Huhtamäki tuo markkinoille kierrätettävät kertapäällysteiset kartonkikupit jogurtille ja maitotuotteille

Innovatiivinen ProDairy-pakkaus vähentää muovin määrän alle 10 %:iin korkeista laatustandardeista tinkimättä.

Maailmanlaajuisesti johtava kestävien elintarvikepakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki tuo markkinoille kierrätettävän kertapäällysteisen ProDairy -kartonkikupin. Tuote on suunniteltu erityisesti jogurtin ja maitotuotteiden pakkaamiseen. Erityisesti jogurttipakkauksilla on hyvin korkeat elintarviketurvallisuusvaatimukset. Käytännöllinen ja innovatiivinen ProDairy -pakkausratkaisu täyttää nämä vaatimukset ja sen polymeeripitoisuus on alempi kuin perinteisillä pakkausvaihtoehdoilla. Tuote sisältää alle 10 % muovia mahdollistaen täyden kierrätyskelpoisuuden Euroopassa.

"Maitotuotteet ovat merkittävä osa päivittäistä elämäämme ja niillä on korkeat laatustandardit. Tästä syystä kierrätyskelpoisen pakkauksen kehittäminen niiden korkeat laatuvaatimukset huomioiden oli haaste. Olen ylpeä tiimistämme ja innoissani siitä, että voimme nyt tarjota laajassa mittakaavassa ratkaisun asiakkaillemme. Ratkaisumme on erittäin toimiva tuotteen suorituskyvyn ja suojausominaisuuksien osalta. Lisäksi se on kustannustehokas ja vastaa asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin innovaatioistamme elintarvikepakkauksissa. Nämä kierrätettävät, kertapäällysteiset kartonkikupit auttavat asiakkaitamme vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin muovin vähentämisestä pakkauksissa", sanoo Fredrik Davidsson, Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin johtaja.

Yksi merkittävistä haasteista polymeeripitoisuuden vähentämisessä maitotuotepakkauksissa on varmistaa täydellinen tiiviys ja kannen sinetöinti tasaiselle reunalle. Huhtamäki on ratkaissut haasteen kehittämällä ainutlaatuisen reunamuotoilun ja reunamuovausprosessin, joka varmistaa yläreunan täydellisen tiiviyden. Sivusauman vahva sinetöinti on myös välttämättömyys korkealaatuisen kupin suorituskyvylle ja sen saavuttamiseksi ProDairy hyödyntää Huhtamäellä kehitettyä ainutlaatuista patentoitua sinetöintiteknologiaa. Uusi tuote on kattavasti testattu.

"Tiimimme on löytänyt pinnoitteen, joka korvaa ulomman polyetyleenikerroksen säilyttäen kuitenkin paperimaisen mattapintaisen tuntuman ja tarjoten kosteussuojan viileässä säilytettäville tuotteille. Tämä on tärkeää valmistajille, jälleenmyyjille ja kuluttajille. Haluamme varmistaa, että ainutlaatuinen tuotteemme tarjoaa perinteisten kartonkikuppien toiminnallisen suorituskyvyn alhaisemmalla muovipitoisuudella ollen samalla täysin kierrätyskelpoinen", Fredrik Davidsson kertoo.

ProDairy on valmistettu Euroopassa kestävästi hoidetuista metsistä hankituista uusiutuvista puukuiduista valmistetusta kartongista. Uusi tuote on valmis käyttöönotettavaksi.

