GrønlandsBANKENs Årsrapport 2024

Udlånsvækst og flot resultat

GrønlandsBANKEN opnåede i 2024 et resultat på kr. 245,7 mio. før skat mod kr. 244,6 mio. i 2023. Resultatet er på niveau med den reviderede guidance i oktober 2024 om et resultat i niveauet 225-250 mio. kr., men over forventningen ved årets start om et resultat på kr. 180-230 mio.

Primo egenkapitalforrentningen efter udbytte og før skat blev på 17,5 % p.a. mod 18,9 % i 2023.

For 2024 indstilles til generalforsamlingen at udbyttebetalingen bliver 100 kr. pr. aktie.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør 236 mio. kr. mod 218,7 mio. kr. i 2023.

Netto rente- og gebyrindtægter steg med 35,3 mio. kr. i forhold til 2023 og udgør 470,3 mio. kr.

For året som helhed udgør kursregulering på værdipapirer og valuta en gevinst på 28,6 mio. kr. mod en gevinst på 40,1 mio. kr. i 2023.

Nedskrivninger på udlån mv. udgør i 2024 18,9 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. højere i forhold til 2023.

Udlånet er vokset med kr. 218 mio. og udgør 5.031 mio. kr. ved udgangen af 2024, hvilket er det højeste niveau i bankens historie. Samtidig er bankens garantier i årets løb faldet til 1.423 mio. kr. mod 1.774 mio. kr. i 2023. Faldet skyldes primært en ændret garantiordning med DLR Kredit i 2024.

GrønlandsBANKEN har ved udgangen af 2024 opgjort kapitalprocenten til 26,9 og det individuelle solvensbehov til 11,1%.

Udviklingen i 2025

Det er forventningen, at de korte renter vil falde i 2025 efterhånden som inflationen kommer under kontrol i Europa. Det er forventningen, at det igen vil reducere omkostningerne og øge investeringslysten for bankens kunder. De lavere renter vil dog have en væsentlig negativ effekt på basisindtjeningen.

Usikkerhed på kapitalmarkederne vil påvirke bankens kursreguleringer. Tab og nedskrivninger forventer vi dog fortsat på et lavt niveau og afledte risici forbundet med inflation og konjunk-turusikkerhed for 2025 vurderes at være adresseret med det nuværende nedskrivningsniveau.

Den massive opmærksomhed omkring Grønland, som er eskaleret primo 2025, kan på både kort og længere sigt påvirke den økonomiske udvikling og rammebetingelserne i Grønland. GrønlandsBANKEN har dog ikke grundlag for at vurdere, at det på kort sigt i 2025 vil have en væsentlig betydning.

Bankens forventning til årets resultat før skat i 2025 er herefter kr. 150-185 mio. Dermed er der ikke ændret i forventningen til årets resultat, der svarer til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse af 11. december 2024.

