Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali arenduse viimase etapi ehitust ja müüki. See etapp hõlmab nelja kortermaja, kus on kokku 146 korterit ja neli äripinda, millest 55% on kaetud ostu-müügi eellepingutega. Ehituseelarves õnnestus saavutada märkimisväärne kokkuhoid, mis näitab, et otsus tegeleda ehituse juhtimisega majasiseselt, on osutunud õigeks sammuks.

2024. aastal toimus ehitusturu stabiliseerumine, eelkõige ehitusmaterjalide maksumuse osas, kuid peatöövõtjate turg püsib endiselt ebastabiilsena.

Kristiine Citys tegeleme aktiivselt kolme erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt:

- „Dunte“ – ootame ehitusloa väljastamist

- Sammu 2/4 / Sõjakooli 15 – esitasime ehitusloa taotluse 2024. aasta detsembris

- Marsi 1 / Sõjakooli 13 – esitasime ehitusloa taotluse 2025. aasta veebruaris.

Ülaltoodud projektid lisavad Kristiine City väljakujunenud elupiirkonda ca 33 000 ruutmeetrit ehitusalust pinda, millele on planeeritud ligikaudu 320 korterit, neist 95% elamupinnad ja 5% äripinnad.

2024. aastal jätkame Kristiine City’s oma uue projekti, Uus-Kindrali (valge maja) ehitustegevust, kus on 91 korterit. 2024. aasta lõpuks oleme saavutanud hoone täiskõrguse ning 50% korteritest on kaetud ostu-müügi eellepingutega. Hoone lõplik valmimine on planeeritud 2025. aasta novembrisse.

Lisaks on juhtkond otsustanud alustada Kristiine Citys järgmise 7-korruselise, 90 korteriga hoone ehitust, mis asub valge maja kõrval. Kaevetöödega plaanime alustada 2025. aasta märtsis-aprillis, eelmüük algas 2025. aasta veebruaris.

Riias on River Breeze Residence'i müük lõppenud. 2024. aasta jooksul müüdi edukalt viimased saadaval olnud korterid ning müümata on veel vaid kaks parkimiskohta. 2024. aasta lõpus andis Grupi juhtkond Pro Kapital Latviale ülesande uurida võimalusi Kliversala arenduse järgmise etapi, Blue Marine, käivitamiseks. Tegemist on 101 korteriga elamuarendusega. Sobivate tingimuste korral on ehituse algus planeeritud 2025. aasta esimesse poolaastasse. Projektil on olemas ehitusluba.

Vilniuses on valminud viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. Käesoleva aruande koostamise hetkeks on müümata vaid üks korter, millele on sõlmitud eelleping ning mille müük peaks realiseeruma 2025. aasta aprillis. 2024. aastal jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi – 43 linnavilla ja ärihoone – ehitusega.

Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe serval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Selleks viidi läbi arhitektuurikonkurss, mille võitnud arhitektuuribüroo on linnaga ehitusloa taotlemise protsessis. Vastavalt loa väljastamisele plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aastal.

Hotellindus

Hotellisektor on taas hoo sisse saanud ning nõudlus on endiselt märgatavas tõusus. 2024. aastal saavutas hotell, sarnaselt 2023. aastale, suurepärased tulemused ja ületas eelarves seatud ootusi.

Muud projektid

Grupil on enamusosalus ettevõttes Preatoni Nuda Proprietà ning selle tütarettevõttes, Preatoni Intermediazioni Immobiliari, mis jätkavad oma positsiooni tugevdamist Itaalia kinnisvaraturul. Ettevõtted on spetsialiseerunud kinnisvara omandamisele, müügile ja vahendamisele, kus ostja saab omandiõiguse, kuid müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse, mille tõttu vara müügihind on diskonteeritud.

2024. aastal mõjutas intressimäärade tõus investorite huvi kinnisvara vastu, aeglustades turgu veebruarist septembrini. Finantsinstrumendid muutusid eelistatud investeerimisvahendiks, mis ajutiselt pärssis nõudlust kinnisvaraturul. Oktoobriks, kui intressimäärad hakkasid langema, hakkas taastuma ka kindlustunne sealses kinnisvarasektoris. Turu täielikku normaliseerumist oodatakse 2025. aasta lõpuks.

Vaatamata 2024. aasta väljakutsetele suundub Preatoni Nuda Proprietà 2025. aastasse kindlalt positsioonilt.

Muud teemad

Grupp peab oluliseks ka välja tuua, et SA PREATONI Group, kellele kuulub 49,62% Pro Kapitali aktsiatest, on teatanud oma aktsiate noteerimisest Pariisi börsil, Euronext Access+ segmendis. SA PREATONI Groupi aktsiate (ISIN: FR001400WXE7) esimene kauplemispäev oli 12. veebruaril 2025.

SA PREATONI Group on rahvusvaheline ettevõte, mis on spetsialiseerunud hotellikinnisvara omamisele, majutusteenuste osutamisele ning elamu- ja ärikinnisvara arendamisele.

Kokkuvõte

Pandeemiast ning sõja algusest tingitud tormilised aastad muutsid kindlasti kõigi Balti riikide majandusmaastikku. Suurenenud avaliku sektori kulutused (eriti kaitsekulutused) on toonud kaasa muudatusi maksusüsteemis, mis on sundinud erinevaid majandussektoreid kohanema, tõhustama oma tegevust ja otsima uusi turge. Siiski on vastupidavus rasketele aegadele loonud uue stabiilse kasvuplatvormi. Kinnisvarasektoris täheldati 2024. aasta neljandas kvartalis aktiivsuse kasvu ning turul valitseb üldine arvamus, et halvim on nüüd möödas. 2025. aasta plaanide koostamisel valdab meid mõõdukas optimism. Laenuturul toimuvad arengud toetavad ka meie ostjaid ning tunneme, et nende kindlustunne ostuotsuste tegemisel on tõusuteel.

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2024. aasta jooksul oli 18,2 miljonit eurot võrrelduna 23,0 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta neljanda kvartali kogukäive oli 7,6 miljonit eurot võrrelduna 3,1 miljoni euroga 2023. aasta neljandas kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

Tulu kinnisvara müügist on võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuna enamik meie valminud kinnisvaraprojektide korteritest oli 2023. aasta lõpuks müüdud. 2024. aastal jätkus allesjäänud varade müük Kliversalas, Riias ja Šaltinių Namai elamukvartalis, Vilniuses. 2024. aasta detsembris alustasime Tallinnas Kalaranna Kvartali viimase etapi esimeste korterite üleandmist, samal ajal kui suurem osa kortereid valmib ja antakse klientidele üle 2025. aasta esimeses kvartalis.

2024. aasta kaheteistkümne kuu brutokasum vähenes 23% võrra ja moodustas 5,4 miljonit eurot võrrelduna 7,0 miljoni euroga 2023. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 2,6 miljonit eurot võrrelduna 1,0 miljoni euroga 2023. aastal.

2024. aasta kaheteistkümne kuu ärikasum moodustas 123 tuhat eurot, võrrelduna 2023. aasta kaheteistkümne kuu 3,0 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Neljanda kvartali ärikasum oli 1,9 miljonit eurot võrrelduna 1,3 miljoni euro ärikasumiga 2023. aastal.

2024. aasta kaheteistkümne kuu puhaskahjum oli 2,8 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali puhaskasum oli 1,3 miljonit eurot võrrelduna 125 tuhande euro puhaskasumiga 2023. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2024. aastal negatiivsed 10,2 miljonit eurot võrreldes 9,1 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood negatiivsed 219 tuhat eurot võrreldes 440 tuhande euroga, mis kasutati 2023. aasta neljandas kvartalis.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2024 seisuga 0,92 eurot võrreldes 0,96 euroga

31. detsembril 2023.

Peamised tulemusnäitajad

2024

12 kuud 2023

12 kuud 2024

IV kvartal 2023

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 18 158 23 021 7 554 3 052 Brutokasum (tuhat eurot) 5 423 7 028 2 567 1 028 Brutokasum, % 30% 31% 34% 34% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 123 2 963 1 853 1 296 Ärikasum / -kahjum, % 1% 13% 25% 42% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -2 804 -900 1 257 125 Puhaskasum / -kahjum, % -15% -4% 17% 4% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,05 -0,02 0,02 0,00





31.12.2024 31.12.2023 Varad kokku (tuhat eurot) 118 758 107 237 Kohustused kokku (tuhat eurot) 66 466 52 814 Omakapital kokku (tuhat eurot) 52 292 54 423 Võla / omakapitali suhe * 1,27 0,97 Varade tootlus, % ** -2,5% -0,08% Omakapitali tootlus, % *** -5,3% -1,5% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,92 0,96

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 4 344 17 065 Lühiajalised nõuded 822 1 411 Ettemakstud kulud 422 268 Varud 56 951 35 563 Käibevara kokku 62 539 54 307 Põhivara Pikaajalised nõuded 317 2 010 Materiaalne põhivara 7 595 7 763 Kasutusõigusega vara 513 365 Kinnisvarainvesteeringud 44 210 40 361 Firmaväärtus 863 0 Immateriaalne põhivara 2 721 96 Põhivara kokku 56 219 50 595 Müügiootel varad 0 2 335 Kokku müügiootel varad 0 2 335 VARAD KOKKU 118 758 107 237 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 15 427 30 141 Ostjate ettemaksed 9 618 3 657 Lühiajalised võlad tarnijatele 6 685 4 911 Maksukohustused 833 161 Lühiajalised eraldised 24 11 Lühiajalised kohustused kokku 32 587 38 881 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 31 660 12 695 Muud pikaaajalised võlakohustused 6 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 031 1 130 Pikaajalised eraldised 182 108 Pikaajalised kohustused kokku 33 879 13 933 KOHUSTUSED KOKKU 66 466 52 814 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 1 977 2 092 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 594 34 198 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 51 704 54 423 Mittekontrolliv osalus 588 0 OMAKAPITAL KOKKU 52 292 54 423 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 118 758 107 237

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2024

12 kuud 2023

12 kuud 2024

IV kvartal 2023

III kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 18 158 23 021 7 554 3 052 Müüdud toodete ja teenuste kulu -12 735 -15 993 -4 987 -2 024 Brutokasum 5 423 7 028 2 567 1 028 Turustuskulud -1 136 -705 -363 -219 Üldhalduskulud -5 293 -5 440 -1 474 -1 580 Muud äritulud 1 186 2 099 1 152 2 103 Muud ärikulud -57 -19 -29 -36 Ärikasum 123 2 963 1 853 1 296 Finantstulud 123 254 25 80 Finantskulud -3 205 -4 115 -794 -1 257 Kasum enne tulumaksu -2 959 -898 1 084 119 Tulumaks 155 -2 173 6 Perioodi puhaskasum/-kahjum -2 804 -900 1 257 125 Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -2 604 -900 1 406 125 Mittekontrolliv osalus -200 0 -149 0 Muu koondkasum Muudatused ümberhindluse reservis -115 0 -115 0 Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku -2 919 -900 1 142 125 Aruandeperioodi koondkasumi jaotus: Emaetteõtte osanikele kuuluv osa -2 719 -900 1 291 125 Mittekontrolliv osalus -200 0 -149 0 Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,05 -0,02 0,02 0,00

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

