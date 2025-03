Fingrid Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2024: Sähkön siirron ja liittämisen tarpeet jatkoivat nopeaa kasvuaan - Fingridin investoinnit sähköverkkoon nousivat ennätystasolle

Pörssitiedote 4.3.2025

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Ellei toisin mainita, vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Tässä katsauksessa julkaistut tiedot perustuvat tiedotteen yhteydessä julkaistuun Fingridin tilintarkastettuun 2024 tilinpäätökseen.

Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli korkea 99,9995 (99,99995) prosenttia. Suomen sähkön kulutus vuonna 2024 kasvoi 82,7 (80,0) terawattituntiin. Suomessa kulutettu sähkö oli puhdasta, päästökerroin oli 32 (40) gCO2/kWh.

Yhtiön investoinnit olivat ennätyskorkeat. Yhtiö arvioi vuosien 2025–2028 bruttoinvestointien määrän olevan noin 1,7 miljardia euroa, josta on sidottu 626 miljoonaa euroa.

Kantaverkon liityntäkyselyiden määrä jatkoi kasvuaan. Kantaverkkoon liitettiin merkittävä määrä uusiutuvaa tuotantokapasiteettia 1 600 (1 920) MW.

Kantaverkon investoinnit ja toiminnan laajeneminen sekä sääriippuva sähköjärjestelmä ovat nostaneet yhtiön kustannuksia ja liikevaihtoa. Tasepalvelun osuus yhtiön liikevaihdosta oli 52 (59) prosenttia.

Yhtiö käytti kertyneitä pullonkaulatuottoja tuloksessa 431,1 (402,7) miljoonaa euroa. Tällä kompensoitiin kulujen kasvua, kantaverkkomaksujen perimättä jättämistä sekä Viron ja Suomen rajalla tarjottavien siirto-oikeustuotteiden maksuja.

Liiketulos ilman operatiiviseen toimintaan liittyvien johdannaisten käyvän arvon muutosta oli 238,9 (186,1) miljoonaa euroa. Sallittu tuotto kasvoi kohonneen korkotason ja mittavan investointiohjelman myötä. Tulos ennen veroja oli 186,4 (1,3) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi vahvana.

M€ 1-12/24 1-12/23 muutos % 7-12/24 7-12/23 muutos % Liikevaihto 1 269,3 1 193,2 6,4 522,6 638,4 -18,1 Liiketulos* 238,9 186,1 28,4 87,9 99,0 -11,2 Tulos ennen veroja * 227,4 186,0 22,3 80,0 100,7 -20,5 Kauden tulos 149,2 1,2 12 759,8 56,6 69,1 -18,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 190,9 214,5 -11,0 79,6 39,7 100,5 Kertyneet pullonkaulatuotot 327,5 317,0 3,3 139,2 124,9 11,4 Investoinnit, brutto 520,9 322,0 61,7 322,9 191,3 68,8 Korollinen nettovelka 1 021,7 535,2 90,9 1 021,7 535,2 90,9 * Ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta

Toimitusjohtajan katsaus: Sähkön siirron ja liittämisen tarpeet jatkoivat nopeaa kasvuaan - Fingridin investoinnit sähköverkkoon nousivat ennätystasolle

”Sähkön kantaverkon kehittäminen jatkui vuonna 2024 vahvana. Toteutimme Fingridissä noin neljän miljardin euron suuruista investointiohjelmaamme, jolla vahvistetaan pääsiirtoyhteyksiä ja mahdollistetaan sähkön kulutuksen ja tuotannon asiakasliityntöjä. Lisäksi vuosikymmenen tärkeimmän investoinnin, Pohjois-Suomen ja -Ruotsin välisen Aurora Line -rajasiirtoyhteyden, rakentaminen eteni aikataulussa. Investointikustannukset nousivat edellisvuodesta puoleen miljardiin euroon.

Suomi on houkutteleva kohde puhtaan sähkön tuotannon ja kulutuksen investoinneille. Uusiutuvan sähkön tuotannon kantaverkon liityntäkyselyt nousivat kaikkiaan yli 400 gigawattiin ja sähkön kulutuksen liityntäkyselyt 60 gigawattiin, mikä vastaa määränä neljä kertaa Suomen nykyistä sähkönkulutushuippua. Asiakashankkeisiin liittyy epävarmuutta.

Vihreän siirtymän seurauksena kantaverkon kehittämistarpeet ovat nopeasti kasvaneet. Länsi-Suomen tuulivoiman kasvun rinnalle nousi sähkön kulutuksen lisääntyminen Etelä-Suomessa etenkin lämmityksen sähköistymisen seurauksena. Näiden verkon kehittämistarpeiden lisäksi vuonna 2024 esillä oli tarve Itä-Suomen sähköverkon vahvistamiselle, jota selvitettiin tiiviissä yhteistyössä alueen jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.

Pitkään odotettu sähkön kulutuksen kasvu nytkähti tarkasteluvuonna eteenpäin, kun sähkön käyttö kasvoi 3,4 %. Useita sähkön kulutusta lisääviä investointeja lähti vuoden aikana käyntiin. Ne keskittyivät sähkökattiloihin, datakeskuksiin sekä sähkövarastoihin.

Vuoden 2024 tammikuun kylmä jakso sähkön kulutus- ja hintaennätyksineen siivitti keskustelua sähkön riittävyydestä. Olemme Fingridissä tuoneet esille tarpeen löytää nopeasti ratkaisuja sekä lyhytaikaisen että etenkin pitkäaikaisen, päivien ja jopa viikon mittaisen joustotarpeen kattamiseen. Suomeen tarvitaan kustannustehokas ja kohdennettu kapasiteettimekanismi tukemaan sähkön riittävyyttä ja hillitsemään äärimmäisiä sähkön hintapiikkejä. Talven 2024–2025 sähkön riittävyyteen vaikutti positiivisesti se, että Fingrid ja Teollisuuden Voima sopivat Energiaviraston päätöksen mukaisesti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta tilapäisen ratkaisun 1.1.2025 alkaen. Järjestelmäsuoja mahdollistaa laitoksen ajamisen 1 650 megawatin teholla.

Merkittävä osa pohjoismaisista ja myös Fingridin rajasiirtoyhteyksistä naapurimaihin koostuu merikaapeleista, minkä vuoksi merenalaisen infrastruktuurin turvallisuus on tunnistettu yhdeksi energiaturvallisuuden painopisteeksi. Joulupäivänä tapahtunut EstLink2-merikaapelin vaurioituminen osoitti näiden yhteyksien merkityksen sähkömarkkinoille ja -järjestelmälle mutta myös niiden haavoittuvuuden.

Vuosi 2024 oli kokonaisuutena erinomainen niin sisäisillä kuin ulkoisilla mittareilla arvioituna. Henkilöstön tyytyväisyys oli NPS-suositteluindeksillä mitattuna jälleen korkea (+74) ja asiakkaiden antama arvosana tähän asti korkein (+60).”



Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

Sähkönkulutus Suomessa vuonna 2024 oli 82,7 (80,0) terawattituntia. Fingrid siirsi sähköä asiakkailleen samalla ajanjaksolla 66,1 (62,4) terawattituntia, mikä oli 79,9 (78,0) prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 84,4 (82,9) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta.

Katsauskaudella käyttövarmuus säilyi korkealla tasolla lyhytkestoisista häiriötilanteista, kasvaneista kytkentöjen määristä ja laajoista rakennustöistä huolimatta. Siirtovarmuutta ovat edellisestä huippuvuodesta laskeneet hieman muutama yksittäinen vikatilanne. Rajasiirtoyhteyksien kapasiteetissa on ollut rajoitteita, kun EstLink 2 -yhteys oli vikaantumisen vuoksi pois käytöstä 26.1.2024–4.9.2024 ja uudestaan 25.12.2024 alkaen. Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisen siirtoyhteyden kapasiteettia ovat rajoittaneet kantaverkon huolto ja rakentaminen sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kantaverkkoon liitettiin uusiutuvaa tuotantokapasiteettia 1 600 (1 920) MW.

Kantaverkon liityntäkyselyjen kokonaiskapasiteetti katsauskaudella kasvoi. Fingrid sai vuonna 2024 liityntäkyselyitä kantaverkkoon sähkön tuotannon osalta kaikkiaan 45 GW, sähkön kulutuksen osalta noin 17 GW ja sähkövarastojen osalta noin 18 GW edestä. Fingridin ennusteen mukaan, sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan nykyisestä välille 99–126 terawattituntiin vuonna 2030.

Fingrid ilmoitti nostavansa kantaverkkomaksujaan keskimäärin 8 % 1.1.2025 alkaen. Korotuksen taustalla ovat investoinnit kantaverkkoon ja sähköjärjestelmän hallinnan kustannusten kasvu.

Tasepalvelumaksuja ilmoitettiin nostettavan 1,33 €/MWh:sta 1,73 €/MWh:n 1.1.2025 alkaen. Korotuksen taustalla on sähköjärjestelmän hallinnan kustannusten kasvu, joissa suurimpana sähköjärjestelmän reservikapasiteetin hankinnan määrän merkittävä nostotarve.

Energiavirasto alensi päätöksellään merkittävästi 30.11.2024 alkaen tasevastaaville asetettavien vakuusvaateiden määrää. Fingrid on hakenut muutosta päätökseen markkinaoikeudesta.

Fingridin kohtuullisen tuoton valvontamalli vuosille 2024–2031 tuli voimaan Energiaviraston päätöksen mukaisesti. Valvontamalli on heikennys edellisen vuosien vastaavaan, se heikentää Fingridin investointikykyä. Fingrid on hakenut muutosta päätökseen markkinaoikeudesta.

Yhtiön investoinnit kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Kantaverkkoon on rakenteilla yhteensä 560 kilometriä 400 kilovoltin voimajohtoa sekä noin 150 kilometriä 110 kilovoltin voimajohtoa. Sähköasemahankkeita on toteutuksessa yhteensä 79. Nykyinen kantaverkon investointisuunnitelma moninkertaistaa sähkön kulutuksen ja tuotannon liittämiskyvyn kantaverkkoon. Kantaverkkoinvestoinnin toteutusaika on usein huomattavasti kantaverkkoon liitettävää sähkön kulutus-, tuotanto- tai varastointihanketta pidempi, mikä saattaa aiheuttaa väliaikaisia rajoitteita liitettävyydessä.

Työturvallisuuden tapaturmataajuus 12 kuukauden tarkastelujaksolla oli 5 (7). Fingrid tavoittelee toiminnassaan nollaa tapaturmaa.

Huoltovarmuuskriittisenä toimijana Fingrid osallistui syyskuun alussa Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen, jossa keskityttiin kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen kyberturvallisuuden näkökulmasta. Harjoitustoiminta on yhtiölle tärkeä osa varautumista ja keino testata ohjeita ja toimintatapoja käytännössä.

Fingrid korotti 300 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton määrää 500 miljoonaan euroon. Yhtiö laski liikkeelle kaksi 500 miljoonan euron vihreää joukkovelkakirjalainaa. Valmiusluoton korotuksella ja pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän hankinnalla Fingrid vahvisti yhtiön maksuvalmiutta, sähköjärjestelmänlaajenemisen, sääriippuvuuden ja kantaverkon investointitarpeiden kasvaessa.

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Fingrid valitti 2.1.2024 markkinaoikeuteen Energiaviraston tasepalveluehtoja koskevasta päätöksestä. Valitus koskee pääasiassa päätöksessä esitettyä tasevastaavien vakuusmallia. Energiavirasto antoi marraskuussa 2023 päätöksen tasevastaavien ehdoista, jotka sisältävät vakuusvaateiden määräytymisperiaatteet. Energiaviraston päätös sisältää merkittäviä muutoksia nykyisiin vakuusehtoihin ja eriyttää Suomen vakuusmallin muissa Pohjoismaissa käytössä olevasta. Merkittävimmät muutokset koskevat vaadittavien vakuuksien merkittävää alentamista, tarpeita vastaavan lisävakuuden asettamisen poistamista ja mahdollisen vakuuskaton asettamista.

Fingrid on 29.1.2024 hakenut markkinaoikeudesta muutosta Energiaviraston päätökseen sähkön kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevista menetelmistä kuudennelle, 1.1.2024–31.12.2027, ja seitsemännelle, 1.1.2028–31.12.2031, valvontajaksolle. Fingridin arvion mukaan päätös valvontamenetelmistä on merkittävä heikennys vuodenvaihteessa päättyneeseen sähkön kantaverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton valvontamenetelmään. Fingrid katsoo, että valvontamallia koskevan päätöksen valmistelussa vaikutusten arviointi on ollut puutteellista ja esitettyyn päätökseen liittyy edelleen tulkinnanvaraisia asioita. Päätöksen myötä Fingridin investointikyky heikkenee. Fingridin tavoitteena on ratkaisu, joka mahdollistaisi kantaverkon kehittämisen myös jatkossa niin, että vihreän siirtymän satojen miljardien investoinnit Suomeen voivat toteutua suunnitellusti.

Fingrid on 15.2.2024 hakenut markkinaoikeudesta muutosta Energiaviraston 11.1.2024 antamaan päätökseen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuudesta OL3-ydinvoimalaitoksen liittymisasiassa. Teollisuuden Voima Oyj (”TVO”) jätti 25.5.2022 Energiavirastolle tutkintapyynnön liittyen TVO:n esittämiin väittämiin siitä, että Fingrid olisi laiminlyönyt sähkömarkkinalaissa ja/tai muussa soveltuvassa lainsäädännössä asetettua verkon kehittämisvelvoitetta ja tämän seurauksena asettanut Olkiluoto 3 -voimalaitoksen liittämiselle kantaverkkoon oikeudettomia rajoituksia sekä siitä, että Fingrid olisi rikkonut julkishallinnollisen tehtävänsä hoitamiseen liittyviä hallinto-oikeudellisia velvoitteitaan. Päätöksessään 11.1.2024 Energiavirasto toteaa Fingridin hoitaneen järjestelmävastaavan kehittämis-, liittämis- ja siirtovelvollisuutensa sähkömarkkinalain mukaisesti. Energiavirasto katsoo myös, että Fingridin liittymisehdoissa määritelty 1 300 MW:n tehoraja on perusteltu eikä Fingrid ole rajoittanut Olkiluoto 3:n verkkoon pääsyä. Päätöksessään Energiavirasto katsoo kuitenkin, että Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja kuuluu lainsäädännön tarkoittamana siirtoverkonhaltijan erityisenä suojausjärjestelmänä Fingridin vastuulle sekä Fingridin rikkoneen komission asetuksen (EU) 2017/1485 sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista artiklan 9 sekä lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (2013/590) 10 §:n 1 momentin mukaista velvollisuuttaan saattaa soveltamansa maksujen määräytymisperusteet Energiaviraston vahvistettavaksi ennen niiden käyttöönottoa.

Fingrid toimitti Energiaviraston päätöksen mukaisesti ehdotuksensa OL3 -järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteiksi 30.4.2024. Energiavirasto antoi päätöksensä maksujen määräytymisperusteiksi 30.12.2024. Päätöksen mukaan TVO:lle kohdistuvat kustannukset järjestelmäsuojan kohteille maksettavista korvauksista sekä tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä. Fingridille taas päätöksen mukaan kohdistuvat kohteiden hankinnan ja sopimusten teon, järjestelmäsuojan hallinnoinnin ja siihen liittyvien laitosten koestusten kustannukset sekä järjestelmäsuojan mittaus- ja valvontajärjestelmän ylläpidosta Fingridin käytönvalvontajärjestelmään. Fingrid ja TVO ovat sopineet Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksujärjestelyistä väliaikaisesti 1.1.2025 alkaen. Sopimus pohjautuu Energiaviraston 30.12.2024 antamaan päätökseen järjestelmäsuojan kustannuksista. Järjestelmäsuojan väliaikaiset maksujärjestelyt eivät suoraan vaikuta järjestelmäsuojan ulottuvuutta koskevaan oikeusprosessiin, jonka käsittely jatkuu markkinaoikeudessa.

Fingrid sai lunastusluvan Torna-Lautakarin neutraalipiirin johtoalueen leventämistä varten 27.10.2022. Lunastustoimituksen aloituskokouksessa 1.12.2022 lunastustoimikunta päätti, että lunastajalla on velvollisuus ottaa haltuun puusto lunastusluvan asettamien oikeuksien ja rajoitusten mukaisessa laajuudessa, ellei muuta sovita. Lunastustoimituksen loppukokous pidettiin 16.11.2023. Fingrid on valittanut Torna-Lautakarin puuston lunastusta koskevasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeuteen 22.12.2023.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Fingrid-konsernin tilikauden 2025 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja, odotetaan olevan vuoden 2024 tasolla. Tämä arvio sisältää Fingridille kertyneiden pullonkaulatuottojen kohdistamista yhtiön liikevaihtoon ja liiketoiminnan muihin tuottoihin. Investointiohjelman toteuttaminen etenee. Investointitason arvioidaan olevan edellisen vuoden vastaavaa alempi. Sähköjärjestelmä laajenee, monimutkaistuu ja sähkön tuotannon ja kulutuksen joustojen saatavuuteen liittyy epävarmuutta. Yhdessä kasvavien sähkön siirtotarpeiden kanssa Fingridin toiminnan kulut ja kuluihin liittyvä epävarmuus kasvavat vuonna 2025. Samalla vaihtelut valtakunnallisessa tehotasapainossa lisääntyvät. Kantaverkon liittämiskykyyn tulevat vaikuttamaan liitettävien asiakashankkeiden sijainti, sähkön tuotannon ja kulutuksen joustaminen sekä muutokset asiakastarpeissa. Yhtiön rahoituksellisen aseman odotetaan säilyvän vakaana.

Yhtiöllä on merkittävä määrä taseessaan pääsääntöisesti vuodelta 2022 kertyneitä pullonkaulatuottoja Viron ja Suomen sekä Ruotsin ja Suomen välisiltä rajayhteyksiltä. Fingridin tavoitteena on myös jatkossa käyttää pullonkaulatuottoja aktiivisesti rajasiirtokapasiteettia lisääviin investointeihin sekä kattaa niillä toiminnan kustannuksia Fingridin asiakkaiden hyödyksi. Pullonkaulatuottojen käytöstä päättää Energiavirasto EU:n asetukseen pohjautuen.

Liittyen EstLink2 -merikaapeleiden vaurioitumiseen, merioikeus määräsi 3.1.2025 vaurioitumisen aiheuttajaksi epäilyn aluksen, Eagle S:n takavarikkoon Fingridin ja muiden takavarikkoa hakeneiden hakijoiden vahingonkorvaussaatavien turvaamiseksi. Fingrid on päättänyt, ettei hae Eagle S -aluksen takavarikoinnin täytäntöönpanoa siihen liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Päätös luopua takavarikoinnin täytäntöönpanosta ei vaikuta muihin oikeustoimiin. Fingrid aikoo nostaa kanteen Eagle S:n aiheuttamista vahingoista ja hakea korvausta oikeusteitse.

Fingrid on 29.1.2025 valittanut markkinaoikeuteen Energiaviraston 30.12.2024 antamasta päätöksestä liittyen OL3-ydinvoimalaitoksen järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamiseen. Fingridin näkemyksen mukaan OL3-järjestelmäsuoja ei kuulu sen lakisääteisen järjestelmävastuun piiriin eikä sen vastuulle siten kuulu OL3-järjestelmäsuojan toteuttaminen tai maksut miltään osin.

Helsingissä 4.3.2025

Fingrid Oyj

Hallitus

Liitteet:

Tilinpäätöstiedote

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Palkitsemisraportti 2024

ESEF-raportti 2024

Liitteet