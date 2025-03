Pluxee Déclaration des transactions sur actions propres N 202503

Information réglementée

Paris, 3 mars 2025

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES N° 2025/03

Période du : 24 février au 28 février 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-25 NL0015001W49 19 080 21,9240 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-25 NL0015001W49 18 070 21,9323 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Feb-25 NL0015001W49 5 300 21,9282 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-25 NL0015001W49 18 890 21,7842 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-25 NL0015001W49 18 550 21,7953 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 25-Feb-25 NL0015001W49 5 180 21,8094 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-25 NL0015001W49 17 000 21,9469 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-25 NL0015001W49 10 500 21,9122 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 26-Feb-25 NL0015001W49 3 500 21,9420 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-25 NL0015001W49 15 500 21,8216 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-25 NL0015001W49 12 000 21,8268 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Feb-25 NL0015001W49 3 500 21,8322 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Feb-25 NL0015001W49 13 692 21,6683 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 28-Feb-25 NL0015001W49 14 500 21,6552 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Feb-25 NL0015001W49 2 500 21,6321 TQE

