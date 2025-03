North Media A/S udvider koncerndirektionen for at øge fokus på kommerciel optimering

Selskabsmeddelelse nr. 2-2025



3. marts 2025

North Media A/S udvider koncerndirektionen fra fire til fem medlemmer, som et skridt i styrkelsen af koncernen.

Ask Illum Jessen er per 1. marts 2025 tiltrådt som koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering.

North Media driver og udvikler virksomheder, der frembringer og håndterer store volumener skalerbart og effektivt til lave enhedsomkostninger. Dette kræver bl.a., veludbyggede infrastrukturer, der bygger på en høj grad af automatisering og digitalisering.

Som koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering får Ask Jessen ansvaret for at udvikle stærke kommercielle infrastrukturer i koncernen.

Ask skal, i samarbejdet med de øvrige medlemmer af koncerndirektionen, samt datterselskabernes respektive ledelser, medvirke til at skabe infrastrukturer, der skaber øget produktivitet og lønsomhed.

Ask har været ansat i North Media A/S siden starten af 2022, senest som Chief Sustainability Officer, CSO. Ask har desuden haft en tilknytning til koncernen siden 2012, hvor han bl.a. har været med til at udvikle og kommercialisere den forbrugerstyrede løsning NejTak+ i FK Distribution A/S.

Bestyrelsesformand Ole Borch udtaler: ”North Media, der fylder 60 år om en måned, baserer sine forretninger på stærke infrastrukturer”. Ask Jessen skal som nyt koncerndirektionsmedlem sikre, at koncernens virksomheder infrastrukturelt tilpasser sig en verden med stigende kompleksitet, samtidig med et uændret fokus på volumen, kvalitet, vækst og værdiskabelse.”

Koncerndirektionen består dermed fra den 3. marts 2025 af følgende medlemmer:

• Lasse Ingemann Brodt, Koncernchef (CEO)

• Kåre Stausø Wigh, Koncernøkonomidirektør (CFO)

• Lisbeth Britt Larsen, Koncern HR-direktør (CHRO)

• Martin Frandsen Tobberup, Koncerndirektør for digital drift og udvikling (CDO)

• Ask Illum Jessen, Koncerndirektør for infrastruktur og kommerciel optimering (CICO)

Bestyrelsen informerer samtidig om, at koncernøkonomidirektør, CFO, Kåre Stausø Wigh er sygemeldt på ubestemt tid. Hans funktioner er i fraværsperioden fordelt imellem de øvrige medlemmer af koncerndirektionen.



Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Ole Borch: Telefon +45 25 18 35 55, e-mail OBO@northmedia.dk

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributører af tilbuds -og ugeaviser. Minetilbud er en førende digital tilbudsplatform. Digital Services: To virksomheder med potentiale for høj vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.