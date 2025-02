AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods I poolaasta on läbi saanud. Võime tõdeda, et majandusaasta teine kvartal on olnud grupile edukas ning ka traditsiooniliselt edukas jõuluperiood on olnud meie tootmisüksuste müügile heas tõusus. Selle eest peame avaldame tänu meie müügimeeskondadele nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis.

Teises kvartalis oli Grupi käive 6,8 miljonit eurot, suurenedes eelmise majandusaastaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra ehk 26%. Teise kvartali brutokasum suurenes 1,6 miljonilt eurolt 1,7 miljonile eurole ning EBITA äritegevusest teises kvartalis suurenes samuti 20% võrra muutudes 0,5 miljonilt eurolt 0,6 miljonile eurole. Võrdluses eelmise majandusaasta teise kvartaliga muutus ärikahjum ärikasumiks ja oli 0,4 miljonit eurot. Lisaks vähenes märgatavalt ka teises kvartalis grupi puhaskahjum 0,7 miljonilt eurolt 0,1 miljoni eurole.

Esimese poolaasta tulemite üle saame samuti rõõmustada. Auditeerimata konsolideeritud käive oli 11,4 miljonit eurot ja suurenes 2023/2024 majandusaastaga võrreldes 28%. EBITA äritegevusest suurenes 0,7 miljoni euroni (6k 2023/2024 -0,2 miljonit eurot). Ärikasumiks 0,4 miljonit eurot, mis 2023/2024 aastal oli ärikahjum 0,4 miljonit eurot. Puhaskahjum esimesel poolaastal oli 0,4 miljonit eurot ning eelmisel majandusaastal oli puhaskahjum 1,4 miljonit eurot.

Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult ning eduka tõusu on teinud ka meie Eesti tootmisüksus Saare Kala Tootmine. Arvestada tuleb muidugi, et tingituna majanduslangusest Eestis ning üldisest tarbijakäitumisest, on nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala suudab küll oma positsioone kindlustada, kuid tänases turu volatiivsuses ja majanduskeskkonda räsivates maksutõusudes saavad enim kannatada Eestis toidutootjad ning jaeäri. Tarbimise madalseisu näeme lisaks koduturule ka Baltikumis ning ka Soomes.

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis saame endiselt võistelda eeltoodud probleemidega kõigil turgudel ning majanduslanguse ja tarbimise vähenemisega majandusruumist me veel kahjuks ei välju. Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.

II kvartalis võõrandas AS PRFoods ka 20% osaluse TFTAK AS-is. Antud otsus oli vajalik, et keskenduda fokuseeritult meie põhivaldkondadele, milleks on endiselt kalatoodete tootmine ning kalakasvatamisega seotud äritegevused. Tehingu alusel saadav summa oli 280 tuhat eurot, mis vastab kolmanda osapoole poolt läbi viidud hindamisele. Tulem tehingust PRFoodsi konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetele on ühekordne kahjum summas 138 tuhat eurot.

PRFoods AS juhatus on lõpetamas võlakirjade restrukureerimiskava koostamist, ning avalikustab selle juba peatselt. Juhatus tänab nõukogu, investoreid ja võlakirjaomanikke, töötajaid ja koostööpartnereid usalduse eest ning jätkab II poolaastal kõigi osapoolte huve esindades Grupi kasumlikkuse suurendamise ning juba pikalt laual olnud küsimustele lahenduste otsimisega.

v.a kui on näidatud teisiti 2kv 2024/2025 2023/2024 2kv 2023/2024 2022/2023 Müügitulu 6,8 17,1 5,4 19,6 Brutokasum 1,7 3,2 1,6 3,6 EBITDA äritegevusest 0,6 -0,3 0,5 0,3 EBITDA 0,6 -0,3 0,5 0,3 EBIT 0,4 -3,3 -0,03 -1,0 EBT 0,1 -4,6 -0,6 0,4 Puhaskasum (-kahjum) -0,1 -4,7 -0,7 0,3 Brutomarginaal 25,0% 18,7% 29,7% 18,3% Äritegevuse EBITDA marginaal 10,3% -2,0% 10,1% 1,5% EBITDA marginaal 10,3% -2,0% 10,1% 1,5% EBIT marginaal 5,9% -19,4% -0,6% -5,1% EBT marginaal 1,5% -26,9% -10,4% 2,0% Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -1,5% -27,3% -12,2% 1,5% Tegevuskulude suhtarv -18,3% -27,1% -30,1% 24,0%

v.a kui on näidatud teisiti 31.12.2024 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 Netovõlgnevus 13,9 14,3 15,9 16,7 Omakapital 2,7 3,2 6,4 8,3 Käibekapital -9,3 -9,2 2,9 0,0 Varad 23,2 21,9 28,6 30,2 Likviidsuskordaja 0,4 0,3x 1,5x 1,0x Omakapitali suhtarv 11,8% 14,6% 22,4% 27,4% Finantsvõimendus 83,6% 81,8% 71,3% 66,9% Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 35x -42,5x 21,4x 55,8x Omakapitali tootlus -173,3% -81,4% -9,1% 4,1% Varade tootlus -22,7% -17,9% -2,3% 1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 31.12.2024 30.06.2024 VARAD Raha ja ekvivalendid 1 068 203 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 3 230 2 212 Ettemaksed 133 173 Varud 1 722 1 644 Käibevara kokku 6 154 4 232 Pikaajalised finantsinvesteeringud 0 418 Materiaalne põhivara 3 913 4 164 Immateriaalne vara 13 084 13 102 Põhivara kokku 16 998 17 684 VARAD KOKKU 23 152 21 916 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 11 687 10 899 Võlad ja ettemaksed 3 797 2 559 Lühiajalised kohustused kokku 15 484 13 458 Intressikandvad kohustused 3 323 3 600 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 422 1 420 Sihtfinantseerimine 196 247 Pikaajalised kohustused kokku 4 941 5 267 KOHUSTUSED KOKKU 20 426 18 725 Aktsiakapital 7 738 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 387 439 Jaotamata kasum (kahjum) -19 066 -18 653 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 726 3 191 Mittekontrolliv osalus 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 2 726 3 191 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 23 152 21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 2 kv 2024/2025 2 kv 2023/2024 6 kuud 2024/2025 6 kuud 2023/2024 Müügitulud 6 793 5 445 11 414 8 856 Müüdud kaupade kulu -5 135 -3 827 -8 882 -7 117 Brutokasum 1 658 1 618 2 532 1 739 Tegevuskulud -1 241 -1 642 -2 149 -2 509 Müügi- ja turustuskulud -791 -910 -1 403 -1 348 Üldhalduskulud -451 -732 -747 -1 161 Muud äritulud/-kulud 3 -11 0 -20 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 0 358 Ärikasum (-kahjum) 419 -35 382 -432 Finantstulud/-kulud -360 -535 -625 -842 Maksustamiseelne kasum (kahjum) 59 -570 -243 -1 274 Tulumaks -132 -97 -170 -110 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -73 -667 -413 -1 385 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -74 -708 -413 -1 382 Mittekontrolliv osalus 0 42 0 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -74 -666 -413 -1 386 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 0 -43 -52 -239 Kokku koondkasum (-kahjum) -74 -709 -465 -1 625 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -74 -751 -465 -1 621 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 42 0 -4 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -74 -709 -465 -1 625 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,00 -0,02 -0,01 -0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,00 -0,02 -0,01 -0,03

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige

