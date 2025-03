Communiqué de presse

Atos et Esri annoncent un partenariat stratégique pour renforcer leur offre sur les marchés liés aux jumeaux numériques du territoire et des infrastructures

Paris, France – 4 mars 2025 – Atos annonce aujourd’hui avoir signé un partenariat stratégique avec Esri (Environmental Systems Research Institute), leader mondial des Systèmes d’Information Géographique (SIG), pour renforcer leur offre sur les marchés liés aux jumeaux numériques du territoire et des infrastructures appuyés et renforcés par la puissance de l’IA. Ces nouvelles solutions logicielles faciliteront la collecte, la gestion et la visualisation d’informations géolocalisées complexes par la simulation et le développement de ces jumeaux numériques.

Depuis plus de 50 ans, Esri transforme le volume exponentiel de données géomatiques et cartographiques disponibles en informations exploitables via des logiciels d’aide à la prise de décision. Cette collaboration inédite permettra de combiner l’expertise d’Atos en technologies numériques et en IA et l’expérience sans équivalent d’Esri en matière de SIG afin de proposer à leurs clients de nouveaux outils d’une puissance sans précédent.

Atos apportera dans le cadre de ce partenariat son savoir-faire en matière de modélisation des systèmes en 3D et de développement de jumeaux numériques pour une interface utilisateur améliorée, son expertise en intégration et conduite de projets complexes, ainsi que sa connaissance de certains marchés spécifiques tels que ceux de la défense ou de la sécurité civile. Esri de son côté, outre sa capacité à assurer l’intégration et l’interopérabilité des données, garantit à Atos et à ses clients l’accompagnement technique et l’accès aux compétences, formations et certifications leur permettant de tirer pleinement parti des solutions SIG, de maximiser la valeur de ces outils et de développer de nouvelles opportunités commerciales. Les partenaires pourront travailler ensemble sur de nouveaux projets, et apporter leur expertise respective sur des projets existants selon les cas et les besoins.

En associant leurs expertises respectives, Esri et Atos élargissent leur portefeuille de services et ouvrent de nouvelles opportunités vers plusieurs secteurs clés :

Secteur public : accompagnement des collectivités locales dans la planification territoriale et la gestion des risques climatiques, soutien aux gouvernements pour la planification des infrastructures et du territoire, la surveillance des ressources naturelles et la modélisation des catastrophes.

Secteur privé : solutions sur mesure pour l’industrie, les réseaux, le commerce dans des domaines tels que le BIM, la logistique, la gestion des réseaux et des flux. Solutions d’exploration des sous-sols pour les industries pétrolières ou minières par exemple.

Défense et sécurité : outils pour l’identification géospatiale avancée et la gestion des crises humanitaires.

Intervention d’urgence : analyse des zones sinistrées en temps réel et logistique en cas de catastrophes et tous types d’évènements géolocalisables.

Ce partenariat permettra également de façon spécifique le développement d’une série d’outils d’aide à la décision basés sur l’IA et le SIG qui offriront aux pouvoirs publics de nouvelles solutions plus puissantes pour la compréhension, la prévention et l’adaptabilité des territoires et des écosystèmes face aux risques climatiques, ou bien encore pour la gestion fine des ressources naturelles.

« Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat avec Esri, le leader mondial de la donnée cartographique, qui concrétise le positionnement d’Atos sur la maîtrise de la donnée géolocalisée et des outils géomatiques » a déclaré Laurent Clergue, Directeur des Inno’Labs, Atos. « L’association de nos expertises respectives nous ouvre un champ d’opportunités inédit et nous permet d'étoffer notre savoir en data et IA et d’apporter à nos clients le meilleur de nos technologies dans la simulation des environnement naturels et humains, le développement durable, la planification urbaine, ou la gestion des crises ».

« La mise en œuvre des jumeaux numériques du territoire, des infrastructures et du sous-sol repose sur un écosystème solide, combinant un socle technologique robuste et des expertises pointues. En associant la plateforme SIG ArcGIS d’Esri, véritable pierre angulaire pour la modélisation et l’analyse des données spatiales, et les compétences d’Atos en matière de services et de développements spécifiques, nous créons ensemble les conditions nécessaires à des projets innovants et performants, au service des territoires de demain » a indiqué Lionel Henry, Pilote Solutions AEC, Esri France.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de géolocalisation et de cartographie, aide ses clients à exploiter pleinement le potentiel des données pour améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans des centaines de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris des entreprises Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri dispose de bureaux régionaux, de distributeurs internationaux et de partenaires fournissant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier en matière de technologie et d'analyse géospatiales, Esri conçoit les solutions les plus innovantes qui s'appuient sur une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Visitez-nous sur esri.com.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

