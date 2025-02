Les subventions Net Good par CIRA soutiennent les initiatives communautaires visant à renforcer le réseau Internet au Canada

OTTAWA, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le moment n'a jamais été aussi propice pour contribuer à la construction d'un réseau Internet résilient au Canada, un enjeu que CIRA défend depuis des années et qui a pris un tout nouveau degré d'urgence. La présence d’un réseau Internet robuste renforce l'économie canadienne et permet aux citoyen·nes de tout le pays d'acquérir des compétences numériques, de créer de nouvelles entreprises et de défendre les intérêts de leurs communautés. Cette année, CIRA lance la 12e édition de son programme de subventions Net Good, offrant plus de 1 000 000 $ en subventions pour stimuler les interventions communautaires face au fossé numérique du Canada et renforcer notre économie.

Les subventions Net Good par CIRA apportent un soutien financier aux organisations souhaitant rechercher et développer des solutions permettant de connecter les communautés en toute sécurité, à un prix abordable et de manière résiliente. CIRA donne aux initiatives locales les moyens de prendre en main les défis liés à l'accès et à l'abordabilité, en veillant tout particulièrement à ce que les communautés rurales, nordiques et autochtones soient entendues et servies. Des communautés et des projets comme les suivants ont bénéficié du financement de CIRA :

Le Conseil métis de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, bénéficie désormais d'une connectivité qui lui permet d'assurer les communications d'urgence, la sécurité, la cartographie des données et d'améliorer les activités récréatives dans la zone de camping située à l'extérieur de la ville de Fort Smith, utilisée toute l'année par des camps jeunesse, des personnes âgées et des touristes.

La nation Malahat, en Colombie-Britannique, propose désormais son propre service Internet à fibre optique souverain aux bâtiments communautaires et aux foyers, reliant la ligne principale unique provenant du fournisseur de services Internet externe.

Le tout premier Forum sur la gouvernance de l’Internet au Canada pour la jeunesse, une plateforme réunissant de jeunes Canadien·nes, s'est réuni pour discuter de la défense de la politique entourant l’Internet, de l'accès à la connectivité et du leadership des jeunes.



Subventions Net Good de CIRA

Pour cette 12e édition, les subventions Net Good par CIRA attribueront à chaque projet jusqu'à 100 000 $, pour un investissement total de plus de 1 000 000 $. Cet investissement est un élément clé de l'engagement du programme Net Good par CIRA à bâtir un avenir en ligne plus durable pour tous/toutes les Canadien·nes. Le financement soutiendra des projets essentiels dans trois domaines clés :

Infrastructure : recherches sur la connectivité, planification du réseau et solutions pour améliorer l’accès à Internet, sa vitesse et son abordabilité.

recherches sur la connectivité, planification du réseau et solutions pour améliorer l’accès à Internet, sa vitesse et son abordabilité. Engagement en matière de politiques : événements, recherches et travaux sur l’écosystème des politiques qui élargissent la sensibilisation du public en matière de politiques et de gouvernance nationales de l’Internet.

événements, recherches et travaux sur l’écosystème des politiques qui élargissent la sensibilisation du public en matière de politiques et de gouvernance nationales de l’Internet. Sécurité en ligne : recherches, cadres éducatifs, outils, consultations et programmes de formation qui améliorent la sécurité de la population canadienne des menaces en matière de cybersécurité.



CIRA acceptera les demandes de subvention de toutes les provinces et tous les territoires mettant l’accent sur des projets qui viennent en aide aux communautés rurales, autochtones ou du Nord ou aux étudiant·es de la maternelle au secondaire et au postsecondaire. CIRA encourage particulièrement la soumission de demandes de subvention pour les projets admissibles dans les Prairies, au Québec, dans le Nord et dans les Maritimes afin que le financement permette de servir des communautés traditionnellement mal desservies.

Citation de la direction

« De nombreux·se Canadien·nes, surtout ceux/celles vivant dans les régions rurales et éloignées, ne disposent pas d'un accès adéquat à un service Internet de qualité. C'est ce qui pousse CIRA à s'associer à des organisations déterminées à renforcer les communautés locales en proposant des programmes Internet adaptés à leurs population dans le cadre de notre programme de subventions Net Good. Cette année, nous sommes heureux de solliciter des candidatures pour des solutions communautaires qui répondent aux défis numériques dans les communautés rurales, nordiques et autochtones à travers le Canada ».

— Charles Noir, vice-président, Investissement communautaire, politique et défense des intérêts

Qui peut soumettre une demande?

Les organismes reconnus comme des organismes de bienfaisance enregistrés par l’Agence du revenu du Canada;

Les organismes sans but non lucratif;

Les communautés autochtones; et

Les universitaires et chercheur·es affilié·es à une université canadienne ou à un collège canadien.

L'année dernière, CIRA a accordé un total de 1,25 million de dollars en subventions à 15 initiatives Internet communautaires qui améliorent la vie des Canadien·nes en ligne. Pour l'édition 2025, un groupe d'expert·es canadien·nes de renom examinera et sélectionnera les demandes de financement et informera tous/toutes les candidat·es des décisions prises en matière de subventions d'ici le mois de juillet. Nous encourageons toutes les organisations à soumettre leur candidature avant la date limite du 9 avril à 14 h HE/11 h HP. Un webinaire en anglais le 4 mars à 13 h HE et en français le 5 mars à 13 h HE sera organisé pour tous/toutes les candidat·es intéressé·es.

Informations supplémentaires

Pour déposer une demande de subvention ou être informé de la tenue du webinaire, visitez https://www.cira.ca/fr/subventions

Pour en savoir plus sur l’engagement de CIRA à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes, visitez https://www.cira.ca/fr/net-good/ .

À propos de CIRA

CIRA est l’organisme national à but non lucratif le plus connu pour sa gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions

Le programme Net Good par CIRA soutient des communautés, des projets et des politiques qui améliorent Internet pour l’ensemble de la population canadienne. CIRA est fière de financer le programme Net Good par CIRA avec ses revenus générés grâce aux domaines .CA et aux services de cybersécurité. Les subventions de CIRA représentent une de ses plus précieuses contributions au programme Net Good avec près de 12 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le Canada pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.