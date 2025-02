„Akropolis Group“ parengė Žaliojo finansavimo programą ir jai gavo teigiamą įvertinimą

„Akropolis Group“ parengė Žaliojo finansavimo programą (toliau – Programa), kuri leidžia dar glaudžiau susieti bendrovės tvarumo tikslus su jos finansine veikla. Programa suteikia galimybę finansuoti arba refinansuoti Programoje nurodytus tvarumo kriterijus atitinkančius projektus, įskaitant žaliuosius pastatus, pasitelkiant įvairius žaliojo finansavimo instrumentus.

Programa numato aiškius reikalavimus finansuojamiems ar refinansuojamiems projektams, pavyzdžiui pastatai pagal tarptautinį „BREEAM“ pastatų tvarumo standartą turi būti įvertinti ne žemesniu nei „Very good“ lygiu arba patekti tarp 15 % efektyviausių šalies pastatų pagal energinį naudingumą.

Programa sukurta vadovaujantis geriausia tarptautine praktika ir atitinka Žaliųjų obligacijų principus (2021 m.), įskaitant 2022 m. birželio mėn. atnaujintą I priedą, bei Žaliųjų paskolų principus (2023 m.). Be to, pasaulyje pripažinta ESG tyrimų, reitingų ir duomenų teikėja „Sustainalytics“* įvertino Programą, jos atitiktį atitinkamiems industrijos standartams ir pateikė teigiamą antrosios šalies nuomonę (angl. Second Party Opinion (SPO)), patvirtinančią, kad Programa yra svari ir reikšminga. Programa ir antrosios šalies nuomonė (angl. SPO) prieinami čia: https://akropolis.eu/lt/investuotojams#lt-investuotojams-zaliasis-finansavimas.

„Tvarumas išlieka vienu pagrindinių mūsų strateginių prioritetų. Dabar galime dar labiau integruoti tvarumo tikslus į savo veiklą, projektų finansavimui pasitelkiant žaliojo finansavimo instrumentus. Tai padės mums siekti tvarumo tikslų, kuriuos grupė išsikėlė 2024 metais. Žaliojo finansavimo instrumentai užtikrina didesnį skaidrumą finansuojamiems tvariems projektams, o Programa padės dar labiau išplėsti „Akropolis Group“ investuotojų ratą“, – sako Gabrielė Sapon, „Akropolis Group“ direktorė.

* Antrosios šalies nuomonė (SPO) (tiek visa ar kažkuri jos dalis) negali būti laikoma pasiūlymu ar reklama įsigyti vertybinių popierių, taip pat negali būti laikoma rekomendacija ar investavimo konsultacija, ekspertų nuomone ar neigiamo patvirtinimo laišku, kaip apibrėžta galiojančiuose teisės aktuose.

