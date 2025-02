FORVIA : RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2024

NANTERRE (FRANCE)

28 FÉVRIER 2025

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2024

2024 : PERFORMANCE RÉSILIENTE ET DETTE NETTE RÉDUITE DE 0,4 MD €

2025 : FOCUS SUR LA RENTABILITÉ, LE CASH-FLOW ET LE DÉSENDETTEMENT

RÉSULTATS 2024 CONFORMES AUX OBJECTIFS

→ Chiffre d’affaires de 27 milliards d’euros (guidance : 26,8 milliards d’euros à 27,2 milliards d’euros), en hausse de 0,4 % en base organique, soit une surperformance de 150 points de base par rapport au recul de 1,1 % de la production automobile mondiale, et ce malgré un mix client et géographique défavorable.

→ Marge opérationnelle à 5,2 % du chiffre d’affaires (guidance : 5,0 % à 5,3 %), résiliente dans un environnement difficile, soutenue par l’amélioration des performances de Seating, Clean Mobility et Electronics.

→ Cash-flow net de 655 millions d’euros (guidance : supérieur ou égal à 550 millions d’euros), au même niveau qu’en 2023, soutenu par la réduction des dépenses d’investissement et l’optimisation des stocks.

→ Ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 2 en fin d’année (guidance ≤ 2), grâce à une réduction de l’endettement net de 0,4 milliards d’euros.

En millions d’euros 2023 2024 Variation Production automobile mondiale* (en milliers d’unités) 90 485 89 489 - 1,1 % Ventes 27 248 26 974 - 1,0 % Croissance organique (à périmètre et taux de change constants) + 0,4 % Résultat opérationnel 1 439 1 400 - 2,7 % en % des ventes 5,3 % 5,2 % -10 pb Cash flow net

en % des ventes 649

2,4 % 655

2,4 % + 0,9 %

Stable Ratio dette nette/EBITDA ajusté en fin d’exercice 2,10 1,97

* Source : Prévisions de S&P Global Mobility, février 2025

GUIDANCE 2025 : FOCUS SUR LA RENTABILITÉ, LE CASH-FLOW NET ET LE DÉSENDETTEMENT

→ Ventes : FORVIA prévoit un chiffre d’affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros en 2025 à taux de change constants, en faisant l’hypothèse d’une production automobile mondiale conforme aux dernières prévisions de S&P.

→ Marge opérationnelle : FORVIA vise à atteindre une marge opérationnelle comprise entre 5,2 % et 6,0 % du chiffre d’affaires en 2025, soutenue par des initiatives d’excellence opérationnelle et la réduction des coûts fixes.

→ Cash-flow net : FORVIA vise à générer un flux de trésorerie net supérieur ou égal au niveau de 2024 (655 millions d’euros), grâce à l’augmentation de la marge opérationnelle et aux actions continues de réduction des investissements et des stocks.

→ Ratio dette nette/EBITDA ajusté : FORVIA vise à atteindre de manière organique un ratio dette nette/EBITDA ajusté ≤ 1,8x au 31 décembre 2025, avant cessions.

AU-DELÀ DE CET OBJECTIF DE DÉSENDETTEMENT ORGANIQUE, LE GROUPE S’ENGAGE À RESTAURER UN BILAN SOLIDE AVEC L’OBJECTIF DE RÉDUIRE LE RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ EN DESSOUS DE 1,5x EN 2026, SOUTENU PAR DES CESSIONS D’ACTIFS.

Les états financiers consolidés de 2024 ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 27 février 2025, sous la présidence de Michel de ROSEN.

Ces états financiers ont été audités.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées de février 2025.



PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 2024

Un volume de commandes solide de 31 milliards d’euros, avec des coûts de pré-lancement réduits.

En 2024, FORVIA a enregistré un volume de commandes de 31 milliards d’euros, un niveau élevé reflétant la bonne dynamique de Faurecia et de FORVIA HELLA (y compris une commande non consolidée pour l’activité Seating en Amérique du Nord d’un montant de 1,8 milliard d’euros).

Le Groupe a continué à renforcer sa dynamique sur des segments en forte croissance, comme en témoignent les chiffres suivants :

Environ 11 milliards d’euros en Asie, dont la majorité a été signée avec des constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Li Auto et Chery,

dont la majorité a été signée avec des constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Li Auto et Chery, Plus de 7 milliards d’euros dans l’activité Electronics, dont la première commande avec Chery,

dont la première commande avec Chery, Environ 16 milliards d’euros pour des véhicules à fort contenu, tirant parti des technologies innovantes.

Il convient de mentionner :

Un marché pour la reprise d’une activité interne à un constructeur automobile, de « LVE Gasoline Hot End » en Allemagne ;

Un contrat majeur pour les systèmes de stockage d’hydrogène avec un grand constructeur de camions ;

Un marché de clé virtuelle pour GM Amérique du Nord ;

Un premier marché avec Chery pour les activités Cockpit Electronics et Seating ;

Le plus gros contrat pour l’activité Interiors, de plus de 1 milliard d’euros, avec un constructeur automobile allemand haut de gamme ;

Premières commandes avec un nouveau constructeur chinois pour les activités Interiors et Seating.

Le regroupement avec FORVIA HELLA prend de l’ampleur et génère des synergies supplémentaires.

Fin 2024, les synergies de coûts réalisées avec FORVIA HELLA ont représenté un montant net cumulé de 334 millions d’euros.

Le Groupe est en bonne voie pour atteindre l’objectif, révisé à la hausse en septembre 2024 dernier, de 400 millions d’euros de synergies cumulées annuelles d’ici la fin 2025.

Lancement effectif et premiers effets de l'initiative EU-FORWARD.

En février 2024, FORVIA a annoncé le lancement de « EU-FORWARD », une initiative de cinq ans (2024-2028) visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des activités du Groupe en Europe, en adaptant son dispositif de production et de R&D européen à un environnement régional en pleine mutation.

EU-FORWARD devrait conduire à une réduction pouvant aller jusqu’à 10 000 emplois sur cinq ans (à comparer à environ 75 500 emplois fin 2023) et les économies attendues devraient atteindre environ 500 millions d’euros par an en 2028, permettant ainsi de renforcer la marge opérationnelle du Groupe en Europe.

Fin septembre 2024, afin de faire face à une nouvelle détérioration du marché européen, il a été décidé d’accélérer le programme EU-FORWARD, avec une réduction des effectifs ciblée annoncée d’ici fin 2027, représentant plus de 90 % de la réduction totale des effectifs prévue sur cinq ans.

En 2024, plus de 2 900 suppressions de postes ont été annoncées, représentant une économie sur le compte de résultat de l’ordre de 140 millions d’euros sur une base annualisée. Des opérations ont été annoncées tout au long de l’année, au cas par cas, et elles sont mises en œuvre localement de la manière la plus responsable possible sur le plan social. L’impact sur le compte de résultat en 2024 s’est élevé à environ 15 millions d’euros.

À fin 2025, environ 5 700 suppressions de postes cumulées devraient être annoncées, représentant une économie cumulée sur le compte de résultat de l’ordre de 300 millions d’euros sur une base annualisée.

Il est confirmé que la réduction d’effectifs annoncée d’ici la fin de l’année 2027 devrait déjà atteindre plus de 90 % de la réduction totale des effectifs prévue sur cinq ans.

Stratégie WEST-TO-EAST pour accélérer la croissance avec les constructeurs automobiles chinois et dans le reste de l’Asie.

Tirant parti de sa forte présence en Chine, représentant 21 % des ventes totales de FORVIA en 2024 avec une marge opérationnelle à deux chiffres relutive, FORVIA développe en permanence son activité auprès des constructeurs automobiles chinois, tant en Chine qu'à l'extérieur.

En 2024, FORVIA a poursuivi le renforcement de son activité auprès des constructeurs automobiles chinois :

FORVIA et BYD (le plus gros client actuel de FORVIA en Chine avec un chiffre d’affaires dépassant 1,1 milliard d’euros en 2024) ont convenu de développer davantage leur partenariat en Europe ; après avoir attribué à la coentreprise FORVIA/BYD le lancement de son premier site européen en Hongrie, le constructeur automobile a choisi la coentreprise FORVIA/BYD comme fournisseur pour l’ouverture de sa prochaine usine en Turquie,

(le plus gros client actuel de FORVIA en Chine avec un chiffre d’affaires dépassant 1,1 milliard d’euros en 2024) ont convenu de développer davantage leur partenariat en Europe ; après avoir attribué à la coentreprise FORVIA/BYD le lancement de son premier site européen en Hongrie, le constructeur automobile a choisi la coentreprise FORVIA/BYD comme fournisseur pour l’ouverture de sa prochaine usine en Turquie, FORVIA et CHERY (le client à la croissance la plus rapide de FORVIA en Chine en 2024, avec des ventes plus doublées par rapport à 2023) ont étendu leur coopération stratégique dans le domaine du cockpit intelligent et durable par la création d’une coentreprise « Cockpit of the Future » à Wuhu, destinée à concevoir, développer, fabriquer et fournir l’ensemble des systèmes et modules liés à l’habitacle, y compris les sièges, les intérieurs et l’électronique du cockpit en utilisant des matériaux et des processus à faibles émissions de CO 2 . Elle comprendra un centre de R&D dédié à la conception industrielle et aux capacités d’intégration des cockpits, permettant à la fois à FORVIA et à CHERY d’offrir une expérience consommateur novatrice, durable et compétitive.

En 2024, sur les 5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires enregistrés en Chine, 48 % ont été enregistrés avec des constructeurs automobiles chinois. Après avoir sous-performé la production automobile locale en 2024 en raison de bases de comparaison élevées, d’une évolution défavorable du mix client et de retards dans certains démarrages de production, FORVIA devrait recommencer à surperformer la production automobile en Chine en 2025.

Dans le reste de l’Asie, qui représentait 6 % du chiffre d’affaires total de FORVIA en 2024, le Groupe a mis en place une organisation dédiée pour favoriser le développement au Japon, en Inde, en Corée et dans la région Asean (« JIKA »)

Sur ces marchés, FORVIA a enregistré une surperformance continue de plus de 10 points de pourcentage, grâce à ses succès avec les constructeurs automobiles japonais et à une croissance soutenue en Inde.

Priorité de désendettement : des cessions réalisées pour environ 250 millions d’euros, contribuant à un quart du deuxième programme de cessions annoncé en octobre 2023.

En 2024, FORVIA a conclu :

La cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC à AUO Corporation,

La vente de Hug Engineering, activité de Clean Mobility spécialisée dans les systèmes de dépollution pour moteurs de haute puissance, à Ogepar.

Ces deux transactions représentent à elles deux environ un quart du deuxième programme de cessions de 1 milliard d’euros annoncé par FORVIA en octobre 2023.

FORVIA continue d’être active dans son programme de cessions destiné à accélérer le désendettement du Groupe, en complément d’un désendettement organique qui gagne en puissance grâce à une augmentation de la génération de trésorerie récurrente. Sur la base d’un examen approfondi de son portefeuille, le Groupe évalue diverses opportunités de cession, y compris des actifs de grande taille.

Le Groupe s’engage à restaurer un bilan solide avec pour objectif de réduire le ratio dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 1,5 grâce à des cessions.

Maturité moyenne du Groupe allongée grâce à une gestion active de la dette.

En 2024, le Groupe a émis avec succès un montant cumulé de 2,3 milliards d’euros de nouveaux instruments de dette, dont les échéances sont principalement en 2029 et en 2031, avec un taux d’intérêt moyen de 5,35 % (le taux d’intérêt moyen de la dette du Groupe étant de 4,6 %).

Les financements collectés ont été utilisés pour racheter des échéances 2025 et 2026, ainsi que pour refinancer une obligation 2024, allongeant ainsi la maturité moyenne de la dette du Groupe.

Le montant de 2,3 milliards d’euros de nouveaux instruments de dette se répartit ainsi :

1,2 milliard d’euros d’une obligation de premier rang, en deux tranches, composée de : 500 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,125 % à échéance 2029 ; 700 millions d’euros d’obligations de premier rang à 5,50 % à échéance 2031.



Compte tenu de l’accord de pré-couverture de taux d’intérêt conclu en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations s’élève à 4,96 % pour les obligations à échéance 2029 et à 5,37 % pour les obligations à échéance 2031.

Plus de 0,9 milliard d’euros provenant des placements privés Schuldschein : 200 millions d’euros placés par FORVIA HELLA pour des durées de 3, 5 et 7 ans ; Plus de 700 millions d’euros placés par FORVIA pour des durées de 2, 4, 5 et 7 ans.

Un emprunt bancaire de 155 millions d’euros arrivant à échéance en 2027

En parallèle, le Groupe a remboursé 2,3 milliards d’euros d’échéances 2024 à 2026, grâce à :

Des appels d’offres associés pour un montant cumulé de 1,05 milliard d’euros, dont une tranche de 580 millions d’euros sur les obligations de premier rang à 2,625 % à échéance 2025 et une tranche de 470 millions d’euros sur les obligations durables à 7,250 % à échéance 2026 ;

Un call de 420 millions d’euros sur les obligations de premier rang résiduelles à 2,625 % arrivant à échéance en 2025 ;

Des remboursements de 800 millions d’euros, dont 300 millions d’euros d’obligations FORVIA HELLA arrivant à échéance en mai 2024 et 500 millions d’euros d’emprunts Schuldschein et autres emprunts bancaires.

Cela a totalement soldé les maturités 2024 et la quasi-totalité des maturités 2025.

Ces opérations ont permis à FORVIA d’allonger la maturité moyenne de sa dette, à 3,2 ans à la fin de l’année 2024.

Le Groupe n’a désormais plus de remboursement de dette significatif avant juin 2026.

Des avancées supplémentaires en matière de durabilité.

En 2024, FORVIA a continué à progresser dans ses engagements climatiques, renforçant ainsi son rôle dans la transition vers un avenir bas carbone. Dès 2022, le Groupe a défini une trajectoire de « zéro émission » pour 2045, validée par SBTi. FORVIA a déjà devancé son engagement concernant les scopes 1 et 2, enregistrant une réduction de 67 % des émissions en 2024 par rapport à 2019. Cette progression est le résultat d’une réduction de 30 % de l’intensité énergétique depuis 2019 et d’une part accrue des énergies renouvelables, qui représentent désormais 57 % de la consommation totale.

En ce qui concerne le scope 3, des progrès continus demeurent une priorité, avec une réduction de 15 % en 2024 portée par une collaboration renforcée avec la chaîne d’approvisionnement, une plus grande utilisation de matériaux durables et l’accélération de la stratégie « conçu pour le scope 3 » : développer des produits avec des émissions inférieures aux normes de l’industrie. L’ensemble des progrès réalisés sur les scopes 1, 2 et 3 conduisent à une réduction de 16 % de l’empreinte CO 2 en 2024 par rapport à 2019.

En mars, les Sustainability & Supplier Days ont renforcé l’engagement avec les principales parties prenantes, au cours desquels FORVIA a partagé ses réalisations ainsi qu’une feuille de route détaillée pour ses initiatives sur le scope 3 à l’horizon 2030. Le lancement du programme « Blue Effect » plus tard en 2024 a également contribué à renforcer la sensibilisation interne et l’engagement des équipes.

Les progrès de FORVIA en matière d’ESG ont été reconnus, avec des notations améliorées, dont une augmentation de 3 points de la part de Moody’s à 65, une évolution de 2 points de Sustainalytics, plaçant le Groupe à un niveau de risque ESG négligeable, une note A maintenue sur le climat par le CDP et une amélioration de B à A- sur le critère de l’eau par rapport à 2023.

Célébrant cinq ans d’impact, la Fondation FORVIA reste un catalyseur d’initiatives portées par les collaborateurs en soutien aux communautés locales.





CHIFFRES CLÉS DE 2024

Le marché automobile mondial a reculé de 1,1 % en 2024.

La production automobile mondiale s’est établie à 89,5 millions de véhicules légers (VL) en 2024, en baisse de 1,1% par rapport à 2023 : elle est restée globalement stable au S1

(-0,1 %) et a diminué de 2,0 % au S2.

2024 % ventes du Groupe VL (millions) Variation vs. 2023 % prod. auto. mondiale Europe hors Russie 46% 15,7 -6.2% 18% Amérique du Nord 24% 15,4 -1.5% 17% Amérique du Sud 3% 3,0 +1.7% 3% Chine 21% 29,8 +3.7% 33% Reste de l'Asie 6% 21,8 -4.5% 24% Production mondiale 89,5 -1,1% 100% Source : S&P Global Mobility février 2025

Il convient de mentionner qu’entre 2023 et 2024, la part de l’Europe hors Russie dans la production automobile mondiale a perdu un point de pourcentage, tandis que celle de la Chine a gagné 1,5 point de pourcentage.

Le mix géographique des ventes de FORVIA par rapport au mix géographique de la production automobile mondiale a représenté un effet défavorable estimé à environ 200 points de base en 2024.

En 2024, le rythme de l’électrification a ralenti en Europe et en Amérique du Nord, avec respectivement une production de véhicules électriques en baisse de 7 % (Europe hors Russie) et en hausse de seulement 3 % sur un an, tandis qu’en Chine, la production de véhicules électriques a continué d’enregistrer une croissance à deux chiffres (+16 % sur un an).





Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation consolidés du Groupe en 2024

GROUPE (en M€) 2023 Effet Croissance Effet 2024 Variation devises organique périmètre change Prod. auto. mondiale*

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 27 248 -302 111 -82 26 974 -1,0% % des ventes n-1 -1,1% +0,4% -0,3% surperformance (bps) +150bps Résultat opérationnel 1 439 1 400 -2,7% % des ventes n-1 5,3% 5,2% -10bps * prévision S&P de février 2025

Chiffre d’affaires consolidé de 26 974 millions d’euros en 2024, en baisse de 1,0 % en données publiées et en hausse de 0,4 % sur une base organique, soit une surperformance de 350 points de base hors effet défavorable du mix géographique d’environ 200 points de base.

La croissance organique s’est élevée à 111 millions d’euros, soit + 0,4 % du chiffre d’affaires de l’année précédente, représentant une surperformance de plus de 150 points de base par rapport à la production automobile mondiale, qui a diminué de 1,1 % durant la période.

La croissance organique a été fortement impactée par un mix client défavorable, en particulier en raison de la mauvaise performance de Stellantis (le deuxième plus grand client de FORVIA) en 2024, ce qui a affecté les ventes en Europe et en Amérique du Nord. Entre 2023 et 2024, les ventes de FORVIA à Stellantis ont diminué de 20 % en organique et la part de Stellantis dans les ventes du Groupe est passée de 12 % à 10 %.

La croissance organique inclut une augmentation significative des ventes d’outillage, principalement liées à l’activité Interiors du Groupe.

L’effet de périmètre négatif de 82 millions d’euros, soit -0,3 % du chiffre d’affaires de 2023, a inclus : Un impact négatif de 353 millions d’euros lié à la cession des activités de CVI en Amérique du Nord et en Europe conclue le 2 octobre 2023 ; Un impact positif de 271 millions d’euros lié à l’intégration au 1 er janvier 2024 de HBBL, une coentreprise Lighting détenue par FORVIA HELLA en Chine (précédemment consolidée selon la méthode de la mise en équivalence)



Un effet de change négatif de 302 millions d’euros soit - 1,1 % du chiffre d’affaires de 2023, principalement en raison de la dépréciation du yuan chinois, du réal brésilien et de la livre turque par rapport à l’euro, atténuée par l’impact positif du peso argentin au T4 2024.



LES ACTIVITÉS SEATING, INTERIORS ET ELECTRONICS (REPRÉSENTANT 67 % DES VENTES DU GROUPE) ONT CONTRIBUÉ À LA SURPERFORMANCE DES VENTES DU GROUPE.

Résultat d’exploitation consolidé 2024 de 1 400 millions d’euros à 5,2 % des ventes.

En 2024, le Groupe a enregistré une marge opérationnelle résiliente de 5,2 % du chiffre d’affaires, en baisse de 10 points de base par rapport à 5,3 % en 2023.

Le résultat d’exploitation 2024 intègre un impact négatif de 47 millions d’euros provenant des activités Interiors en Amérique du Nord déjà signalé dans notre performance du S1 2024. Comme annoncé en juillet 2024, les opérations d’Interiors en Amérique du Nord sont redevenues rentables au S2 2024, bien qu’elles n’aient pas encore entièrement retrouvé leurs niveaux de 2023.

La diminution nette du résultat d’exploitation de 39 millions d’euros sur un an, passant de 1 439 millions d’euros en 2023 à 1 400 millions d’euros en 2024, reflète principalement :

Un impact organique net négatif de 24 millions d’euros ; Un effet positif de 13 millions d’euros du périmètre de consolidation ; Un impact négatif de 28 millions d’euros des parités monétaires.



PAR ACTIVITÉ : SEATING, CLEAN MOBILITY ET ELECTRONICS ONT AMÉLIORÉ LEUR MARGE D’EXPLOITATION SUR UN AN.

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE : LA MARGE D’EXPLOITATION EST RESTÉE STABLE EN RÉGION EMEA ET S’EST AMÉLIORÉE DE 40 POINTS DE BASE EN RÉGION AMÉRIQUES. MALGRÉ UNE BAISSE PAR RAPPORT À 2023, LA RÉGION ASIE A MAINTENU UNE MARGE D’EXPLOITATION À DEUX CHIFFRES EN 2024.





LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES VENTES ET LA RENTABILITÉ EN 2024 PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGION SE TROUVENT EN ANNEXE (PAGES 17 À 24).











COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2024





en millions d'euros 2023 2024 Variation Ventes 27 248 26 974 -1,0% A périmètre et taux de change constants +0,4% Résultat opérationnel 1 439 1 400 -2,7% Amort. des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un

regroupement d’entreprises -193 -190 Résultat opérationnel

(après amort. des actifs incorporels acquis) 1 246 1 210 -2,9% Restructurations -171 -362 Autres produits et charges opérationnels non courants -11 -74 Charges financières & Produits sur prêts, titres de placement

et trésorerie -496 -495 Autres revenus et charges financiers 37 -50 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 606 229 Impôts sur les bénéfices -232 -235 Résultat net des sociétés intégrées 373 -7 Part de résultat net des sociétés liées -2 -18 Résultat net des activités poursuivies 371 -24 Résultat net des activités non poursuivies -5 0 Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires 366 -24 Intérêts minoritaires -143 -161 Résultat net consolidé, part du Groupe 222 -185

Comme détaillé par activité et par région dans l’annexe du document à partir de la page 17, le résultat d’exploitation (avant amortissement des actifs incorporels acquis) a diminué de 2,7 %, passant de 1 439 millions d’euros en 2023 à 1 400 millions d’euros en 2024, soit une baisse de 10 points de base en pourcentage des ventes, passant de 5,3 % en 2023 à 5,2 % en 2024.

Amortissement des actifs incorporels acquis lors de regroupements d’entreprises : charge nette de 190 millions d’euros, similaire à celle de 193 millions d’euros en 2023.

charge nette de 190 millions d’euros, similaire à celle de 193 millions d’euros en 2023. Frais de restructuration : charge nette de 362 millions d’euros contre une charge nette de 171 millions d’euros en 2023 ; la forte hausse en 2024 reflète le démarrage du projet quinquennal EU-FORWARD visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe. Les frais de restructuration en Europe en 2024 s’élèvent à 281 millions d’euros contre 92 millions d’euros en 2023 (principalement Interiors, Clean Mobility et Lighting), alors qu’ils restent globalement stables dans le reste du monde.

charge nette de 362 millions d’euros contre une charge nette de 171 millions d’euros en 2023 ; la forte hausse en 2024 reflète le démarrage du projet quinquennal EU-FORWARD visant à renforcer la compétitivité et l’agilité des opérations du Groupe en Europe. Les frais de restructuration en Europe en 2024 s’élèvent à 281 millions d’euros contre 92 millions d’euros en 2023 (principalement Interiors, Clean Mobility et Lighting), alors qu’ils restent globalement stables dans le reste du monde. Autres produits et charges d’exploitation non courants : charge nette de 74 millions d’euros contre une charge nette de 11 millions d’euros en 2023 ; en 2024, la charge nette non courante intégrait des coûts liés à différents litiges, parmi lesquels le litige déjà mentionné en juillet portant sur le problème avec le fournisseur au Mexique dans le cadre des opérations Interiors en Amérique du Nord pour 34 millions d’euros, ainsi que des coûts relatifs aux projets de fusions et acquisitions en cours.

charge nette de 74 millions d’euros contre une charge nette de 11 millions d’euros en 2023 ; en 2024, la charge nette non courante intégrait des coûts liés à différents litiges, parmi lesquels le litige déjà mentionné en juillet portant sur le problème avec le fournisseur au Mexique dans le cadre des opérations Interiors en Amérique du Nord pour 34 millions d’euros, ainsi que des coûts relatifs aux projets de fusions et acquisitions en cours. Résultat financier net : charge nette de 495 millions d’euros contre une charge nette de 496 millions d’euros en 2023. Parmi ces montants, le coût total des financements s’est élevé à 625 millions d’euros en 2024 contre 586 millions d’euros en 2023, soit une augmentation de 39 millions d’euros des charges financières, qui a été presque compensée par des revenus plus élevés provenant des prêts, des placements de trésorerie et des titres de placement (qui sont passés de 91 millions d’euros en 2023 à 129 millions d’euros en 2024). Les autres produits et charges financiers se sont élevés à une charge nette d’environ 50 millions d’euros en 2024 contre un bénéfice net de 37 millions d’euros en 2023, dont 158 millions d’euros liés à des plus-values (principalement dues à la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans HBPO) contre 91 millions d’euros en 2024 (principalement en raison de la cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC).

Le résultat avant impôt des sociétés consolidées globalement s’est traduit par un bénéfice de 229 millions d’euros, contre un bénéfice de 606 millions d’euros en 2023.

Impôts sur les bénéfices : charge nette de 235 millions d’euros contre une charge nette de 232 millions d’euros en 2023. L’impôt sur les bénéfices, globalement stable, a principalement reflété la non-répétition des éléments favorables ayant eu un impact positif sur 2023 et l’augmentation des provisions pour risques en 2024.

Le résultat après impôt des sociétés pleinement consolidées s’est soldé par une perte de 7 millions d’euros contre un bénéfice de 373 millions d’euros en 2023.

Après :

Déduction de la quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence : perte de 18 millions d’euros en 2024 contre une perte de 2 millions d’euros en 2023,

Et déduction des intérêts minoritaires (161 millions d’euros en 2024 contre 143 millions d’euros en 2023),

le résultat net consolidé (part du groupe) s’est traduit par une perte de 185 millions d’euros en 2024 contre un bénéfice de 222 millions d’euros en 2023.









TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS EN 2024





en M€ 2023 2024 Variation Résultat opérationnel 1 439 1 400 -2,7% Amort. et provisions pour dépréciations, dont: 1 889 1 955 - Amortissement des immos en R&D 712 742 - Autres amortissements et dépréciations 1 177 1 213 EBITDA ajusté 3 328 3 355 +0,8% % des ventes 12,2% 12,4% +20bps Dépenses d'investissement (capex) -1 137 -973 R&D capitalisée -1 046 -1 039 Variation du BFR (excl. affacturage) 659 611 dont stocks -135 443 Variation de l'affacturage 111 -33 Restructurations -170 -208 Frais financiers -529 -564 Impôts -515 -337 Autres (opérationnels) -51 -157 Cash flow net 649 655 +1,0% % of sales 2,4% 2,4% stable Dividendes payés y compris minoritaires -133 -188 Achat d'actions 0 -8 Investissements financiers net & autres 459 128 dont produits de cessions d'actifs 719 227 Opérations non poursuivies 108 0 Impact IFRS 16 -131 -222 Réduction de l'endettement net 952 365 Dette nette en début de période -7 939 -6 987 Dette nette publiée en fin de période -6 987 -6 623 Ratio Dette nette / EBITDA ajusté 2.1x 2.0x

Le flux de trésorerie disponible net s’est élevé à 655 millions d’euros en 2024, grâce principalement à une réduction des dépenses d’investissements corporels (capex) et à une gestion stricte des stocks.

L’EBITDA ajusté progresse de 0,8 %, atteignant 3 355 millions d’euros, soit une hausse de 20 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires, représentant 12,4 % du chiffre d’affaires (contre 3 328 millions d’euros et 12,2 % du chiffre d’affaires en 2023).

Les dépenses d’investissement ont été significativement réduites de 164 millions d’euros, passant de 1 137 millions d’euros, soit 4,2 % du chiffre d’affaires en 2023, à 973 millions d’euros, soit 3,6 % du chiffre d’affaires en 2024.

passant de 1 137 millions d’euros, soit 4,2 % du chiffre d’affaires en 2023, à 973 millions d’euros, soit 3,6 % du chiffre d’affaires en 2024. Les dépenses de R&D capitalisée sont restées globalement stables à 1 039 millions d’euros (contre 1 046 millions d’euros en 2023).

(contre 1 046 millions d’euros en 2023). La variation du fonds de roulement (hors affacturage) se traduit par une entrée de 611 millions d’euros (contre une entrée de 659 millions d’euros en 2023), principalement portée par une réduction des stocks de 443 millions d’euros ; sur ce montant, plus de 60 % sont liés à un déstockage des outillages qui se traduit par la croissance des ventes.

(hors affacturage) (contre une entrée de 659 millions d’euros en 2023), principalement portée par une réduction des stocks de 443 millions d’euros ; sur ce montant, plus de 60 % sont liés à un déstockage des outillages qui se traduit par la croissance des ventes. La variation de l’affacturage des créances se traduit par une sortie limitée de 33 millions d’euros (contre une entrée de 111 millions d’euros en 2023 qui reflétait la redistribution de l’encours d’affacturage SAS au reste du Groupe) ; l’affacturage de créances total est globalement stable sur un an à 1,3 milliard d’euros au 31 décembre 2024.

(contre une entrée de 111 millions d’euros en 2023 qui reflétait la redistribution de l’encours d’affacturage SAS au reste du Groupe) ; l’affacturage de créances total est globalement stable sur un an à 1,3 milliard d’euros au 31 décembre 2024. Les sorties de trésorerie liées aux restructurations se sont élevées à 208 millions d’euros (contre 170 millions d’euros en 2023), reflétant en partie la hausse des charges de restructuration enregistrées dans le compte de résultat.

(contre 170 millions d’euros en 2023), reflétant en partie la hausse des charges de restructuration enregistrées dans le compte de résultat. Les sorties de trésorerie liées a ux frais financiers se sont élevées à 564 millions d’euros (contre 529 millions d’euros en 2023), une hausse reflétant principalement les coûts liés au refinancement des obligations 2025 et 2026.

(contre 529 millions d’euros en 2023), une hausse reflétant principalement les coûts liés au refinancement des obligations 2025 et 2026. Les sorties de trésorerie liées aux impôts se sont élevées à 337 millions d’euros (contre 515 millions d’euros en 2023) ; les comptes de 2024 incluent notamment l’annulation, au premier semestre 2024, de la retenue à la source de 68 millions d’euros au premier semestre 2023, liée aux dividendes exceptionnels reçus de FORVIA HELLA au titre de la cession de sa participation dans HBPO. Retraitées de cet effet lié à la retenue à la source, les sorties de trésorerie liées aux impôts ont diminué par rapport à l’année précédente.

(contre 515 millions d’euros en 2023) ; les comptes de 2024 incluent notamment l’annulation, au premier semestre 2024, de la retenue à la source de 68 millions d’euros au premier semestre 2023, liée aux dividendes exceptionnels reçus de FORVIA HELLA au titre de la cession de sa participation dans HBPO. Retraitées de cet effet lié à la retenue à la source, les sorties de trésorerie liées aux impôts ont diminué par rapport à l’année précédente. Les autres (d’exploitation) pour une sortie nette de 157 millions d’euros en 2024 (contre une sortie nette de 51 millions d’euros en 2023) incluent une sortie combinée liée à divers éléments exceptionnels pour 202 millions d’euros (contre 126 millions d’euros en 2023).

Le flux de trésorerie net progresse de 1 % pour atteindre 655 millions d’euros (contre 649 millions d’euros en 2023) et est stable à 2,4% du chiffre d’affaires.

Les dividendes versés aux actionnaires minoritaires s’élèvent à 90 millions d’euros (contre 133 millions d’euros en 2023, comprenant les dividendes exceptionnels versés aux actionnaires minoritaires de FORVIA HELLA).

Les dividendes incluent également le dividende versé par FORVIA SE à ses actionnaires pour 98 millions d’euros (0,50 euro par action versé en juin 2024 contre aucun dividende versé en 2023).

Les investissements financiers nets et divers représentent une entrée nette de 128 millions d’euros (contre une entrée de 459 millions d’euros en 2023) ; ils incluent 227 millions d’euros issus des deux cessions liées au deuxième programme de cessions d’un milliard d’euros (cession par FORVIA HELLA de sa participation dans BHTC et vente de Hug Engineering).

L’impact de la norme IFRS16 s’élève à 222 millions d’euros (contre 131 millions d’euros en 2023, dont le faible niveau reflète l’impact de la cession de SAS).

En conséquence, l’endettement financier net au 31 décembre 2024 s’établit à 6,6 milliards d’euros, en baisse de 0,4 milliard d’euros par rapport à l’année précédente et le ratio Dette nette/EBITDA ajusté se situe sous les 2, à 1,97, contre 2,1 au 31 décembre 2023.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 4,5 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2024

Au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible du Groupe s’élève à 4,5 milliards d’euros.

Le Groupe dispose de deux facilités entièrement non utilisées pour environ 2 milliards d’euros : 1,5 milliard d’euros provenant d’une facilité de crédit senior FORVIA et 450 millions d’euros provenant d’une facilité de crédit senior FORVIA HELLA.

DIVIDENDE 2025

Lors de sa dernière réunion du 27 février 2025, le conseil d’administration a décidé de ne proposer aucun dividende à verser en 2025 afin d’accélérer la priorité absolue du Groupe, à savoir le désendettement.





GUIDANCE 2025 : RENTABILITÉ, GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET DÉSENDETTEMENT





En ce qui concerne les hypothèses de marché pour 2025, FORVIA prend en compte les dernières prévisions de S&P datant de février 2025 :

Hypothèses de marché 2025 % ventes du Groupe 1er semestre 2nd semestre Année % prod. auto. mondiale VL millions Var. VL millions Var. VL millions Var. Europe hors Russie 46% 7,7 -8,7% 7,2 -0,4% 14,9 -4,9% 17% Amérique du Nord 24% 7,7 -4,9% 7,4 +0,9% 15,1 -2,1% 17% Amérique du Sud 3% 1,5 +10,5% 1,7 +3,5% 3,2 +6,6% 4% Chine 21% 14,1 +7,8% 16,2 -2,8% 30,4 +1,9% 34% Reste de l'Asie 6% 10,8 +0,3% 11,2 +1,8% 22,1 +1,1% 25% Production mondiale 43,7 +0,1% 45,8 -0,2% 89,5 0,0% 100% Source : S&P Global Mobility février 2025

Au niveau mondial, les dernières prévisions de S&P estiment que la production automobile devrait être stable par rapport à 2024 à 89,5 millions de véhicules légers.

Au mix de ventes de FORVIA, cela correspond à une baisse de 2,0 % sur la croissance organique en 2025 par rapport à l’exercice 2024, avec un déséquilibre significatif entre le S1 et le S2 (- 4,0 % au S1 et une stabilité globale au S2).

Avec cette hypothèse de production, et avec les hypothèses suivantes :

Aucune interférence majeure n’affectant la production ou les ventes au détail dans les principales régions de production automobile au cours de l’année,

Des taux de change moyens constants en 2025 par rapport à 2024,

FORVIA vise un chiffre d’affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros en 2025.

FORVIA vise une marge d’exploitation comprise entre 5,2 % et 6 % du chiffre d’affaires en 2025, soutenue par des initiatives d’excellence opérationnelle et de réduction des coûts fixes.

En outre, FORVIA vise à générer un Cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (655 millions d’euros), principalement grâce à l’amélioration de la marge et à la poursuite des actions visant à réduire les dépenses d’investissement et les stocks.

S’agissant du levier financier, FORVIA vise une réduction organique de son ratio Dette nette/EBITDA ajusté ≤ 1,8 au 31 décembre 2025, avant cessions.

AU-DELÀ DE CET OBJECTIF DE DÉSENDETTEMENT ORGANIQUE, LE GROUPE S’EST ENGAGÉ À RESTAURER UN BILAN SOLIDE AVEC L’OBJECTIF DE RÉDUIRE LE RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ EN DESSOUS DE 1,5x EN 2026, SOUTENU PAR DES CESSIONS D’ACTIFS.





En ce qui concerne les droits de douane américains, les mesures déjà en place à ce jour sont intégrées dans la guidance. En raison de l’incertitude quant à des mesures complémentaires (portée, mise en œuvre et durée de ces mesure, ainsi que de l’impact potentiel sur le volume du secteur), la guidance n’inclut aucun impact complémentaire. Le Groupe reste attentif aux évolutions et est prêt à mettre en œuvre les plans d’action appropriés.





CALENDRIER FINANCIER 2025

17 avril : Ventes du premier trimestre 2025 (avant l’ouverture du marché)

(avant l’ouverture du marché) 28 mai : Assemblée générale annuelle des actionnaires (Nanterre)

(Nanterre) 28 juillet : Résultats du premier semestre 2025 (avant l’ouverture du marché)

(avant l’ouverture du marché) 20 octobre : Ventes du troisième trimestre 2025 (avant l’ouverture du marché)

ANNEXES







CHIFFRE D’AFFAIRES ET RENTABILITÉ EN 2024 PAR ACTIVITÉ DU GROUPE





SEATING (32 % du chiffre consolidé du Groupe sur la période) : solide surperformance et amélioration continue de la rentabilité.

SEATING (en M€) 2023 Effet Croissance 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 8 551 -73 157 8 634 +1,0% % des ventes n-1 -0,9% +1,8% surperformance (bps) +290bps Résultat opérationnel 315 434 38,0% 3,7% 5,0% +130bps

Ventes

Croissance organique de 1,8 %, soit une surperformance de 290 points de base Croissance organique supérieure à 3 % en Europe et en Amérique du Nord, des marchés en baisse par rapport à l’année précédente de respectivement 4,3 % et 1,5 %. La surperformance en Europe a été soutenue par les constructeurs automobiles allemands et Renault, tandis qu’en Amérique du Nord elle a été portée par Ford et GM. En Chine, les ventes ont diminué de 2,1 % en organique en raison du niveau élevé des ventes réalisées en 2023 avec BYD, ce qui n’a pas été entièrement compensé par l’accélération des ventes à Chery ou à Mercedes.



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 5,0 %, en hausse de 130 points de base par rapport à 2023 Amélioration significative de la marge d’exploitation de 100 points de base, même après retraitement des coûts supplémentaires de 30 millions d’euros liés au programme JIT du Michigan qui avaient pénalisé l’année 2023. L’amélioration a été constante, semestre après semestre, depuis le premier semestre 2023, portée par une meilleure exécution, la reprise de l’inflation et des opportunités de réajustement des prix.







INTERIORS (19 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : forte croissance des ventes portée par un nombre élevé de SOP (démarrages de production) et les outillages ; marge d’exploitation fortement pénalisée par les opérations nord-américaines au premier semestre, qui ont commencé à se redresser au second semestre.

INTERIORS (en M€) 2023 Effet Croissance 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 4 923 -61 247 5 108 +3,8% % des ventes n-1 -1,2% +5,0% surperformance (bps) +610bps Résultat opérationnel 201 109 -45,5% 4,1% 2,1% -200bps

Ventes

Croissance organique de 5,0 %, soit une forte surperformance de 610 points de base La croissance organique est largement portée par l’Amérique du Nord (+ 14,8 % sur un an), en raison d’un niveau élevé de SOP et de ventes d’outillages. L’activité Interiors en Amérique du Nord a lancé 30 nouveaux projets en 2024 (dont 18 au S1 et 12 au S2), un nombre historiquement élevé par rapport à un rythme annuel normal de moins de 10 projets. En Europe, malgré l’impact de Stellantis, les ventes ont progressé de 2 % en organique, tandis qu’en Chine, les ventes ont diminué de moins de 2 %, principalement en raison de la baisse des ventes avec Volvo. En Chine, l’activité Interiors a enregistré un début d’activité commerciale avec BYD.



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 2,1 %, contre 4,1 % en 2023, une dégradation attribuable aux opérations Interiors en Amérique du Nord au premier semestre. Au premier semestre 2024, l’activité Interiors en Amérique du Nord a été impactée par un problème lié à un fournisseur au Mexique, ce qui a entraîné d’importantes perturbations jusqu’à la mi-avril. Cette situation a également eu des répercussions sur la préparation des lancements à un moment où le nombre de SOP était record ; la combinaison de ces facteurs a entrainé des coûts supplémentaires significatifs de 47 millions d’euros au premier semestre 2024, incluant des frais de transport exceptionnels. Au second semestre 2024, comme prévu, la situation des usines a été considérablement améliorée et les opérations Interiors en Amérique du Nord ont commencé à se redresser, renouant ainsi avec la rentabilité. La rentabilité dans les autres régions est restée globalement stable par rapport à l’année précédente.



La marge d’exploitation s’est redressée de 140 points de base entre le premier et le second semestre, passant de 1,4 % au premier semestre 2024 à 2,8 % au deuxième semestre 2024.

CLEAN MOBILITY (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : amélioration de la rentabilité malgré une baisse des ventes.

CLEAN MOBILITY (en M€) 2023 Effet Croissance Effet 2024 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 4 832 -69 -257 -353 4 153 -14,0% % des ventes n-1 -1,4% -5,3% -7,3% surperformance (bps) -420bps Résultat opérationnel 384 346 -9,5% 7,9% 8,3% +40bps

Ventes

Baisse organique de 5,3 %, soit une sous-performance de 420 points de base La baisse organique dans toutes les principales régions résulte de la poursuite du processus d’électrification en cours. En Europe et en Amérique du Nord, cela a été amplifié par un effet défavorable du mix client : les ventes à Stellantis, qui représentaient 17 % des ventes des activités du Groupe en 2023, ont diminué organiquement de 26 % au niveau des activités : elles ont chuté de 20 % en Europe et de 32 % en Amérique du Nord).



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 8,3 %, en hausse de 40 points de base par rapport à 2023 Cette amélioration de la rentabilité, malgré une baisse des ventes, confirme un levier opérationnel efficace et une réduction des dépenses en R&D. La rentabilité des opérations Ultra-Low Emissions (l’activité Clean Mobility, à l’exclusion des opérations liées à l’hydrogène, dont le développement continue de peser sur la marge d’exploitation globale) s’établit à 9,7 % en 2024.



ELECTRONICS (16 % du chiffre consolidé du Groupe sur la période) : surperformance significative des ventes et amélioration de la rentabilité.

ELECTRONICS (en M€) 2023 Effet Croissance 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 4 139 -57 107 4 189 +1,2% % des ventes n-1 -1,4% +2,6% surperformance (bps) +370bps Résultat opérationnel 219 230 +4,7% 5,3% 5,5% +20bps

Ventes

Croissance organique de 2,6 %, soit une surperformance de 370 points de base Les trois principales régions ont enregistré une croissance organique en 2024. En Europe et en Amérique du Nord, les ventes ont enregistré une croissance organique à un chiffre, soutenues par les ventes à VW en Europe et à GM en Amérique du Nord. En Asie, la croissance des ventes a été soutenue par le développement de Clarion Electronics, notamment auprès des constructeurs automobiles japonais.



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 5,5 %, en hausse de 20 points de base par rapport à 2023 L’amélioration de la marge d’exploitation s’explique par la poursuite du redressement de Clarion Electronics, tandis que la marge d’exploitation du reste de l’activité Electronics a bien résisté.







LIGHTING (14% du chiffre consolidé du Groupe sur la période) : la performance est impactée par une baisse des ventes au second semestre.

LIGHTING (en M€) 2023 Effet Croissance Effet 2024 Variation devises organique périmètre Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 3 746 -36 -103 271 3 879 +3,5% % des ventes n-1 -0,9% -2,7% +7,2% surperformance (bps) -160bps Résultat opérationnel 193 187 -2,8% 5,1% 4,8% -30bps

Ventes

Baisse organique de 2,7 %, soit une sous-performance de 160 points de base Les ventes rapportées ont augmenté de 3,5 %, incluant un effet de périmètre positif de 271 millions d’euros lié à l’intégration au 1 er janvier 2024 de HBBL, une joint-venture Lighting détenue par FORVIA HELLA en Chine (précédemment consolidée par mise en équivalence). Les ventes organiques reculent de 2,7 %, impactées par un faible niveau des ventes au quatrième trimestre. En Europe, malgré cet effet de décembre, les ventes ont progressé de près de 5 % en organique, soutenues par les ventes à VW et Nissan. En Amérique du Nord, les ventes ont baissé sur une base organique, l’accélération des nouveaux programmes n’ayant pas compensé la baisse des volumes avec un client. En Chine, les ventes sont également en baisse sur une base organique, impactées par un mix client défavorable.



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 4,8 %, en baisse de 30 points de base par rapport à 2023 Cette baisse reflète la hausse des coûts plus élevés en R&D et en logistique/distribution en pourcentage des ventes.







LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période) : la marge d’exploitation reste à deux chiffres malgré une baisse de l’activité sur les véhicules utilitaires.

LIFECYCLE SOLUTIONS (en M€) 2023 Effet Croissance 2024 Variation devises organique Prod. auto. mondiale

(en 000 d'unités) 90 485 89 489 -1,1% Ventes 1 058 -7 -40 1 011 -4,5% % des ventes n-1 -0,7% -3,8% Résultat opérationnel 128 94 -26,8% 12,1% 9,3% -280bps

Ventes

Baisse organique de 3,8 % En Europe (environ 80 % de l’activité), les ventes ont reculé de 4 % sur une base organique, mais ont néanmoins légèrement surperformé le marché, grâce à la poursuite de l’activité des pièces détachées. Les ventes plus faibles des véhicules utilitaires tels que l’agriculture, les remorques et la construction ont affecté l’activité en Europe et en Amérique. En Asie, les ventes progressent de 2,3 % en organique.



Résultat d’exploitation

Marge d’exploitation de 9,3 %, en baisse de 280 points de base par rapport à 2023 Impact négatif de la baisse des volumes de ventes. Coûts supplémentaires liés à l’acquisition de HELLA Pagid. Augmentation des dépenses de R&D en anticipation des nouveaux programmes.











VENTES ET RENTABILITÉ EN 2024 PAR RÉGION





EMEA Amériques Asie TOTAL % des ventes consolidées 2024 47% 26% 27% 100% Prod. auto. régionale vs n-1 -4,1% -1,0% +0,1% -1,1% Ventes 2023 (M€) 12 651 7 207 7 390 27 248 Effet devises -0,5% -1,1% -2,2% -1,1% Organique +1,3% +3,2% -3,9% +0,4% Surperformance (en points de base) +540bps +420bps -400bps +150bps Effet périmètre -1,2% -2,8% +3,7% -0,3% Ventes 2024 (M€) 12 607 7 152 7 216 26 974 Croissance publiée -0,3% -0,8% -2,4% -1,0% Rés. opérationnel 2023 (M€) 316 308 815 1 439 % des ventes 2,5% 4,3% 11,0% 5,3% Rés. opérationnel 2024 (M€) 313 333 754 1 400 % des ventes 2,5% 4,7% 10,4% 5,2% Variation stable +40bps -60bps -10bps

Ventes

La région EMEA (dont l’Europe constitue 97 %) a enregistré une croissance organique de +1,3 %, soit une surperformance de plus de 540 points de base, portée par les activités Seating, Interiors, Electronics et Lighting.

portée par les activités Seating, Interiors, Electronics et Lighting. La région Amériques (dont l’Amérique du Nord constitue 89 %) a enregistré une croissance organique composée de +3,2 % : Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 1,1 % en organique, soit une surperformance de plus de 260 points de base, principalement portée par l’activité Interiors (nombre record de SOP), ainsi que par Seating et Electronics. Les ventes en Amérique du Sud sont en hausse de 21,8 %, dopées par l’effet d’hyperinflation.

(dont l’Amérique du Nord constitue 89 %) La région Asie (dont la Chine constitue 78 %) a enregistré une baisse organique d’ensemble de -3,9 % : Les ventes en Chine sont en baisse de 6,4 % sur une base organique, soit une sous-performance de 10,1 points de pourcentage ; elles sont principalement impactées par la baisse des ventes avec BYD, sur une base de comparaison élevée, et un important constructeur américain de véhicules électriques, non compensées par la hausse des ventes auprès de nouveaux clients chinois et de constructeurs automobiles allemands. Les ventes dans les autres pays asiatiques sont en hausse de 5,9 % sur une base organique, soit une surperformance de 10,4 points de pourcentage, portée principalement par les constructeurs automobiles japonais.

(dont la Chine constitue 78 %)





Résultat d’exploitation

La marge d’exploitation résiste à 5,2 % du chiffre d’affaires (contre 5,3 % du chiffre d’affaires en 2023) : La marge d’exploitation en région EMEA est stable à 2,5 % des ventes, La marge d’exploitation en région Amériques s’est améliorée de 40 points de base, passant de 4,3 % en 2023 à 4,7 % en 2024, incluant, d’une part, l’impact positif de la sortie du programme déficitaire Seating à Highland Park et, d’autre part, l’impact négatif des opérations Interiors en Amérique du Nord. La marge d’exploitation en région Asie est restée à deux chiffres, à 10,4 % du chiffre d’affaires, démontrant la robustesse de la marge d’exploitation dans la région malgré une baisse organique des ventes d’une année sur l’autre.











DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT





Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ; un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ; et la « croissance à taux de change constants ».



FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ; des autres produits et charges d’exploitation non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ; des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ; des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ; des impôts.



EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat d’exploitation tel que défini ci-dessus + l’amortissement et la provision pour dépréciation des actifs. Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme « EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à compter du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (ce qui signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Flux de trésorerie net

Le flux de trésorerie net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

