 Direktørskifte og organisationsændring i Pharma Equity Group A/S

Ny administrerende direktør for Pharma Equity Group A/S







Selskabet kan med glæde meddele, at Christian Henrik Tange udnævnes som ny administrerende direktør for Pharma Equity Group A/S med tiltrædelse den 1. april 2024.







Christian Henrik Tange er en erfaren topleder med over 25 års erfaring inden for finansiel transformation, corporate finance, kapitalfremskaffelse og M&A på tværs af PE-støttede, VC-støttede og børsnoterede selskaber i Europa og USA. Christian har evne til at udvikle og implementere finansielle strategier, styrke gennemsigtighed og forbedre organisationers rentabilitet. Christian har vist sig kompetent til at implementere skalerbare processer og systemer, der understøtter vækst og sikrer overensstemmelse med investorforventninger.







Selskabets nuværende administrerende direktør, Thomas Kaas Selsø, fratræder efter eget ønske og i gensidig forståelse sin stilling som administrerende direktør for Pharma Equity Group A/S og datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S med virkning fra den 31. marts 2025. Bestyrelsen anerkender og takker Thomas Kaas Selsø for hans væsentlige bidrag ved gennemførelsen af transaktionen mellem Blue Vision A/S og Reponex Pharmaceuticals A/S, og for både at have videreført selskabets kliniske programmer og under svære markedsbetingelser succesfuldt at have evnet løbende at tilvejebringe koncernen den nødvendige arbejdskapital. Thomas Kaas Selsø ønsker at videreføre sin rådgivnings- og konsulentvirksomhed og vil fortsætte som konsulent i Pharma Equity Group A/S med særligt fokus på regnskab, økonomi og rapportering.







Pharma Equity Group A/S’ nye administrerende direktør, Christian Henrik Tange, har tillige en omfattende international erfaring med kapitalfremskaffelse, herunder børsnoteringer, private equity og venturekapitalrunder, hvor der er sikret investeringer fra europæiske, amerikanske og kinesiske investorer. Han har med succes håndteret internationale M&A-transaktioner, herunder due diligence og integration.







Christian har blandt andet gennem flere år været ansat som CFO og Investment Manager i investeringsselskabet Karolinska Development, der er børsnoteret på Nasdaq i Stockholm.







"Vi ser meget frem til samarbejdet med Christian og er overbeviste om, at han vil bidrage væsentligt til at styrke selskabets position og fremtidige vækstmuligheder," udtaler bestyrelsesformand Christian Vinding Thomsen.







”Jeg ser frem til at anvende min erfaring med at udvikle og finansiere life science-selskaber til at udvikle og styrke Pharma Equity Group” udtaler Christian Henrik Tange.











Ny administrerende direktør for Reponex Pharmaceuticals A/S







Som led i den strategiske omlægning er Sebastian Bo Jakobsen udnævnt som administrerende direktør for datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S. Sebastian Bo Jakobsen har siden 18. september 2022 været ansat som Manager of Scientific Development og har en kandidatgrad i kognitiv videnskab, Cand IT, fra Aarhus Universitet.







Udnævnelsen skal sikre et skarpere isoleret fokus på Reponex Pharmaceuticals A/S og særligt selskabets kliniske udviklingsaktiviteter. Samtidig vil den organisatoriske opdeling muliggøre en yderligere intensivering af arbejdet med etablering af strategiske samarbejder med potentielle licenspartnere.







Pharma Equity Group A/S vil fremover koncentrere sig om strategiske funktioner såsom kapitalfremskaffelse til finansiering af koncernens udviklingsaktiviteter samt mulige synergiskabende virksomhedsopkøb. Dette skal sikre, at Pharma Equity Group A/S er optimalt positioneret til at udnytte fremtidige markedsmuligheder og skabe langsigtet værdi for aktionærerne.







"I bestyrelsen er vi overbeviste om, at disse organisatoriske ændringer vil styrke selskabets evne til at håndtere fremtidige udfordringer og vækstmuligheder," udtaler bestyrelsesformand Christian Vinding Thomsen og fortsætter: "Med Christian Henrik Tange og Sebastian Bo Jakobsen i spidsen for henholdsvis Pharma Equity Group A/S og Reponex Pharmaceuticals A/S har vi sammensat et stærkt ledelsesteam, der skal sikre, at vores ambition om at udvikle innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger realiseres."











For yderligere information, kontakt venligst: