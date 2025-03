Mowi initierer strategisk gjennomgang av fôr-divisjonen

(Bergen, 4. mars 2025) Mowi har besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av selskapets integrerte fôrdivisjon for å se på best mulig fremtidig organisering av denne enheten, herunder et salg.

I 2024 hadde Mowi Feed en omsetning på 1,1 milliarder euro (13,0 milliarder kroner) og et brutto driftsresultat (EBITDA) på 62 millioner euro (724 millioner kroner). Fôrdivisjonen består av to fôrfabrikker i Norge og Skottland med produksjonskapasitet på henholdsvis 460 000 tonn(1) og 240 000 tonn fôr, dvs. til sammen 700 000 tonn. I all hovedsak leverer disse fabrikkene fôret til Mowis oppdrettsenheter i Europa. Totalt sysselsetter Mowi Feed 140 årsverk.

– På bare noen få år har Mowi vokst fra å være en 400 000 tonns-oppdretter til å bli en 600 000 tonns-oppdretter i syv ulike land og 11 regioner, med all den kompleksiteten det medfører. Vi har også en stor salgs- og videreforedlingsvirksomhet i 26 land. Tiden er derfor moden for å vurdere den fremtidige organiseringen av fôrdivisjonen vår, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Arctic Securities bistår Mowi i gjennomgangen. Selv om selskapet nå vil starte en strategisk gjennomgang er det ikke sikkert at en transaksjon vil finne sted, eller eventuelt på hvilke vilkår.

Mowi vil ikke kommentere prosessen ytterligere før en eventuell avtale er inngått, eller prosessen er avsluttet.

(1) Inkludert en pågående utvidelse på 60 000 tonn som skal være operativ Q2 2026

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12