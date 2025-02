28th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 27th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,983 Lowest price per share (pence): 641.00 Highest price per share (pence): 662.00 Weighted average price per day (pence): 644.9524

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,074,658 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,074,658 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 644.9524 11,983 641.00 662.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 27 February 2025 08:15:01 42 662.00 XLON 00324711700TRLO1 27 February 2025 08:15:01 77 662.00 XLON 00324711701TRLO1 27 February 2025 08:15:01 119 662.00 XLON 00324711702TRLO1 27 February 2025 08:15:02 42 661.00 XLON 00324711703TRLO1 27 February 2025 08:15:02 77 661.00 XLON 00324711704TRLO1 27 February 2025 08:17:31 130 648.00 XLON 00324713535TRLO1 27 February 2025 08:33:46 97 645.00 XLON 00324727490TRLO1 27 February 2025 08:42:47 87 645.00 XLON 00324735703TRLO1 27 February 2025 08:43:26 249 646.00 XLON 00324736020TRLO1 27 February 2025 08:58:11 85 642.00 XLON 00324748455TRLO1 27 February 2025 09:12:01 71 641.00 XLON 00324757099TRLO1 27 February 2025 09:12:16 72 643.00 XLON 00324757234TRLO1 27 February 2025 09:13:39 60 643.00 XLON 00324758253TRLO1 27 February 2025 09:13:39 64 643.00 XLON 00324758254TRLO1 27 February 2025 09:47:03 46 647.00 XLON 00324788486TRLO1 27 February 2025 09:51:23 241 649.00 XLON 00324792850TRLO1 27 February 2025 09:51:23 494 649.00 XLON 00324792851TRLO1 27 February 2025 09:56:54 258 649.00 XLON 00324798148TRLO1 27 February 2025 09:56:54 126 648.00 XLON 00324798149TRLO1 27 February 2025 09:56:54 126 647.00 XLON 00324798154TRLO1 27 February 2025 10:02:41 122 646.00 XLON 00324800074TRLO1 27 February 2025 10:05:04 97 643.00 XLON 00324800222TRLO1 27 February 2025 10:06:54 125 642.00 XLON 00324800340TRLO1 27 February 2025 10:08:14 28 642.00 XLON 00324800403TRLO1 27 February 2025 10:27:14 127 641.00 XLON 00324801128TRLO1 27 February 2025 10:46:22 509 644.00 XLON 00324801801TRLO1 27 February 2025 10:54:57 52 643.00 XLON 00324802342TRLO1 27 February 2025 10:54:57 197 643.00 XLON 00324802343TRLO1 27 February 2025 11:09:41 129 641.00 XLON 00324803048TRLO1 27 February 2025 11:39:42 125 642.00 XLON 00324804065TRLO1 27 February 2025 12:12:59 8 645.00 XLON 00324805238TRLO1 27 February 2025 12:12:59 118 645.00 XLON 00324805239TRLO1 27 February 2025 12:17:13 16 646.00 XLON 00324805386TRLO1 27 February 2025 12:47:22 88 647.00 XLON 00324806327TRLO1 27 February 2025 12:47:23 71 647.00 XLON 00324806328TRLO1 27 February 2025 12:47:23 70 647.00 XLON 00324806329TRLO1 27 February 2025 12:47:24 75 647.00 XLON 00324806330TRLO1 27 February 2025 12:47:28 71 647.00 XLON 00324806333TRLO1 27 February 2025 12:48:03 120 646.00 XLON 00324806349TRLO1 27 February 2025 13:28:38 123 646.00 XLON 00324807741TRLO1 27 February 2025 13:28:38 161 646.00 XLON 00324807742TRLO1 27 February 2025 13:38:15 121 645.00 XLON 00324808013TRLO1 27 February 2025 13:38:15 125 644.00 XLON 00324808014TRLO1 27 February 2025 13:38:15 174 645.00 XLON 00324808015TRLO1 27 February 2025 13:38:15 361 645.00 XLON 00324808016TRLO1 27 February 2025 13:38:15 363 645.00 XLON 00324808017TRLO1 27 February 2025 13:38:15 126 645.00 XLON 00324808018TRLO1 27 February 2025 13:38:46 85 645.00 XLON 00324808038TRLO1 27 February 2025 13:38:46 6 645.00 XLON 00324808039TRLO1 27 February 2025 13:38:46 35 645.00 XLON 00324808040TRLO1 27 February 2025 13:40:17 126 645.00 XLON 00324808100TRLO1 27 February 2025 13:40:17 128 644.00 XLON 00324808101TRLO1 27 February 2025 13:40:24 124 644.00 XLON 00324808104TRLO1 27 February 2025 13:40:24 5 644.00 XLON 00324808105TRLO1 27 February 2025 13:46:24 41 643.00 XLON 00324808301TRLO1 27 February 2025 13:46:24 84 643.00 XLON 00324808302TRLO1 27 February 2025 13:49:11 123 643.00 XLON 00324808621TRLO1 27 February 2025 14:04:59 108 644.00 XLON 00324809505TRLO1 27 February 2025 14:05:04 15 644.00 XLON 00324809517TRLO1 27 February 2025 14:11:41 92 646.00 XLON 00324809983TRLO1 27 February 2025 14:11:41 31 646.00 XLON 00324809984TRLO1 27 February 2025 14:12:20 100 646.00 XLON 00324810019TRLO1 27 February 2025 14:12:20 22 646.00 XLON 00324810020TRLO1 27 February 2025 14:18:50 43 646.00 XLON 00324810481TRLO1 27 February 2025 14:18:50 75 646.00 XLON 00324810482TRLO1 27 February 2025 14:18:50 3 646.00 XLON 00324810483TRLO1 27 February 2025 14:20:31 121 644.00 XLON 00324810539TRLO1 27 February 2025 14:25:44 12 643.00 XLON 00324810696TRLO1 27 February 2025 14:25:44 113 643.00 XLON 00324810697TRLO1 27 February 2025 14:31:02 36 643.00 XLON 00324811396TRLO1 27 February 2025 14:31:02 2 643.00 XLON 00324811397TRLO1 27 February 2025 14:31:02 20 643.00 XLON 00324811398TRLO1 27 February 2025 14:31:02 70 643.00 XLON 00324811399TRLO1 27 February 2025 14:40:04 50 643.00 XLON 00324811885TRLO1 27 February 2025 14:55:12 78 643.00 XLON 00324813249TRLO1 27 February 2025 14:55:12 128 643.00 XLON 00324813250TRLO1 27 February 2025 14:55:12 50 643.00 XLON 00324813251TRLO1 27 February 2025 14:55:12 341 643.00 XLON 00324813252TRLO1 27 February 2025 14:55:12 117 643.00 XLON 00324813253TRLO1 27 February 2025 14:55:12 190 643.00 XLON 00324813254TRLO1 27 February 2025 14:55:12 115 643.00 XLON 00324813255TRLO1 27 February 2025 14:58:00 364 643.00 XLON 00324813519TRLO1 27 February 2025 15:00:06 239 642.00 XLON 00324813736TRLO1 27 February 2025 15:00:06 119 642.00 XLON 00324813737TRLO1 27 February 2025 15:11:11 638 643.00 XLON 00324814765TRLO1 27 February 2025 15:31:20 360 645.00 XLON 00324815970TRLO1 27 February 2025 15:32:13 100 645.00 XLON 00324816062TRLO1 27 February 2025 15:34:30 123 644.00 XLON 00324816167TRLO1 27 February 2025 15:35:31 126 643.00 XLON 00324816216TRLO1 27 February 2025 15:35:31 125 643.00 XLON 00324816217TRLO1 27 February 2025 15:36:14 123 643.00 XLON 00324816244TRLO1 27 February 2025 15:36:29 39 643.00 XLON 00324816253TRLO1 27 February 2025 15:36:38 62 643.00 XLON 00324816257TRLO1 27 February 2025 15:36:53 109 643.00 XLON 00324816259TRLO1 27 February 2025 15:36:54 122 642.00 XLON 00324816262TRLO1 27 February 2025 15:37:02 129 642.00 XLON 00324816269TRLO1 27 February 2025 15:50:06 74 642.00 XLON 00324816991TRLO1 27 February 2025 15:50:06 57 642.00 XLON 00324816992TRLO1 27 February 2025 16:15:45 55 643.00 XLON 00324819229TRLO1 27 February 2025 16:17:25 65 643.00 XLON 00324819394TRLO1

