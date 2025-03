Monument publie les résultats financiers de son deuxième trimestre 2025

VANCOUVER, Province de Colombie-Britannique, 01 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », publie ce jour ses résultats financiers pour les trois mois et les six mois clos le 31 décembre 2024, respectivement le « deuxième trimestre » et le « cumul annuel » de l’exercice 2025. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter le site www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale, commente les résultats en ces termes : « Au deuxième trimestre de l’exercice 2025, notre activité s’est concentrée sur le maintien d’une production aurifère stable à la mine d’or de Selinsing, la génération d’un flux de trésorerie positif et la constitution d’un solide solde de trésorerie en vue de financer le développement commercial. Au cours du trimestre, les réserves de trésorerie ont augmenté de 5,2 millions de dollars pour atteindre 23,08 millions de dollars et le fonds de roulement a progressé de 7,2 millions de dollars pour afficher 31,92 millions de dollars. Nous avons poursuivi l’analyse du projet Murchison, et avons notamment procédé à l’étude économique d’une éventuelle reprise de la production au titre d’une source d’alimentation supplémentaire du flux de trésorerie à l’heure où le cours de l’or flirte avec les 3 000 dollars l’once. ».

Faits marquants du deuxième trimestre :

Liquidités disponibles à hauteur de 23,08 millions de dollars, en hausse de 5,20 millions de dollars pour atteindre 17,88 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2025, comparativement aux 4,84 millions de dollars de trésorerie disponible enregistrés au deuxième trimestre de l’exercice 2024, soit un repli de 0,30 million de dollars ;

Fonds de roulement établi à 31,92 millions de dollars, en progression de 11,37 millions de dollars (soit 55 %) contre les 20,55 millions de dollars arrêtés au 30 juin 2024 ;

Bénéfice net calculé à 8,84 millions de dollars, soit un montant de 0,03 dollar par action au deuxième trimestre de l’exercice 2025, contre une perte nette de 0,60 million de dollars, soit un montant négatif de 0,00 dollar par action pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 ;

Marge brute du deuxième trimestre de l’exercice 2025 établie à 11,54 million de dollars, 1,4 fois supérieure à celle du deuxième trimestre de l’exercice 2024, à savoir 4,77 millions de dollars ;

Performances de production :

Production chiffrée à 8 613 onces d’or, contre les 6 809 onces du deuxième trimestre de l’exercice 2024 ;

Ventes arrêtées à 8 987 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 2 678 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 19,80 millions de dollars (données du deuxième trimestre de l’exercice 2024 : ventes arrêtées à 6 967 onces à concurrence d’un prix moyen de 1 946 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 11 millions de dollars) ;

Coût décaissé de 918 dollars par once vendue, contre 894 dollars/once pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 ;

Total des frais de maintien calculé à 1 201 dollars par once vendue pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’enveloppe de 1 175 dollars/once du deuxième trimestre de l’exercice 2024 ;

La planification des programmes de forage intercalaire et de forage d’extension des ressources minérales visant à prolonger la durée de vie de la mine de Selinsing est en cours. Les opérations devraient démarrer au troisième trimestre de l’exercice 2025.

Second Quarter and YTD Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights

Three months ended Dec.31, Six months ended Dec.31, 2024 2023 2024 2023 Production Ore mined (tonnes) 177,296 332,684 315,228 589,588 Waste removed (tonnes) 2,061,571 2,673,041 4,374,570 4,788,251 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 169,636 192,217 359,312 369,711 Average mill feed grade (g/t) 1.83 1.55 1.78 1.68 Processing recovery rate (%) 86.09 71.10 81.01 70.34 Gold produced (oz) (1) 8,613 6,809 16,672 14,052 Gold sold (oz) 8,987 6,967 18,257 11,574 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 19,796 10,997 39,167 17,908 Gross margin from mining operations 11,541 4,769 23,152 7,778 Net Income before other items 8,424 1,818 17,025 2,891 Net income (loss) 8,839 (595 ) 11,836 (680 ) Cash flows provided by operations 8,722 2,414 18,398 2,434 Working capital 31,926 14,252 31,926 14,252 Earnings (Loss) per share – basic and diluted (US$/share) 0.03 (0.00 ) 0.04 (0.00 ) Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price – sulphide production 2,678 1,946 2,613 1,940 Cash cost per ounce sold Mining 242 298 243 285 Processing 313 341 299 344 Royalties 290 172 260 172 Operations 73 83 75 74 Total cash cost per ounce sold (2) 918 894 877 875 Operation expenses 4 5 5 6 Corporate expenses 10 8 6 6 Accretion of asset retirement obligation 6 8 6 9 Exploration and evaluation expenditures 8 2 4 2 Sustaining capital expenditures 255 258 260 190 Total all-in sustaining costs per ounce sold(3) 1,201 1,175 1,158 1,088

(1) Out of total 8,613 ounces of gold production reported in Q2 FY 2025, of which 660 ounces were production adjustments

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.



RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère du deuxième trimestre

L’usine de flottation de sulfure a produit 8 613 onces d’or, dont 660 onces à titre d’ajustements. L’usine a traité 169 636 tonnes de minerai sulfuré avec une récupération moyenne améliorée de 86,09 % du fait des améliorations et de l’optimisation de l’usine, de l’utilisation de nouveaux réactifs, dont un agent moussant à base d’éthylène glycol, et du traitement de minerai sulfuré de transition et de minerai sulfuré frais de qualité supérieure. Elle a en outre traité une proportion de minerai sulfuré de transition et de minerai sulfuré frais de qualité supérieure à 1,83 g/t plus importante qu’au deuxième trimestre de l’exercice 2024.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2025, les activités minières se sont encore concentrées sur Buffalo Reef et Felda Block 7. La quantité de minerai extrait au cours du trimestre accuse une baisse de 47 % par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Cette baisse s’explique principalement par les mesures prises pour éviter les stocks excessifs de minerai et par une réduction de la rotation des stocks causée par l’arrêt de l’usine de traitement à la suite d’une panne d’alimentation électrique, une défaillance de l’unité centrale du broyeur à boulets principal et du remplacement du moteur. De fortes pluies ont également perturbé les opérations de dynamitage dans certaines zones et provoqué des blocages dans le concasseur.

La quantité de minerai traité au cours du trimestre a été inférieure de 12 % à celle du deuxième trimestre de l’exercice 2024 en raison de la panne du processeur du broyeur à boulets principal et du remplacement du moteur, ainsi que d’un goulot d’étranglement au niveau du filtre-presse.



Production aurifère depuis le début de l’exercice 2025

La production minière totalise 4 689 798 tonnes de matières extraites (contre les 5 377 839 tonnes produites au cours des six mois clos le 31 décembre 2023 (le « cumul annuel de l’exercice 2024 »), et compte 315 228 tonnes de minerai pour 4 374 570 tonnes de déchets (contre les 589 588 tonnes et les 4 788 251 tonnes respectives du cumul annuel de l’exercice 2024). Le taux de défruitement s’inscrit en hausse pour passer de 8,12 en cumul annuel pour l’exercice 2024 à 13,88.

L’usine de traitement a traité 359 312 tonnes de minerai sulfuré depuis le début de l’exercice 2025, avoisinant une teneur de tête de 1,78 g/t et un taux de récupération de 81,01 %. En comparaison, 369 711 tonnes de minerai sulfuré d’une teneur de 1,68 g/t et d’un taux de récupération de 70,34 % ont été traitées pour la même période de l’exercice 2024.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du deuxième trimestre

Les ventes d’or du deuxième trimestre de l’exercice 2025 ont dégagé un chiffre d’affaires de 19,80 millions de dollars pour 8 987 onces d’or issues de l’usine de flottation de sulfure et vendues à raison d’un prix moyen record de 2 678 dollars l’once (comparé aux données du deuxième trimestre de l’exercice 2024, soit 6 967 onces à 1 946 dollars l’once pour un chiffre d’affaires brut de 11,00 millions de dollars).

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 11,54 millions de dollars. Elle est 1,4 fois supérieure aux 4,77 millions de dollars enregistrés au deuxième trimestre de l’exercice 2024.

Le coût décaissé de la production d’or sulfuré est bien maîtrisé à 918 dollars/once, contre les 894 dollars/once du deuxième trimestre de l’exercice 2024.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation s’élèvent à 8,72 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 6,31 millions de dollars par rapport aux 2,41 millions de dollars de trésorerie nette générés au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2024, principalement du fait d’une marge brute plus élevée résultant de ventes accrues de concentré d’or à raison de cours d’or plus élevés.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société affichent 23,08 millions de dollars, soit une hausse de 12,22 millions de dollars par rapport aux 10,86 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2024. Enfin, les actifs courants ont dépassé les passifs courants de 31,92 millions de dollars (données au 30 juin 2024 : 20,55 millions de dollars), ce qui témoigne de la solidité du fonds de roulement net.



Résultats financiers depuis le début de l’exercice 2025

Chiffre d’affaires de 39,17 millions de dollars issus de la vente de concentrés d’or, comprenant 18 257 onces d’or vendues au prix moyen de 2 613 dollars l’once (contre un chiffre d’affaires établi à 17,91 millions de dollars pour 11 574 onces d’or vendues au prix moyen de 1 940 dollars l’once pour le cumul annuel de l’exercice 2024).

Coût total de l’exploitation minière calculé à 4,43 millions de dollars, comparé à 3,30 millions de dollars en cumul annuel pour l’exercice 2024.

Le total des coûts de traitement liés aux opérations de sulfure franchit la barre des 5,46 millions de dollars, par rapport aux 3,99 millions de dollars du cumul annuel enregistré pour l’exercice 2024.

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 23,15 millions de dollars, soit une hausse de 15,37 millions de dollars par rapport aux 7,78 millions de dollars enregistrés en cumul annuel au cours de l’exercice 2024.

Le coût décaissé de la production par flottation d’or sulfuré affiche 877 dollars/once (données du cumul annuel de l’exercice 2024 : 875 dollars/once pour le concentré d’or).



DÉVELOPPEMENT ET EXPLORATION DE LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Pré-décapage, réduction et méthodes minières

L’exploitation minière s’est poursuivie à Buffalo Reef et à Felda Block 7 pour atteindre la partie à haute teneur du gisement. Le taux de défruitement devrait diminuer pendant le reste de l’exercice 2025 à l’issue de la réalisation des activités de réduction conformément au calendrier d’exploitation minière.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

Le rehaussement du remblai principal de l’ISRM à 540 m RL est désormais achevé et rallonge la capacité de l’ISRM de trois ans supplémentaires par rapport à la production de concentré de sulfure. Un déversoir est également construit à 539,2 m RL dans le barrage en selle. La pose d’un contrefort le long de la base du remblai principal a été achevée moyennant des déchets issus des fosses de Buffalo Reef afin d’augmenter le facteur de sécurité avant la prochaine élévation de construction, prévue pour 2025. Les travaux d’infiltration et de drainage de l’étape 6 de l’ISRM ont pris fin en septembre 2024. L’étape 7 devrait démarrer après le deuxième trimestre de l’exercice 2025.

Usine de flottation et installations connexes

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2025, les améliorations apportées dans le cadre de l’optimisation de l’usine comprennent les éléments suivants : un nouveau moteur d’entraînement pour le broyeur à boulets principal et des pièces pour l’unité centrale de traitement, des modifications de l’usine de concassage et de flottation, notamment l’installation de nouvelles plaques de revêtement de concasseur à mâchoires, de revêtements concaves et de revêtements de manteau de concasseur à cône, de certaines bandes transporteuses et de certaines boîtes de vitesses, la réparation de la pompe d’alimentation du cyclone, la réparation de la pompe de décharge du broyeur à boulets secondaire, le laveur de résidus Knelson, les pales de l’agitateur du réservoir d’alimentation du filtre, la réparation de la pompe de débit de fond de l’épaississeur de récupération d’eau, la pompe de puisard pour les résidus grossiers et d’autres pompes et canalisations. Le moteur de 1 600 kW de l’usine primaire a été remplacé par l’unité de rechange et un nouveau moteur de 75 kW a été installé pour la pompe d’appoint de l’ISRM. D’autres améliorations de l’opération de filtre-presse, y compris un nouveau filtre-presse, un nouveau compresseur et un nouveau réservoir de concentré, sont planifiées et devraient s’achever pour une mise en service d’ici le troisième trimestre de l’exercice 2025, à la suite d’une optimisation de conception et d’une centralisation des commandes électriques.

Exploration

Au cours du deuxième trimestre, la Société a poursuivi son analyse de l’éventuelle extension des ressources minérales à Selinsing et a étudié une proposition de forage pour la conversion des ressources de Buffalo Reef. Une équipe d’exploration a été recrutée pour les besoins des programmes d’exploration et une installation de diagraphie, de coupe et d’échantillonnage a été mise en place. Un nouveau programme de forage devrait débuter au troisième trimestre. Il visera à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures, à augmenter les ressources en dehors de l’actuelle fosse et à prolonger potentiellement la durée de vie de la mine.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du trimestre, la Société a poursuivi l’étude des ressources historiques du projet aurifère de Murchison, à Gabanintha et à Burnakura, y compris l’analyse des données historiques fournies par les organismes de réglementation au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Les premiers travaux de planification visant à identifier les cibles de forage d’extension à Burnakura et à Gabanintha susceptibles de permettre l’extension de la minéralisation sont terminés.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou contactez :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 poste 102 rcushing@monumentmining.com

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou à l’inverse « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont induits ou exprimés. Ces risques et certains autres facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales ; les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration en cours ; les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs ; les risques liés aux opérations à l’étranger ; les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, lesquels sont tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs ayant servi à élaborer les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent être hors du contrôle de Monument ; les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société ; les hypothèses sur le futur cours de l’or et d’autres minéraux ; le calendrier et le volume estimé de la production future ; les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation ; le succès des activités d’exploration ; les problèmes d’exploitation minière ou de traitement ; les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.