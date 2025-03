Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lantronix, Teledyne의 원활한 FLIR 열화상 기능 통합해 차세대 AI 지원 카메라 솔루션 제공

드론, 로봇 공학 및 정착용 애플리케이션에서 AI 기반 시각 내비게이션을 가속화하는 고급 Open-Q SoM