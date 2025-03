Aramis Group - Nomination Alejandro Garcia Mella

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 3 mars 2025

Alejandro Garcia Mella nommé Chief Revenue Officer

Aramis Group annonce ce jour la nomination d’Alejandro Garcia Mella au poste de Chief Revenue Officer.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de soutenir l’ensemble des initiatives commerciales et marketing du Groupe, avec trois priorités stratégiques :

Accélérer la croissance des ventes de véhicules et de services ; Optimiser l’acquisition et la fidélisation des clients ; Renforcer en continu la proposition de valeur d’Aramis Group pour ses clients.





Alejandro veillera à renforcer le partage des savoir-faire et outils au sein du Groupe, afin d’accélérer la convergence des entités vers le Système Opérationnel unique d’Aramis Group, tel qu’expliqué lors du récent Capital Markets Day de novembre 2024.

Âgé de 47 ans, Alejandro Garcia Mella possède plus de 20 ans d’expérience dans l’automobile et le e-commerce. Il a débuté sa carrière chez Renault, occupant plusieurs postes en commerce et marketing, avant de rejoindre Avis Budget France, où il a successivement occupé les fonctions de Directeur Fleet Remarketing puis Directeur de la business unit Véhicules Utilitaires. Dans ces rôles, il était notamment responsable de l’optimisation de la rotation des flottes, des négociations d’achats auprès des constructeurs et de la politique tarifaire, avec pour objectif d’optimiser les revenus et la rentabilité.

Il rejoint Aramis Group il y a 15 ans, où il joue depuis un rôle clé dans la structuration et le développement du Groupe en Europe. Il a notamment contribué à l’intégration des acquisitions, soutenant la montée en puissance de Clicars en Espagne et accompagnant la transformation de Cardoen en Belgique vers un modèle axé sur les véhicules d’occasion reconditionnés. Ces trois dernières années, en tant que Chief Marketplace and New Business Models Officer, Alejandro a piloté plusieurs évolutions stratégiques, dont la conception et le développement des places de marché internes et externes1, un différenciateur unique pour Aramis Group sur le marché des véhicules d’occasion.

Titulaire d’un Master en Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine et diplômé de la Henley Business School en International Business and Management, Alejandro allie expertise stratégique et forte vision opérationnelle.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group, déclarent : "L’expertise d’Alejandro, sa compréhension fine des dynamiques de l’automobile et du digital, ainsi que son talent pour bâtir des stratégies commerciales performantes, sont des atouts majeurs pour le Groupe. Il contribuera pleinement à la réalisation de nos ambitions. Grâce à des talents comme Alejandro et à l’engagement de nos équipes, nous déployons avec succès notre stratégie, toujours guidée par la satisfaction client et le renforcement de notre leadership européen. Nous construisons ainsi, jour après jour, une croissance durable, alliant expansion maîtrisée, profitabilité et génération de trésorerie."

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

1 La place de marché interne optimise la répartition des véhicules entre les filiales du Groupe, permettant des arbitrages stratégiques entre les marchés européens pour améliorer l’offre client, accélérer la rotation des stocks et optimiser les marges. La place de marché externe élargit son offre, en intégrant sur les sites du Groupe des véhicules de vendeurs tiers, générant ainsi des revenus et des marges additionnels sans contrainte de stock.

Pièce jointe