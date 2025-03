SIKA ÜBERNIMMT BUILDING-FINISHING-UNTERNEHMEN IN DEN USA

Sika übernimmt HPS North America, Inc., einen erfolgreichen Anbieter von Materialien für den Gebäudeausbau. HPS vertreibt Produkte der Marke Schönox auf dem US-Markt, die von Sika Deutschland hergestellt werden. Die vollständige Integration des Geschäfts in Sika USA schafft eine starke Plattform für die weitere Expansion im Segment Building Finishing und ermöglicht erhebliche Effizienzsteigerungen.

HPS hat seine Geschäftstätigkeit in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt und sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität deutlich gesteigert. Die Produkte, zu denen Selbstnivellierungs- und Abdichtungslösungen gehören, werden über ein etabliertes Vertriebsnetz verkauft und kommen hauptsächlich bei Fussböden zum Einsatz.

Seit der Akquisition von Parex hat Sika ihre Präsenz im Segment Building Finishing in den USA kontinuierlich gesteigert. Mit der Übernahme von HPS baut Sika ihre Position in diesem wachstumsstarken Marktsegment weiter aus. Bislang hat das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an HPS gehalten, nun übernimmt es auch die verbliebenen Anteile. Die vollständige Integration des Geschäfts unter Sikas Eigentümerschaft eröffnet interessante Cross-Selling-Möglichkeiten in der Flooring-Industrie sowie erhebliche Effizienzsteigerungen in Logistik und Produktion.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: „Mit der Integration des HPS-Geschäfts in unsere US-Organisation können wir den Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen und Vertriebsnetze auf dem Building-Finishing-Markt mit voller Kraft vorantreiben. Wir freuen uns darauf, unsere Vertriebs- und Marketingexpertise zu bündeln, um unsere Kunden optimal zu bedienen, und heissen die Mitarbeitenden von HPS im Sika Team herzlich willkommen.“

SIKA AG FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: