRLO1 26 February 2025 16:14:13 123 661.00 XLON 00324524845TRLO1 26 February 2025 16:14:13 124 662.00 XLON 00324524846TRLO1 26 February 2025 16:16:14 126 662.00 XLON 00324524976TRLO1

