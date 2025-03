4th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 3rd March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,874 Lowest price per share (pence): 642.00 Highest price per share (pence): 651.00 Weighted average price per day (pence): 645.8759

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,077,300 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,077,300 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 645.8759 10,874 642.00 651.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 03 March 2025 08:26:48 130 647.00 XLON 00325290279TRLO1 03 March 2025 08:26:51 86 646.00 XLON 00325290310TRLO1 03 March 2025 08:26:51 44 646.00 XLON 00325290311TRLO1 03 March 2025 08:27:09 131 645.00 XLON 00325290632TRLO1 03 March 2025 08:28:32 130 644.00 XLON 00325291385TRLO1 03 March 2025 08:29:55 132 644.00 XLON 00325292083TRLO1 03 March 2025 08:30:55 126 643.00 XLON 00325292659TRLO1 03 March 2025 09:30:11 66 646.00 XLON 00325328964TRLO1 03 March 2025 09:30:32 132 646.00 XLON 00325329158TRLO1 03 March 2025 09:32:04 28 646.00 XLON 00325330417TRLO1 03 March 2025 09:33:50 103 646.00 XLON 00325331396TRLO1 03 March 2025 09:33:50 28 646.00 XLON 00325331397TRLO1 03 March 2025 09:33:51 3 646.00 XLON 00325331407TRLO1 03 March 2025 09:39:50 129 645.00 XLON 00325335735TRLO1 03 March 2025 09:46:34 130 647.00 XLON 00325340140TRLO1 03 March 2025 09:46:35 100 647.00 XLON 00325340143TRLO1 03 March 2025 09:46:35 53 647.00 XLON 00325340144TRLO1 03 March 2025 09:46:35 56 647.00 XLON 00325340145TRLO1 03 March 2025 09:48:21 131 647.00 XLON 00325341377TRLO1 03 March 2025 09:48:21 6 647.00 XLON 00325341378TRLO1 03 March 2025 09:51:08 131 646.00 XLON 00325342677TRLO1 03 March 2025 09:51:08 6 646.00 XLON 00325342678TRLO1 03 March 2025 09:51:08 137 646.00 XLON 00325342680TRLO1 03 March 2025 09:51:08 140 646.00 XLON 00325342681TRLO1 03 March 2025 10:04:46 135 645.00 XLON 00325346333TRLO1 03 March 2025 10:16:32 131 644.00 XLON 00325346822TRLO1 03 March 2025 10:16:32 140 644.00 XLON 00325346823TRLO1 03 March 2025 10:16:32 69 644.00 XLON 00325346824TRLO1 03 March 2025 10:16:35 122 644.00 XLON 00325346828TRLO1 03 March 2025 10:16:35 5 644.00 XLON 00325346829TRLO1 03 March 2025 10:17:06 214 644.00 XLON 00325346833TRLO1 03 March 2025 10:37:09 514 645.00 XLON 00325347986TRLO1 03 March 2025 10:39:32 132 645.00 XLON 00325348563TRLO1 03 March 2025 10:58:47 132 645.00 XLON 00325349447TRLO1 03 March 2025 10:58:55 138 644.00 XLON 00325349450TRLO1 03 March 2025 10:59:01 269 643.00 XLON 00325349456TRLO1 03 March 2025 11:05:00 260 643.00 XLON 00325349733TRLO1 03 March 2025 11:18:07 260 643.00 XLON 00325350456TRLO1 03 March 2025 11:45:07 127 642.00 XLON 00325351574TRLO1 03 March 2025 11:45:07 127 642.00 XLON 00325351575TRLO1 03 March 2025 12:07:34 166 646.00 XLON 00325352563TRLO1 03 March 2025 12:07:58 140 647.00 XLON 00325352580TRLO1 03 March 2025 12:12:34 65 647.00 XLON 00325352776TRLO1 03 March 2025 12:17:34 75 647.00 XLON 00325353093TRLO1 03 March 2025 12:17:56 134 646.00 XLON 00325353101TRLO1 03 March 2025 12:18:42 54 645.00 XLON 00325353145TRLO1 03 March 2025 12:37:32 133 649.00 XLON 00325354330TRLO1 03 March 2025 12:37:32 319 649.00 XLON 00325354331TRLO1 03 March 2025 12:38:19 135 649.00 XLON 00325354344TRLO1 03 March 2025 12:39:00 136 649.00 XLON 00325354383TRLO1 03 March 2025 12:42:59 135 651.00 XLON 00325354579TRLO1 03 March 2025 12:43:06 134 651.00 XLON 00325354582TRLO1 03 March 2025 12:46:35 129 650.00 XLON 00325354823TRLO1 03 March 2025 13:12:52 126 649.00 XLON 00325356456TRLO1 03 March 2025 13:20:00 131 649.00 XLON 00325356845TRLO1 03 March 2025 14:10:19 127 649.00 XLON 00325359568TRLO1 03 March 2025 14:27:35 135 648.00 XLON 00325360349TRLO1 03 March 2025 14:27:35 332 648.00 XLON 00325360350TRLO1 03 March 2025 14:36:17 129 647.00 XLON 00325360750TRLO1 03 March 2025 14:48:37 133 646.00 XLON 00325362332TRLO1 03 March 2025 15:01:25 137 645.00 XLON 00325363187TRLO1 03 March 2025 15:03:49 179 646.00 XLON 00325363429TRLO1 03 March 2025 15:03:49 92 646.00 XLON 00325363430TRLO1 03 March 2025 15:03:53 264 644.00 XLON 00325363433TRLO1 03 March 2025 15:33:46 12 645.00 XLON 00325364984TRLO1 03 March 2025 15:33:46 119 645.00 XLON 00325364985TRLO1 03 March 2025 15:34:23 219 645.00 XLON 00325365005TRLO1 03 March 2025 15:34:23 52 645.00 XLON 00325365006TRLO1 03 March 2025 15:34:23 48 645.00 XLON 00325365007TRLO1 03 March 2025 15:34:23 50 645.00 XLON 00325365008TRLO1 03 March 2025 15:40:35 128 645.00 XLON 00325365382TRLO1 03 March 2025 15:47:31 28 647.00 XLON 00325365646TRLO1 03 March 2025 15:47:31 100 647.00 XLON 00325365647TRLO1 03 March 2025 15:47:31 165 647.00 XLON 00325365648TRLO1 03 March 2025 15:47:31 124 647.00 XLON 00325365649TRLO1 03 March 2025 15:47:31 101 647.00 XLON 00325365650TRLO1 03 March 2025 15:47:55 100 647.00 XLON 00325365657TRLO1 03 March 2025 15:47:55 1 647.00 XLON 00325365658TRLO1 03 March 2025 16:05:09 102 646.00 XLON 00325366437TRLO1 03 March 2025 16:05:09 32 646.00 XLON 00325366438TRLO1 03 March 2025 16:05:09 134 646.00 XLON 00325366439TRLO1 03 March 2025 16:05:09 134 646.00 XLON 00325366440TRLO1 03 March 2025 16:05:09 96 646.00 XLON 00325366441TRLO1 03 March 2025 16:10:10 134 645.00 XLON 00325366725TRLO1 03 March 2025 16:10:10 268 645.00 XLON 00325366726TRLO1 03 March 2025 16:16:47 39 645.00 XLON 00325367148TRLO1 03 March 2025 16:16:47 89 645.00 XLON 00325367149TRLO1 03 March 2025 16:16:47 126 645.00 XLON 00325367150TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970