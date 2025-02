Syensqo voltooit de tweede tranche van zijn €300 miljoen aandeleninkoopprogramma

Brussel, België - 28 februari 2025 – 17u45 CET

Syensqo SA kondigt met genoegen de succesvolle voltooiing aan van de tweede tranche van zijn aandeleninkoopprogramma (het “programma”), dat van start ging op 4 december 2024 en werd afgesloten op 26 februari 2025.

In totaal zijn er 655.783 aandelen ingekocht, waarvan er 185.000 al werden ingetrokken op 30 december 2024.

Sinds 13 januari 2025 zijn er in totaal 470.783 aandelen ingekocht, wat neerkomt op ongeveer 0,45% van de uitstaande aandelen van het bedrijf. Deze ingekochte aandelen zullen naar verwachting worden ingetrokken in maart 2025. Tot dan zullen ze in eigen bezit worden gehouden.

Gedurende de looptijd van de tweede tranche heeft Syensqo in totaal EUR 50 miljoen geïnvesteerd tegen een gemiddelde aankoopprijs van EUR 76,24 per aandeel.

Laatste wekelijkse update van de tweede tranche

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 ter uitvoering van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Syensqo SA (“Syensqo” of de “Vennootschap”) hierbij informatie bekend met betrekking tot haar aandeleninkoopprogramma, aangekondigd op 30 september 2024.

Syensqo kondigt aan dat het 37.283 Syensqo-aandelen heeft ingekocht in de periode van 24 februari 2025 tot en met 26 februari 2025, als volgt:

Verwervings-

datum Markt / MTF Aantal aandelen Gemiddelde betaalde prijs (€) Totaal (€) Laagste betaalde prijs (€) Hoogste betaalde prijs (€) 24-Feb-25 CEUX 1,069.00 80.06 85,586.49 79.51 80.58 24-Feb-25 XBRU 11,931.00 79.98 954,202.01 79.45 80.70 25-Feb-25 CEUX 1,765.00 78.62 138,757.42 77.91 79.43 25-Feb-25 XBRU 11,235.00 78.59 882,972.13 77.57 79.50 26-Feb-25 CEUX 2,639.00 79.84 210,690.37 79.07 80.30 26-Feb-25 XBRU 8,644.00 79.87 690,359.98 78.68 80.37 Totaal 37,283

2,962,568





Per 26 februari 2025 hield de Vennootschap in totaal 2 050 613 Syensqo-aandelen, als volgt:

470 783 Syensqo-aandelen verworven in het kader van de tweede tranche van het aandeleninkoopprogramma;

928 458 Syensqo-aandelen verworven in het kader van het aankoopprogramma van aandelen van het Long Term Incentive Plan (LTIP) dat werd afgerond op 23 oktober 2024;

op 23 oktober 2024; 651 372 Syensqo aandelen gehouden door Syensqo Stock Option Management SRL (“ SSOM ”), een volledig indirecte dochteronderneming van de Vennootschap.

