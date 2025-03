Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 3 March 2025

Share buyback programme – week 9

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 5 March 2025, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 115,600 1,153.02 133,289,081 24 February 2025 5,400 1,177.29 6,357,366 25 February 2025 5,500 1,191.71 6,554,405 26 February 2025 4,000 1,218.00 4,872,000 27 February 2025 4,200 1,219.12 5,120,304 28 February 2025 4,200 1,210.84 5,085,528 Total under the share buyback programme 138,900 1,161.11 161,278,684

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,453,942 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 45 1176 XCSE 20250224 9:06:13.367000 49 1177 XCSE 20250224 9:06:13.407000 12 1177 XCSE 20250224 9:06:13.407000 12 1177 XCSE 20250224 9:06:13.407000 11 1177 XCSE 20250224 9:06:13.407000 3 1174 XCSE 20250224 9:06:14.208000 38 1174 XCSE 20250224 9:06:14.214000 37 1174 XCSE 20250224 9:06:14.228000 19 1173 XCSE 20250224 9:06:17.636000 39 1173 XCSE 20250224 9:10:36.566000 39 1172 XCSE 20250224 9:10:36.585000 20 1171 XCSE 20250224 9:14:35.808000 9 1171 XCSE 20250224 9:14:35.808000 10 1171 XCSE 20250224 9:14:35.808000 30 1170 XCSE 20250224 9:16:01.487000 9 1170 XCSE 20250224 9:16:01.487000 29 1170 XCSE 20250224 9:16:01.506000 10 1169 XCSE 20250224 9:19:43.253000 10 1169 XCSE 20250224 9:19:43.253000 46 1172 XCSE 20250224 9:29:55.505000 1 1172 XCSE 20250224 9:29:55.505000 10 1172 XCSE 20250224 9:29:56.548000 39 1170 XCSE 20250224 9:35:59.344000 10 1170 XCSE 20250224 9:35:59.344000 6 1170 XCSE 20250224 9:38:35.867000 32 1170 XCSE 20250224 9:38:35.867000 9 1170 XCSE 20250224 9:38:35.867000 4 1169 XCSE 20250224 9:38:44.970000 46 1169 XCSE 20250224 9:38:44.970000 2 1170 XCSE 20250224 9:46:06.113000 36 1170 XCSE 20250224 9:46:06.113000 28 1170 XCSE 20250224 9:46:46.809000 30 1169 XCSE 20250224 9:56:18.875000 30 1173 XCSE 20250224 10:19:49.672000 29 1173 XCSE 20250224 10:20:07.204000 10 1173 XCSE 20250224 10:20:07.222000 12 1173 XCSE 20250224 10:20:07.222000 12 1173 XCSE 20250224 10:20:07.240000 14 1173 XCSE 20250224 10:20:07.240000 12 1173 XCSE 20250224 10:20:07.241000 12 1173 XCSE 20250224 10:20:07.243000 9 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 6 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 1 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 12 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 10 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 11 1174 XCSE 20250224 10:36:46.777000 11 1174 XCSE 20250224 10:36:46.803000 7 1174 XCSE 20250224 10:36:46.803000 11 1174 XCSE 20250224 10:36:46.804000 12 1174 XCSE 20250224 10:36:46.805000 39 1173 XCSE 20250224 10:40:22.173000 10 1173 XCSE 20250224 10:40:22.173000 46 1174 XCSE 20250224 10:40:22.173000 15 1174 XCSE 20250224 10:40:22.173000 26 1174 XCSE 20250224 10:40:22.173000 8 1174 XCSE 20250224 10:40:22.173000 3 1174 XCSE 20250224 10:40:22.173000 50 1174 XCSE 20250224 10:40:22.188000 15 1174 XCSE 20250224 10:40:22.188000 11 1174 XCSE 20250224 10:40:22.191000 15 1174 XCSE 20250224 10:40:22.191000 11 1174 XCSE 20250224 10:40:22.191000 11 1174 XCSE 20250224 10:40:22.191000 16 1174 XCSE 20250224 10:40:22.191000 16 1174 XCSE 20250224 10:40:22.343000 46 1173 XCSE 20250224 10:40:22.554000 29 1172 XCSE 20250224 10:42:26.493000 11 1175 XCSE 20250224 11:06:32.376000 18 1175 XCSE 20250224 11:06:32.376000 3 1175 XCSE 20250224 11:06:32.376000 10 1175 XCSE 20250224 11:06:32.487000 12 1175 XCSE 20250224 11:06:32.495000 12 1175 XCSE 20250224 11:06:32.500000 11 1175 XCSE 20250224 11:06:32.512000 11 1175 XCSE 20250224 11:06:32.518000 15 1176 XCSE 20250224 11:08:06.014000 4 1175 XCSE 20250224 11:11:14.018000 44 1175 XCSE 20250224 11:11:14.018000 60 1175 XCSE 20250224 11:11:14.039000 46 1175 XCSE 20250224 11:11:14.076000 24 1176 XCSE 20250224 11:11:16.364000 22 1176 XCSE 20250224 11:11:16.364000 28 1176 XCSE 20250224 11:23:02.873000 9 1176 XCSE 20250224 11:23:02.873000 10 1176 XCSE 20250224 11:23:02.873000 44 1177 XCSE 20250224 11:23:02.874000 18 1176 XCSE 20250224 11:23:02.896000 31 1176 XCSE 20250224 11:23:02.896000 30 1175 XCSE 20250224 11:25:39.343000 28 1175 XCSE 20250224 11:46:38.856000 40 1174 XCSE 20250224 11:50:23.868000 9 1174 XCSE 20250224 11:50:23.868000 4 1174 XCSE 20250224 11:50:23.868000 6 1174 XCSE 20250224 11:54:11.570000 10 1174 XCSE 20250224 11:54:11.570000 53 1174 XCSE 20250224 11:54:11.570000 36 1173 XCSE 20250224 12:13:47.909000 1 1173 XCSE 20250224 12:13:47.909000 1 1173 XCSE 20250224 12:17:15.038000 1 1173 XCSE 20250224 12:17:15.038000 19 1173 XCSE 20250224 12:20:40.029000 37 1173 XCSE 20250224 12:20:40.029000 9 1173 XCSE 20250224 12:20:40.029000 11 1175 XCSE 20250224 12:25:55.385000 10 1175 XCSE 20250224 12:25:55.385000 12 1175 XCSE 20250224 12:25:55.385000 47 1175 XCSE 20250224 12:41:04.113000 19 1175 XCSE 20250224 12:46:59.038000 9 1175 XCSE 20250224 12:46:59.038000 50 1175 XCSE 20250224 12:47:55.237000 59 1175 XCSE 20250224 13:10:23.155000 9 1175 XCSE 20250224 13:10:23.155000 11 1177 XCSE 20250224 13:47:47.756000 12 1177 XCSE 20250224 13:47:47.756000 5 1177 XCSE 20250224 13:47:47.756000 12 1177 XCSE 20250224 13:47:47.757000 12 1177 XCSE 20250224 13:47:47.775000 18 1177 XCSE 20250224 13:47:52.165000 50 1177 XCSE 20250224 14:20:29.785000 2 1179 XCSE 20250224 14:30:41.549000 2 1179 XCSE 20250224 14:30:41.549000 250 1180 XCSE 20250224 14:35:45.557000 220 1180 XCSE 20250224 14:35:45.557000 89 1180 XCSE 20250224 14:35:45.721000 64 1180 XCSE 20250224 14:35:45.721000 78 1180 XCSE 20250224 15:00:27.800000 9 1180 XCSE 20250224 15:05:25.856000 69 1180 XCSE 20250224 15:05:25.856000 9 1180 XCSE 20250224 15:05:25.856000 10 1180 XCSE 20250224 15:05:25.856000 50 1179 XCSE 20250224 15:08:53.312000 47 1180 XCSE 20250224 15:30:46.642000 9 1180 XCSE 20250224 15:30:46.642000 9 1180 XCSE 20250224 15:30:46.642000 10 1180 XCSE 20250224 15:30:46.642000 9 1180 XCSE 20250224 15:30:46.642000 87 1179 XCSE 20250224 15:37:01.387000 85 1179 XCSE 20250224 15:37:01.406000 85 1179 XCSE 20250224 15:52:38.053000 9 1179 XCSE 20250224 15:52:38.053000 44 1178 XCSE 20250224 15:55:20.939000 29 1178 XCSE 20250224 15:55:20.939000 69 1177 XCSE 20250224 15:59:00.168000 48 1177 XCSE 20250224 15:59:00.888000 17 1177 XCSE 20250224 15:59:04.395000 38 1177 XCSE 20250224 15:59:04.395000 8 1180 XCSE 20250224 16:01:21.928000 21 1180 XCSE 20250224 16:01:21.928000 55 1178 XCSE 20250224 16:03:47.775000 9 1178 XCSE 20250224 16:03:47.775000 10 1178 XCSE 20250224 16:03:47.775000 78 1177 XCSE 20250224 16:03:47.800000 10 1177 XCSE 20250224 16:03:48.091000 10 1177 XCSE 20250224 16:03:48.845000 10 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 10 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 10 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 10 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 9 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 10 1176 XCSE 20250224 16:06:24.412000 29 1175 XCSE 20250224 16:06:24.425000 10 1174 XCSE 20250224 16:06:24.593000 10 1177 XCSE 20250224 16:16:26.577000 5 1177 XCSE 20250224 16:16:26.577000 67 1177 XCSE 20250224 16:16:27.898000 1 1179 XCSE 20250224 16:21:11.219000 9 1181 XCSE 20250224 16:36:53.948000 6 1182 XCSE 20250224 16:39:15.982000 50 1182 XCSE 20250224 16:40:06.392000 3 1182 XCSE 20250224 16:40:13.360490 49 1182 XCSE 20250224 16:40:13.362082 554 1182 XCSE 20250224 16:41:19.191282 509 1182 XCSE 20250224 16:41:19.191326 1 1184 XCSE 20250225 9:06:52.072000 10 1184 XCSE 20250225 9:06:52.072000 1 1184 XCSE 20250225 9:06:52.072000 28 1184 XCSE 20250225 9:06:52.085000 6 1184 XCSE 20250225 9:11:07.718000 50 1184 XCSE 20250225 9:14:27.883000 46 1182 XCSE 20250225 9:16:36.733000 49 1182 XCSE 20250225 9:16:37.559000 12 1181 XCSE 20250225 9:18:38.224000 36 1181 XCSE 20250225 9:25:00.644000 12 1181 XCSE 20250225 9:25:00.644000 12 1181 XCSE 20250225 9:25:00.787000 13 1181 XCSE 20250225 9:25:00.787000 13 1181 XCSE 20250225 9:25:00.787000 42 1181 XCSE 20250225 9:25:00.795000 11 1181 XCSE 20250225 9:25:00.826000 14 1180 XCSE 20250225 9:25:00.826000 34 1180 XCSE 20250225 9:25:34.119000 14 1180 XCSE 20250225 9:25:34.119000 37 1180 XCSE 20250225 9:26:45.485000 13 1187 XCSE 20250225 9:35:38.169000 13 1187 XCSE 20250225 9:35:38.169000 14 1187 XCSE 20250225 9:35:38.171000 48 1186 XCSE 20250225 9:35:40.939000 40 1186 XCSE 20250225 9:35:42.209000 37 1185 XCSE 20250225 9:35:45.296000 26 1192 XCSE 20250225 9:46:07.307000 16 1193 XCSE 20250225 9:48:39.260000 18 1193 XCSE 20250225 9:48:39.267000 17 1194 XCSE 20250225 9:50:07.747000 4 1192 XCSE 20250225 9:50:20.609000 44 1192 XCSE 20250225 9:50:20.609000 39 1190 XCSE 20250225 9:54:42.059000 2 1189 XCSE 20250225 9:56:58.630000 2 1189 XCSE 20250225 9:56:58.630000 33 1189 XCSE 20250225 9:56:58.630000 10 1190 XCSE 20250225 10:04:33.582000 48 1191 XCSE 20250225 10:15:07.747000 59 1191 XCSE 20250225 10:21:03.068000 14 1193 XCSE 20250225 10:24:50.268000 35 1193 XCSE 20250225 10:24:50.268000 13 1193 XCSE 20250225 10:24:50.271000 28 1192 XCSE 20250225 10:30:10.597000 21 1192 XCSE 20250225 10:30:33.859000 20 1191 XCSE 20250225 10:33:08.365000 9 1191 XCSE 20250225 10:35:37.762000 20 1191 XCSE 20250225 10:35:37.762000 10 1191 XCSE 20250225 10:35:37.762000 36 1190 XCSE 20250225 10:35:40.020000 3 1190 XCSE 20250225 10:36:16.501000 27 1190 XCSE 20250225 10:36:16.501000 6 1190 XCSE 20250225 10:40:45.185000 3 1190 XCSE 20250225 10:40:45.185000 21 1190 XCSE 20250225 10:40:45.185000 9 1190 XCSE 20250225 10:40:45.185000 10 1190 XCSE 20250225 10:40:45.185000 2 1190 XCSE 20250225 10:53:22.583000 8 1190 XCSE 20250225 10:53:22.583000 12 1192 XCSE 20250225 10:56:12.601000 9 1192 XCSE 20250225 10:56:12.601000 5 1192 XCSE 20250225 10:57:09.583000 5 1192 XCSE 20250225 10:57:09.583000 14 1192 XCSE 20250225 11:09:00.113000 1 1192 XCSE 20250225 11:09:00.113000 14 1192 XCSE 20250225 11:09:00.140000 12 1192 XCSE 20250225 11:09:00.140000 13 1192 XCSE 20250225 11:09:00.147000 13 1192 XCSE 20250225 11:09:00.165000 14 1193 XCSE 20250225 11:11:38.543000 12 1193 XCSE 20250225 11:11:38.543000 25 1193 XCSE 20250225 11:11:38.543000 3 1193 XCSE 20250225 11:11:38.543000 15 1193 XCSE 20250225 11:11:38.567000 10 1193 XCSE 20250225 11:12:36.582000 10 1193 XCSE 20250225 11:14:24.835000 10 1193 XCSE 20250225 11:16:02.584000 10 1193 XCSE 20250225 11:17:46.583000 38 1191 XCSE 20250225 11:18:23.671000 10 1191 XCSE 20250225 11:19:52.418000 28 1191 XCSE 20250225 11:19:52.418000 59 1191 XCSE 20250225 11:24:31.925000 30 1190 XCSE 20250225 11:42:02.188000 10 1190 XCSE 20250225 11:42:02.188000 37 1189 XCSE 20250225 11:47:00.673000 6 1193 XCSE 20250225 11:58:03.531000 43 1194 XCSE 20250225 12:05:49.507000 12 1194 XCSE 20250225 12:05:49.524000 13 1194 XCSE 20250225 12:05:49.525000 13 1194 XCSE 20250225 12:05:49.529000 11 1194 XCSE 20250225 12:05:49.548000 8 1194 XCSE 20250225 12:05:49.548000 8 1195 XCSE 20250225 12:06:28.849000 48 1194 XCSE 20250225 12:06:28.875000 30 1194 XCSE 20250225 12:13:11.365000 17 1198 XCSE 20250225 12:19:27.846000 10 1198 XCSE 20250225 12:21:16.584000 48 1196 XCSE 20250225 12:21:29.109000 10 1196 XCSE 20250225 12:21:29.109000 100 1197 XCSE 20250225 12:28:03.047000 55 1196 XCSE 20250225 12:30:31.131000 55 1196 XCSE 20250225 12:46:18.825000 49 1196 XCSE 20250225 12:46:18.842000 46 1195 XCSE 20250225 13:17:32.304000 9 1195 XCSE 20250225 13:17:32.304000 9 1195 XCSE 20250225 13:17:32.304000 10 1195 XCSE 20250225 13:17:32.304000 6 1195 XCSE 20250225 13:34:25.440000 1 1195 XCSE 20250225 13:34:25.440000 3 1195 XCSE 20250225 13:34:25.440000 28 1195 XCSE 20250225 13:39:51.471000 5 1195 XCSE 20250225 13:47:00.482000 5 1195 XCSE 20250225 13:47:00.482000 28 1195 XCSE 20250225 13:47:00.482000 48 1195 XCSE 20250225 14:00:41.550000 9 1195 XCSE 20250225 14:00:41.550000 27 1193 XCSE 20250225 14:00:41.649000 8 1193 XCSE 20250225 14:00:41.649000 23 1192 XCSE 20250225 14:02:02.099000 37 1191 XCSE 20250225 14:04:35.757000 9 1191 XCSE 20250225 14:04:35.757000 27 1190 XCSE 20250225 14:04:35.886000 13 1190 XCSE 20250225 14:04:35.886000 2 1191 XCSE 20250225 14:07:36.204000 14 1191 XCSE 20250225 14:07:36.204000 56 1190 XCSE 20250225 14:07:36.223000 9 1191 XCSE 20250225 14:09:13.683000 56 1190 XCSE 20250225 14:09:19.198000 56 1190 XCSE 20250225 14:09:19.284000 12 1192 XCSE 20250225 14:19:14.200000 12 1192 XCSE 20250225 14:19:14.200000 12 1192 XCSE 20250225 14:19:14.200000 13 1192 XCSE 20250225 14:19:14.244000 20 1193 XCSE 20250225 14:19:58.997000 14 1193 XCSE 20250225 14:19:58.997000 26 1193 XCSE 20250225 14:19:59.004000 12 1193 XCSE 20250225 14:19:59.015000 13 1193 XCSE 20250225 14:19:59.021000 14 1193 XCSE 20250225 14:19:59.021000 13 1193 XCSE 20250225 14:19:59.038000 47 1195 XCSE 20250225 14:21:44.278000 56 1194 XCSE 20250225 14:21:44.284000 47 1193 XCSE 20250225 14:30:44.173000 9 1193 XCSE 20250225 14:30:44.173000 9 1193 XCSE 20250225 14:30:44.173000 10 1193 XCSE 20250225 14:30:44.173000 9 1193 XCSE 20250225 14:30:44.173000 55 1192 XCSE 20250225 14:31:44.200000 19 1192 XCSE 20250225 14:45:52.892000 9 1192 XCSE 20250225 14:45:52.892000 30 1191 XCSE 20250225 14:45:54.926000 30 1191 XCSE 20250225 14:45:55.822000 10 1190 XCSE 20250225 14:45:57.818000 10 1190 XCSE 20250225 14:45:58.540000 38 1193 XCSE 20250225 15:12:34.839000 40 1193 XCSE 20250225 15:12:34.857000 36 1193 XCSE 20250225 15:27:29.617000 77 1194 XCSE 20250225 15:29:52.704000 58 1193 XCSE 20250225 15:30:30.012000 39 1193 XCSE 20250225 15:38:21.203000 9 1193 XCSE 20250225 15:38:21.203000 10 1193 XCSE 20250225 15:38:21.203000 30 1193 XCSE 20250225 15:39:35.317000 28 1195 XCSE 20250225 15:45:14.131000 28 1195 XCSE 20250225 15:47:28.422000 10 1195 XCSE 20250225 15:47:28.422000 9 1195 XCSE 20250225 15:47:28.422000 38 1194 XCSE 20250225 15:52:51.520000 9 1194 XCSE 20250225 15:52:51.520000 10 1194 XCSE 20250225 15:52:51.520000 50 1192 XCSE 20250225 15:57:14.538000 10 1192 XCSE 20250225 15:57:14.538000 10 1192 XCSE 20250225 15:57:14.538000 48 1194 XCSE 20250225 15:58:53.378000 10 1193 XCSE 20250225 16:00:41.926000 9 1193 XCSE 20250225 16:00:41.926000 10 1193 XCSE 20250225 16:00:41.926000 10 1192 XCSE 20250225 16:03:02.309000 1 1192 XCSE 20250225 16:14:33.549000 54 1192 XCSE 20250225 16:14:33.549000 38 1191 XCSE 20250225 16:20:30.774000 10 1191 XCSE 20250225 16:20:30.774000 9 1191 XCSE 20250225 16:20:31.722000 10 1191 XCSE 20250225 16:20:31.722000 10 1190 XCSE 20250225 16:24:53.790000 10 1190 XCSE 20250225 16:24:53.790000 9 1190 XCSE 20250225 16:24:53.790000 10 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 10 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 10 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 9 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 10 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 10 1189 XCSE 20250225 16:32:13.465000 4 1191 XCSE 20250225 16:46:52.870805 28 1191 XCSE 20250225 16:46:52.870834 18 1191 XCSE 20250225 16:46:52.870852 50 1191 XCSE 20250225 16:46:52.888159 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.296384 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.296395 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.296407 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.313784 11 1192 XCSE 20250225 16:48:21.319422 39 1192 XCSE 20250225 16:48:21.319438 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.325594 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.325656 50 1192 XCSE 20250225 16:48:21.325909 18 1192 XCSE 20250225 16:48:21.340990 32 1192 XCSE 20250225 16:48:21.341008 885 1194 XCSE 20250225 16:53:15.709673 18 1202 XCSE 20250226 9:16:04.390000 9 1202 XCSE 20250226 9:17:13.802000 9 1202 XCSE 20250226 9:17:13.802000 9 1202 XCSE 20250226 9:17:13.802000 9 1202 XCSE 20250226 9:17:13.802000 10 1206 XCSE 20250226 9:25:23.390000 20 1203 XCSE 20250226 9:25:30.176000 10 1203 XCSE 20250226 9:25:30.176000 3 1202 XCSE 20250226 9:28:00.241000 3 1204 XCSE 20250226 9:32:17.643000 8 1208 XCSE 20250226 9:47:00.909000 41 1210 XCSE 20250226 9:48:26.498000 10 1210 XCSE 20250226 9:48:26.498000 25 1210 XCSE 20250226 9:48:26.498000 41 1210 XCSE 20250226 9:48:26.498000 6 1210 XCSE 20250226 9:48:26.498000 54 1212 XCSE 20250226 9:52:56.944000 10 1214 XCSE 20250226 9:57:12.292000 10 1214 XCSE 20250226 9:58:40.219000 13 1212 XCSE 20250226 9:58:51.407000 44 1212 XCSE 20250226 9:58:51.407000 38 1212 XCSE 20250226 9:58:51.412000 10 1211 XCSE 20250226 10:03:51.501000 9 1211 XCSE 20250226 10:03:51.501000 10 1211 XCSE 20250226 10:03:51.501000 9 1211 XCSE 20250226 10:03:51.501000 29 1212 XCSE 20250226 10:07:29.197000 19 1212 XCSE 20250226 10:17:08.119000 9 1212 XCSE 20250226 10:17:08.119000 9 1212 XCSE 20250226 10:17:08.119000 9 1212 XCSE 20250226 10:17:08.119000 1 1212 XCSE 20250226 10:22:49.325000 1 1212 XCSE 20250226 10:22:49.326000 3 1212 XCSE 20250226 10:22:49.326000 3 1211 XCSE 20250226 10:28:08.710000 43 1211 XCSE 20250226 10:34:04.656000 9 1211 XCSE 20250226 10:34:04.656000 1 1211 XCSE 20250226 10:34:04.656000 23 1216 XCSE 20250226 10:39:58.469000 118 1216 XCSE 20250226 10:39:58.469000 48 1216 XCSE 20250226 10:39:58.471000 10 1214 XCSE 20250226 10:40:11.046000 10 1217 XCSE 20250226 10:52:30.392000 177 1219 XCSE 20250226 10:55:09.373000 85 1218 XCSE 20250226 10:58:49.552000 10 1218 XCSE 20250226 10:58:49.567000 10 1218 XCSE 20250226 10:59:27.756000 68 1220 XCSE 20250226 11:03:07.474000 30 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 9 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 10 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 10 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 10 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 9 1220 XCSE 20250226 11:14:06.471000 19 1219 XCSE 20250226 11:19:03.346000 10 1219 XCSE 20250226 11:19:03.346000 48 1221 XCSE 20250226 11:37:37.679000 15 1220 XCSE 20250226 11:39:15.498000 24 1220 XCSE 20250226 11:39:15.522000 15 1220 XCSE 20250226 11:39:15.522000 23 1220 XCSE 20250226 11:44:36.987000 38 1219 XCSE 20250226 11:45:27.848000 25 1220 XCSE 20250226 11:45:51.366000 12 1220 XCSE 20250226 12:04:59.681000 10 1220 XCSE 20250226 12:04:59.700000 69 1221 XCSE 20250226 12:05:50.391000 55 1220 XCSE 20250226 12:09:46.953000 57 1219 XCSE 20250226 12:20:09.391000 58 1220 XCSE 20250226 12:29:18.619000 37 1219 XCSE 20250226 12:40:50.100000 9 1219 XCSE 20250226 12:40:50.105000 37 1218 XCSE 20250226 12:49:59.134000 10 1218 XCSE 20250226 12:49:59.134000 9 1218 XCSE 20250226 12:49:59.134000 9 1218 XCSE 20250226 12:49:59.134000 9 1218 XCSE 20250226 12:49:59.134000 10 1219 XCSE 20250226 13:16:37.047000 1 1219 XCSE 20250226 13:16:37.047000 1 1219 XCSE 20250226 13:16:37.047000 56 1219 XCSE 20250226 13:16:37.064000 9 1219 XCSE 20250226 13:16:37.064000 10 1219 XCSE 20250226 13:16:37.064000 19 1219 XCSE 20250226 13:16:37.064000 12 1219 XCSE 20250226 13:16:37.064000 57 1219 XCSE 20250226 13:44:53.482000 3 1219 XCSE 20250226 13:44:53.482000 6 1219 XCSE 20250226 13:48:58.791000 9 1219 XCSE 20250226 13:48:58.791000 32 1219 XCSE 20250226 13:48:58.791000 20 1218 XCSE 20250226 13:49:10.389000 10 1218 XCSE 20250226 13:49:10.389000 19 1217 XCSE 20250226 13:57:37.398000 19 1216 XCSE 20250226 13:58:59.310000 22 1217 XCSE 20250226 14:31:38.162000 34 1217 XCSE 20250226 14:31:38.162000 10 1217 XCSE 20250226 14:31:38.162000 9 1217 XCSE 20250226 14:31:38.162000 9 1217 XCSE 20250226 14:31:38.162000 3 1218 XCSE 20250226 14:45:16.265000 54 1218 XCSE 20250226 14:45:16.265000 37 1217 XCSE 20250226 14:45:42.373000 10 1217 XCSE 20250226 14:45:42.373000 58 1214 XCSE 20250226 14:58:39.999000 56 1214 XCSE 20250226 15:10:07.397000 9 1214 XCSE 20250226 15:10:07.397000 9 1214 XCSE 20250226 15:10:07.397000 47 1214 XCSE 20250226 15:10:07.416000 56 1213 XCSE 20250226 15:21:11.464000 10 1213 XCSE 20250226 15:21:11.464000 9 1213 XCSE 20250226 15:21:11.464000 73 1215 XCSE 20250226 15:24:37.470000 50 1215 XCSE 20250226 15:29:44.468000 4 1219 XCSE 20250226 15:38:55.396000 6 1219 XCSE 20250226 15:38:55.396000 52 1218 XCSE 20250226 15:39:47.138000 26 1218 XCSE 20250226 15:39:47.138000 10 1220 XCSE 20250226 15:47:05.105000 10 1220 XCSE 20250226 15:47:41.389000 2 1220 XCSE 20250226 15:48:14.392000 4 1220 XCSE 20250226 15:50:02.108000 1 1221 XCSE 20250226 15:50:05.244000 1 1221 XCSE 20250226 15:50:05.244000 13 1221 XCSE 20250226 15:50:05.244000 12 1221 XCSE 20250226 15:50:05.244000 9 1221 XCSE 20250226 15:50:05.244000 10 1221 XCSE 20250226 15:50:31.955000 10 1221 XCSE 20250226 15:50:53.389000 3 1221 XCSE 20250226 15:51:51.389000 2 1221 XCSE 20250226 15:51:51.389000 62 1221 XCSE 20250226 15:51:51.416000 23 1221 XCSE 20250226 15:51:51.416000 65 1222 XCSE 20250226 15:53:41.247000 28 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 9 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 10 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 9 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 9 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 9 1221 XCSE 20250226 15:56:18.511000 10 1220 XCSE 20250226 15:56:30.512000 10 1220 XCSE 20250226 15:56:30.512000 9 1220 XCSE 20250226 15:56:30.512000 39 1220 XCSE 20250226 16:00:45.204000 9 1220 XCSE 20250226 16:00:45.204000 10 1220 XCSE 20250226 16:00:45.204000 9 1220 XCSE 20250226 16:00:45.204000 10 1220 XCSE 20250226 16:00:45.204000 93 1220 XCSE 20250226 16:10:50.682000 20 1219 XCSE 20250226 16:13:36.766000 11 1222 XCSE 20250226 16:17:55.390000 15 1221 XCSE 20250226 16:19:13.039000 3 1223 XCSE 20250226 16:20:13.304000 15 1223 XCSE 20250226 16:20:13.304000 76 1223 XCSE 20250226 16:21:01.195000 37 1222 XCSE 20250226 16:22:33.075000 9 1222 XCSE 20250226 16:22:33.075000 10 1222 XCSE 20250226 16:22:33.075000 9 1222 XCSE 20250226 16:22:33.075000 11 1225 XCSE 20250226 16:26:38.389000 12 1225 XCSE 20250226 16:26:42.331000 11 1225 XCSE 20250226 16:26:46.389000 11 1225 XCSE 20250226 16:26:50.389000 10 1225 XCSE 20250226 16:26:54.390000 11 1225 XCSE 20250226 16:26:58.416000 11 1225 XCSE 20250226 16:27:02.229000 50 1224 XCSE 20250226 16:27:05.659000 16 1224 XCSE 20250226 16:27:05.659000 9 1224 XCSE 20250226 16:27:05.659000 10 1224 XCSE 20250226 16:27:51.389000 5 1224 XCSE 20250226 16:28:03.316000 5 1224 XCSE 20250226 16:28:03.316000 10 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 10 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 9 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 10 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 10 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 9 1223 XCSE 20250226 16:28:03.375000 27 1222 XCSE 20250226 16:34:31.901000 2 1222 XCSE 20250226 16:34:31.901000 9 1222 XCSE 20250226 16:34:31.901000 1 1222 XCSE 20250226 16:40:53.392000 10 1222 XCSE 20250226 16:40:53.392000 58 1223 XCSE 20250226 16:42:40.686000 54 1223 XCSE 20250226 16:44:32.104615 139 1223 XCSE 20250226 16:44:32.104635 3 1222 XCSE 20250227 9:01:40.459000 10 1231 XCSE 20250227 9:04:36.836000 38 1228 XCSE 20250227 9:04:38.845000 3 1225 XCSE 20250227 9:06:55.831000 40 1225 XCSE 20250227 9:11:47.948000 9 1225 XCSE 20250227 9:11:47.948000 15 1227 XCSE 20250227 9:14:05.647000 23 1227 XCSE 20250227 9:17:50.807000 8 1226 XCSE 20250227 9:24:50.561000 21 1229 XCSE 20250227 9:27:26.933000 21 1230 XCSE 20250227 9:27:27.076000 10 1230 XCSE 20250227 9:27:27.076000 30 1229 XCSE 20250227 9:27:50.746000 16 1232 XCSE 20250227 9:35:22.086000 1 1232 XCSE 20250227 9:35:22.086000 37 1230 XCSE 20250227 9:35:55.932000 30 1229 XCSE 20250227 9:35:55.953000 20 1229 XCSE 20250227 9:41:03.530000 11 1228 XCSE 20250227 9:41:12.771000 28 1228 XCSE 20250227 9:48:35.147000 28 1227 XCSE 20250227 9:49:34.955000 19 1225 XCSE 20250227 9:52:11.525000 9 1225 XCSE 20250227 9:52:11.525000 16 1224 XCSE 20250227 9:52:41.900000 3 1224 XCSE 20250227 9:52:41.900000 10 1224 XCSE 20250227 9:52:41.900000 30 1228 XCSE 20250227 10:06:47.688000 20 1227 XCSE 20250227 10:14:13.612000 9 1227 XCSE 20250227 10:14:13.612000 29 1228 XCSE 20250227 10:15:29.443000 29 1227 XCSE 20250227 10:17:58.345000 9 1227 XCSE 20250227 10:17:58.345000 38 1226 XCSE 20250227 10:17:58.363000 28 1226 XCSE 20250227 10:20:09.954000 19 1227 XCSE 20250227 10:20:10.033000 10 1226 XCSE 20250227 10:32:52.853000 9 1226 XCSE 20250227 10:32:52.853000 9 1226 XCSE 20250227 10:32:52.853000 20 1225 XCSE 20250227 10:35:01.435000 10 1225 XCSE 20250227 10:35:01.435000 19 1224 XCSE 20250227 10:35:02.038000 28 1224 XCSE 20250227 10:45:22.494000 29 1223 XCSE 20250227 10:46:18.093000 1 1222 XCSE 20250227 10:47:16.368000 1 1222 XCSE 20250227 10:47:16.368000 26 1222 XCSE 20250227 10:47:16.368000 19 1224 XCSE 20250227 10:49:04.113000 19 1223 XCSE 20250227 11:06:41.093000 9 1223 XCSE 20250227 11:06:41.093000 9 1223 XCSE 20250227 11:06:41.093000 10 1223 XCSE 20250227 11:10:15.522000 9 1223 XCSE 20250227 11:18:14.137000 10 1223 XCSE 20250227 11:18:14.137000 9 1223 XCSE 20250227 11:18:14.137000 19 1222 XCSE 20250227 11:20:31.381000 9 1222 XCSE 20250227 11:20:31.381000 9 1222 XCSE 20250227 11:20:31.381000 26 1222 XCSE 20250227 11:20:31.483000 12 1222 XCSE 20250227 11:20:32.399000 26 1222 XCSE 20250227 11:20:32.399000 38 1223 XCSE 20250227 11:25:00.522000 29 1222 XCSE 20250227 11:25:34.163000 28 1221 XCSE 20250227 11:26:22.712000 19 1221 XCSE 20250227 11:44:59.954000 39 1222 XCSE 20250227 11:49:55.195000 37 1221 XCSE 20250227 11:55:52.953000 1 1221 XCSE 20250227 11:55:52.953000 8 1221 XCSE 20250227 11:55:52.953000 37 1221 XCSE 20250227 11:55:54.136000 12 1223 XCSE 20250227 12:10:13.668000 7 1223 XCSE 20250227 12:10:18.693000 32 1223 XCSE 20250227 12:10:18.693000 46 1222 XCSE 20250227 12:13:31.200000 28 1221 XCSE 20250227 12:41:00.721000 9 1221 XCSE 20250227 12:41:00.721000 3 1221 XCSE 20250227 12:41:00.721000 6 1221 XCSE 20250227 12:41:00.721000 39 1220 XCSE 20250227 12:44:57.502000 29 1219 XCSE 20250227 12:52:34.900000 2 1221 XCSE 20250227 12:59:06.348000 8 1221 XCSE 20250227 12:59:06.348000 3 1221 XCSE 20250227 13:02:06.650000 7 1221 XCSE 20250227 13:02:06.650000 10 1221 XCSE 20250227 13:05:07.982000 47 1219 XCSE 20250227 13:08:05.012000 9 1219 XCSE 20250227 13:08:05.012000 9 1219 XCSE 20250227 13:08:05.012000 28 1219 XCSE 20250227 13:18:15.525000 38 1218 XCSE 20250227 13:24:50.102000 39 1219 XCSE 20250227 13:29:35.860000 40 1219 XCSE 20250227 13:29:35.965000 1 1218 XCSE 20250227 13:31:13.039000 29 1218 XCSE 20250227 13:33:56.501000 1 1218 XCSE 20250227 13:33:56.501000 6 1217 XCSE 20250227 13:36:36.858000 23 1217 XCSE 20250227 13:36:36.858000 9 1217 XCSE 20250227 13:36:36.858000 10 1217 XCSE 20250227 13:36:36.858000 22 1217 XCSE 20250227 13:58:16.468000 8 1217 XCSE 20250227 13:58:16.470000 22 1217 XCSE 20250227 13:58:16.471000 24 1219 XCSE 20250227 14:07:37.997000 43 1219 XCSE 20250227 14:07:37.999000 50 1218 XCSE 20250227 14:08:20.373000 5 1218 XCSE 20250227 14:08:20.373000 29 1218 XCSE 20250227 14:11:45.840000 28 1218 XCSE 20250227 14:18:12.435000 41 1218 XCSE 20250227 14:18:12.481000 28 1218 XCSE 20250227 14:18:12.481000 16 1218 XCSE 20250227 14:23:17.118000 18 1218 XCSE 20250227 14:26:08.756000 12 1218 XCSE 20250227 14:29:49.660000 1 1218 XCSE 20250227 14:30:01.533000 9 1218 XCSE 20250227 14:30:01.533000 10 1218 XCSE 20250227 14:31:02.347000 20 1218 XCSE 20250227 14:31:02.402000 35 1218 XCSE 20250227 14:31:02.402000 17 1217 XCSE 20250227 14:31:49.497000 30 1217 XCSE 20250227 14:31:49.497000 38 1216 XCSE 20250227 14:32:03.833000 10 1216 XCSE 20250227 14:32:03.833000 20 1216 XCSE 20250227 14:32:10.658000 39 1215 XCSE 20250227 14:33:21.716000 4 1215 XCSE 20250227 14:33:21.716000 38 1216 XCSE 20250227 14:44:06.242000 1 1216 XCSE 20250227 14:44:06.242000 10 1216 XCSE 20250227 14:44:06.242000 42 1215 XCSE 20250227 14:46:11.345000 5 1215 XCSE 20250227 14:46:11.345000 9 1215 XCSE 20250227 14:46:11.345000 13 1214 XCSE 20250227 14:46:29.294000 34 1214 XCSE 20250227 14:46:29.297000 50 1215 XCSE 20250227 14:46:50.735000 39 1214 XCSE 20250227 14:47:41.242000 10 1214 XCSE 20250227 14:47:41.242000 17 1213 XCSE 20250227 14:48:03.329000 20 1214 XCSE 20250227 14:51:57.849000 28 1214 XCSE 20250227 14:51:57.849000 15 1213 XCSE 20250227 14:52:21.596000 28 1213 XCSE 20250227 14:53:47.479000 3 1213 XCSE 20250227 14:53:47.479000 6 1213 XCSE 20250227 14:53:47.479000 17 1212 XCSE 20250227 14:55:21.021000 2 1212 XCSE 20250227 14:55:21.021000 30 1214 XCSE 20250227 14:57:48.233000 19 1213 XCSE 20250227 15:06:29.516000 19 1212 XCSE 20250227 15:06:42.335000 10 1214 XCSE 20250227 15:12:31.348000 10 1214 XCSE 20250227 15:16:05.872000 1 1213 XCSE 20250227 15:19:14.675000 37 1214 XCSE 20250227 15:21:14.155000 1 1214 XCSE 20250227 15:21:14.155000 7 1216 XCSE 20250227 15:32:15.343000 10 1216 XCSE 20250227 15:32:15.343000 8 1216 XCSE 20250227 15:32:15.343000 3 1216 XCSE 20250227 15:32:15.343000 96 1215 XCSE 20250227 15:32:28.209000 65 1214 XCSE 20250227 15:32:40.094000 12 1213 XCSE 20250227 15:38:37.869000 34 1213 XCSE 20250227 15:39:48.952000 12 1213 XCSE 20250227 15:39:48.952000 9 1213 XCSE 20250227 15:39:48.952000 50 1213 XCSE 20250227 15:39:48.960000 59 1215 XCSE 20250227 15:48:45.560000 9 1215 XCSE 20250227 15:48:45.560000 10 1215 XCSE 20250227 15:48:45.560000 22 1215 XCSE 20250227 15:50:23.842000 55 1215 XCSE 20250227 15:50:23.842000 69 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 10 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 10 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 10 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 20 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 19 1215 XCSE 20250227 15:57:43.758000 56 1216 XCSE 20250227 16:00:18.637000 58 1216 XCSE 20250227 16:00:18.638000 48 1216 XCSE 20250227 16:00:21.269000 10 1215 XCSE 20250227 16:00:29.212000 9 1215 XCSE 20250227 16:00:29.212000 10 1214 XCSE 20250227 16:01:45.580000 9 1214 XCSE 20250227 16:01:45.580000 9 1214 XCSE 20250227 16:01:45.580000 48 1215 XCSE 20250227 16:05:55.957000 10 1215 XCSE 20250227 16:05:55.957000 9 1215 XCSE 20250227 16:05:55.957000 40 1217 XCSE 20250227 16:11:04.373000 7 1217 XCSE 20250227 16:11:04.373000 10 1217 XCSE 20250227 16:11:04.375000 38 1217 XCSE 20250227 16:12:31.342000 19 1216 XCSE 20250227 16:16:11.050000 9 1216 XCSE 20250227 16:16:11.050000 10 1216 XCSE 20250227 16:16:11.251000 19 1218 XCSE 20250227 16:22:17.345000 10 1217 XCSE 20250227 16:25:15.448000 9 1217 XCSE 20250227 16:25:15.448000 9 1217 XCSE 20250227 16:25:15.448000 10 1217 XCSE 20250227 16:25:15.448000 9 1217 XCSE 20250227 16:25:15.448000 30 1219 XCSE 20250227 16:26:33.986000 9 1219 XCSE 20250227 16:26:33.986000 10 1219 XCSE 20250227 16:26:33.986000 10 1218 XCSE 20250227 16:29:12.208000 10 1217 XCSE 20250227 16:32:01.526000 10 1218 XCSE 20250227 16:33:06.104000 161 1218 XCSE 20250227 16:40:41.390152 10 1212 XCSE 20250228 9:03:37.238000 9 1212 XCSE 20250228 9:03:37.238000 9 1212 XCSE 20250228 9:03:37.238000 10 1212 XCSE 20250228 9:03:37.238000 10 1210 XCSE 20250228 9:04:45.652000 20 1209 XCSE 20250228 9:09:06.167000 9 1209 XCSE 20250228 9:09:06.167000 10 1209 XCSE 20250228 9:09:06.167000 2 1209 XCSE 20250228 9:09:06.167000 7 1209 XCSE 20250228 9:09:06.167000 39 1207 XCSE 20250228 9:14:15.587000 10 1206 XCSE 20250228 9:14:34.186000 28 1207 XCSE 20250228 9:22:39.820000 10 1207 XCSE 20250228 9:22:39.820000 39 1211 XCSE 20250228 9:38:02.172000 10 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 3 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 11 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 7 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 1 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 46 1213 XCSE 20250228 9:53:36.177000 26 1213 XCSE 20250228 9:55:07.724000 39 1214 XCSE 20250228 9:59:02.464000 38 1213 XCSE 20250228 9:59:45.884000 30 1212 XCSE 20250228 9:59:45.903000 29 1214 XCSE 20250228 10:09:47.552000 9 1214 XCSE 20250228 10:09:47.552000 8 1217 XCSE 20250228 10:17:14.309000 2 1217 XCSE 20250228 10:17:14.309000 28 1216 XCSE 20250228 10:18:47.814000 30 1215 XCSE 20250228 10:18:47.835000 5 1214 XCSE 20250228 10:20:34.342000 15 1214 XCSE 20250228 10:31:37.820000 5 1214 XCSE 20250228 10:31:37.820000 10 1214 XCSE 20250228 10:31:37.820000 30 1213 XCSE 20250228 10:35:24.993000 9 1213 XCSE 20250228 10:35:24.993000 40 1213 XCSE 20250228 10:35:25.011000 28 1213 XCSE 20250228 10:35:26.111000 19 1212 XCSE 20250228 10:44:53.848000 9 1212 XCSE 20250228 10:44:53.848000 10 1215 XCSE 20250228 10:51:29.763000 10 1215 XCSE 20250228 10:52:22.763000 10 1215 XCSE 20250228 10:54:07.764000 2 1214 XCSE 20250228 10:54:15.955000 28 1214 XCSE 20250228 10:54:15.955000 20 1214 XCSE 20250228 10:55:11.607000 20 1213 XCSE 20250228 10:55:14.610000 29 1214 XCSE 20250228 11:08:11.639000 20 1213 XCSE 20250228 11:08:15.815000 20 1212 XCSE 20250228 11:11:27.764000 10 1212 XCSE 20250228 11:11:27.764000 30 1211 XCSE 20250228 11:11:28.992000 20 1210 XCSE 20250228 11:12:00.308000 10 1210 XCSE 20250228 11:25:33.072000 18 1210 XCSE 20250228 11:25:33.072000 29 1212 XCSE 20250228 11:38:04.679000 10 1212 XCSE 20250228 11:38:04.718000 29 1213 XCSE 20250228 12:04:37.520000 12 1213 XCSE 20250228 12:05:11.185000 27 1212 XCSE 20250228 12:05:11.188000 10 1213 XCSE 20250228 12:05:11.188000 9 1213 XCSE 20250228 12:05:11.188000 2 1213 XCSE 20250228 12:05:11.188000 2 1212 XCSE 20250228 12:05:39.105000 27 1212 XCSE 20250228 12:05:39.105000 19 1212 XCSE 20250228 12:10:55.623000 20 1211 XCSE 20250228 12:10:55.645000 20 1210 XCSE 20250228 12:10:55.759000 20 1209 XCSE 20250228 12:10:55.890000 20 1211 XCSE 20250228 12:11:05.809000 30 1211 XCSE 20250228 12:22:41.243000 11 1212 XCSE 20250228 12:26:14.748000 10 1212 XCSE 20250228 12:26:14.833000 11 1212 XCSE 20250228 12:26:17.781000 10 1212 XCSE 20250228 12:26:17.798000 1 1212 XCSE 20250228 12:26:18.172000 9 1211 XCSE 20250228 12:37:54.419000 19 1211 XCSE 20250228 13:03:02.792000 9 1211 XCSE 20250228 13:03:02.792000 9 1211 XCSE 20250228 13:03:02.792000 10 1211 XCSE 20250228 13:03:02.792000 31 1212 XCSE 20250228 13:03:02.805000 31 1212 XCSE 20250228 13:03:02.809000 14 1212 XCSE 20250228 13:03:02.812000 10 1212 XCSE 20250228 13:03:02.817000 10 1212 XCSE 20250228 13:03:02.817000 49 1211 XCSE 20250228 13:03:04.110000 37 1211 XCSE 20250228 13:03:35.438000 29 1211 XCSE 20250228 13:04:04.171000 28 1210 XCSE 20250228 13:04:04.207000 37 1211 XCSE 20250228 13:23:22.904000 20 1211 XCSE 20250228 13:30:45.068000 19 1210 XCSE 20250228 13:30:45.071000 19 1210 XCSE 20250228 13:40:56.101000 9 1210 XCSE 20250228 13:45:45.052000 9 1210 XCSE 20250228 13:45:45.052000 19 1210 XCSE 20250228 13:45:45.052000 4 1214 XCSE 20250228 14:13:38.308000 19 1213 XCSE 20250228 14:13:42.861000 8 1213 XCSE 20250228 14:13:42.861000 1 1213 XCSE 20250228 14:13:42.862000 30 1213 XCSE 20250228 14:13:42.885000 2 1213 XCSE 20250228 14:13:42.897000 30 1212 XCSE 20250228 14:18:12.516000 10 1212 XCSE 20250228 14:18:12.516000 10 1212 XCSE 20250228 14:18:12.516000 43 1212 XCSE 20250228 14:19:06.832000 5 1212 XCSE 20250228 14:19:06.832000 93 1212 XCSE 20250228 14:19:06.832605 100 1212 XCSE 20250228 14:19:06.832614 7 1212 XCSE 20250228 14:19:06.832625 39 1211 XCSE 20250228 14:19:07.281000 10 1212 XCSE 20250228 14:19:13.427410 10 1212 XCSE 20250228 14:19:13.427410 3 1212 XCSE 20250228 14:19:13.427410 31 1212 XCSE 20250228 14:19:13.427410 46 1212 XCSE 20250228 14:19:13.427456 38 1211 XCSE 20250228 14:19:20.848000 59 1211 XCSE 20250228 14:23:51.219000 56 1210 XCSE 20250228 14:23:51.244000 200 1210 XCSE 20250228 14:23:51.244645 47 1210 XCSE 20250228 14:24:00.934000 5 1210 XCSE 20250228 14:24:33.071000 4 1210 XCSE 20250228 14:24:33.071000 9 1212 XCSE 20250228 14:32:51.238000 11 1212 XCSE 20250228 14:32:51.238000 10 1212 XCSE 20250228 14:32:57.763000 20 1211 XCSE 20250228 14:33:00.356000 19 1211 XCSE 20250228 14:40:34.323000 12 1211 XCSE 20250228 14:43:35.870000 12 1211 XCSE 20250228 14:43:35.875000 3 1211 XCSE 20250228 14:43:35.879000 9 1211 XCSE 20250228 14:43:49.763000 1 1211 XCSE 20250228 14:43:49.763000 9 1211 XCSE 20250228 14:44:53.764000 1 1211 XCSE 20250228 14:44:53.764000 10 1211 XCSE 20250228 14:46:36.990000 3 1211 XCSE 20250228 14:56:34.203000 47 1211 XCSE 20250228 15:00:51.365000 9 1211 XCSE 20250228 15:00:51.365000 47 1211 XCSE 20250228 15:01:31.550000 38 1211 XCSE 20250228 15:02:42.592000 39 1211 XCSE 20250228 15:23:19.741000 9 1211 XCSE 20250228 15:23:19.741000 90 1211 XCSE 20250228 15:23:19.757000 30 1211 XCSE 20250228 15:30:25.046000 9 1211 XCSE 20250228 15:30:25.046000 10 1211 XCSE 20250228 15:30:25.046000 45 1211 XCSE 20250228 15:30:25.049000 10 1211 XCSE 20250228 15:30:40.762000 7 1211 XCSE 20250228 15:30:53.762000 3 1211 XCSE 20250228 15:30:53.762000 8 1211 XCSE 20250228 15:31:07.166000 2 1211 XCSE 20250228 15:31:07.166000 9 1211 XCSE 20250228 15:31:18.992000 1 1211 XCSE 20250228 15:31:18.992000 37 1210 XCSE 20250228 15:31:41.237000 28 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 9 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 4 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 6 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 9 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 9 1209 XCSE 20250228 15:46:01.869000 10 1209 XCSE 20250228 15:46:22.071000 10 1209 XCSE 20250228 15:46:22.071000 14 1209 XCSE 20250228 15:46:22.091000 10 1209 XCSE 20250228 15:46:22.122000 11 1209 XCSE 20250228 15:46:22.204000 10 1209 XCSE 20250228 15:46:28.817000 2 1208 XCSE 20250228 15:46:34.216000 57 1208 XCSE 20250228 15:46:34.216000 19 1207 XCSE 20250228 15:46:35.323000 10 1207 XCSE 20250228 15:46:42.511000 9 1207 XCSE 20250228 15:46:42.511000 10 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 9 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 5 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 5 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 9 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 10 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 9 1206 XCSE 20250228 15:47:30.196000 35 1208 XCSE 20250228 15:51:47.813000 21 1208 XCSE 20250228 15:51:47.832000 25 1208 XCSE 20250228 15:51:47.832000 49 1208 XCSE 20250228 15:57:41.218000 12 1210 XCSE 20250228 16:01:11.992000 25 1210 XCSE 20250228 16:01:11.992000 25 1210 XCSE 20250228 16:02:02.801000 5 1210 XCSE 20250228 16:02:02.801000 20 1209 XCSE 20250228 16:03:33.158000 10 1209 XCSE 20250228 16:03:33.158000 29 1209 XCSE 20250228 16:12:56.225000 8 1209 XCSE 20250228 16:12:56.225000 19 1209 XCSE 20250228 16:12:56.233000 10 1209 XCSE 20250228 16:13:36.766000 19 1209 XCSE 20250228 16:19:40.873000 9 1209 XCSE 20250228 16:19:40.873000 10 1209 XCSE 20250228 16:19:40.873000 9 1209 XCSE 20250228 16:19:40.873000 9 1209 XCSE 20250228 16:19:40.873000 10 1210 XCSE 20250228 16:20:49.762000 1 1210 XCSE 20250228 16:23:50.762000 9 1210 XCSE 20250228 16:23:50.762000 1 1210 XCSE 20250228 16:24:40.765000 9 1210 XCSE 20250228 16:24:40.765000 10 1210 XCSE 20250228 16:25:24.768000 10 1210 XCSE 20250228 16:26:14.272000 10 1209 XCSE 20250228 16:26:34.791000 208 1209 XCSE 20250228 16:27:20.887220 10 1209 XCSE 20250228 16:27:58.318145 47 1209 XCSE 20250228 16:30:03.996466 31 1209 XCSE 20250228 16:30:03.996484

Attachment