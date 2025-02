Ændring i bestyrelsen

Bang & Olufsen A/S meddeler, at M. Claire Chung ikke vil søge genvalg til bestyrelsen på den kommende ordinære generalforsamling i august 2025 og fratræder med virkning fra den 28. februar 2025. Beslutningen afspejler hendes ønske om at fokusere på personlige prioriteter.



Bestyrelsesformand Juha Christensen udtaler: "Claire Chung blev medlem af bestyrelsen i 2019, og jeg er meget taknemmelig for hendes betydelige bidrag som medlem af bestyrelsen og i vores vederlagsudvalg."

Claire Chung har udtrykt sin påskønnelse for muligheden for at samarbejde med bestyrelsen og ledelsesteamet, idet hun udtrykker stor tillid til deres lederskab og den strategiske retning.





For yderligere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting

Sr. Director, Head of Strategy and Investor Relations

Telefon: +45 4153 7303

