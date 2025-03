Ambiq Mendemokrasikan Edge AI dengan SoC Siri Apollo330 Plus

AUSTIN, Texas, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®, penyedia terkemuka bagi penyelesaian semikonduktor kuasa ultra rendah yang menangani cabaran penggunaan kuasa yang ketara dalam pengiraan konvensional dan AI di edge, memperkenalkan siri Apollo330 Plus System-on-Chip (SoC). Siri ini terdiri daripada asas Apollo330 Plus, Apollo330B Plus dan Apollo330M Plus, masing-masing menawarkan set perkakasan yang kaya dan pilihan ketersambungan untuk penjagaan kesihatan, rumah dan bangunan pintar, aplikasi edge industri dan banyak lagi untuk memacu AI sentiasa hidup dan masa nyata di edge.

Ciri-ciri Utama:

Pemproses aplikasi Arm ® Cortex ® -M55 sehingga 250 MHz dengan teknologi turboSPOT ® dan Arm ® Helium™

Cortex -M55 sehingga 250 MHz dengan teknologi turboSPOT dan Arm Helium™ Pemproses rangkaian Arm Cortex-M4F 48/96 MHz dan radio berbilang protokol (dalam pilihan produk wayarles)

Prestasi lebih 16x lebih pantas, kependaman yang lebih rendah dan kecekapan tenaga AI 30x lebih baik daripada penyelesaian serupa berdasarkan pemproses Cortex-M generasi sebelumnya

Mikrofon digital PDM kuasa ultra rendah untuk suara yang benar-benar sentiasa hidup

Pelbagai pakej dan pilihan sambungan seperti Bluetooth® Tenaga Rendah, Matter dan Thread untuk pelbagai peranti edge



Siri Apollo330 Plus dibina khas untuk membolehkan inferensi AI sentiasa hidup dan masa nyata pada peranti. Dibina pada platform teknologi dioptimumkan kuasa subambang (SPOT)® proprietari Ambiq, ia mencapai prestasi 16x lebih pantas yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan kecekapan tenaga AI sehingga 30x lebih baik berbanding penyelesaian serupa berdasarkan pemproses Cortex-M generasi sebelumnya. Oleh itu, pengeluar boleh menyampaikan ciri inovatif sambil memanjangkan hayat peranti, menawarkan sambungan berbilang protokol merentasi pelbagai titik akhir dan mempertingkatkan pengalaman pengguna.

Seni bina Apollo330 Plus memanfaatkan sepenuhnya pemproses Arm Cortex-M55 dengan teknologi Arm Helium untuk pecutan AI, memproses sehingga 8 MAC setiap kitaran. Siri Apollo330 Plus merangkumi 2MB RAM sistem pada cip, 2MB memori tidak meruap terbenam, I-cache 32kB yang besar dan D-cache 32kB pada bas lebar serta radio berbilang protokol untuk pembangun mencipta produk berprestasi tinggi dan cekap kuasa.

"Walaupun peranti pintar hari ini sangat bergantung pada pengkomputeran awan yang haus kuasa, siri Apollo330 Plus mencipta peluang serba baharu dengan membolehkan pemprosesan AI edge sebenar," kata Fumihide Esaka, Ketua Pegawai Eksekutif Ambiq. "Ini memberi kuasa kepada pengeluar untuk mencipta peranti pintar yang tahan lama, lebih responsif untuk rumah, pejabat dan kilang."

"Dengan semakin banyak aplikasi AI edge baharu dan menarik yang muncul merentas pasaran termasuk perindustrian dan rumah pintar, membolehkan pemprosesan AI kuasa ultra rendah terus di edge akan menjadi transformatif," kata Laurence Bryant, Naib Presiden pemasaran segmen, Barisan Perniagaan IoT di Arm. “Dengan penyelesaian baharu ini, yang dibina di atas Arm, Ambiq membuka jalan untuk lebih pintar, peranti yang lebih cekap yang boleh menyampaikan kecerdasan masa nyata merentasi pelbagai kes penggunaan."

Siri Apollo330 Plus menawarkan tiga varian:

Model asas Apollo330 Plus tanpa sambungan wayarles menawarkan set periferal yang kaya untuk peranti boleh pakai, perubatan/penjagaan kesihatan dan rumah pintar, membolehkan pembangun mencipta aplikasi berasaskan sensor yang canggih dengan mudah.

Apollo330 B Plus memperluaskan pada Apollo330 Plus dengan sokongan Bluetooth ® Tenaga Rendah (BLE) untuk pelbagai periferal dan aplikasi audio yang disambungkan

Plus memperluaskan pada Apollo330 Plus dengan sokongan Bluetooth Tenaga Rendah (BLE) untuk pelbagai periferal dan aplikasi audio yang disambungkan Apollo330M Plus juga menambah sokongan radio berbilang protokol untuk IEEE 802.15.4, Thread dan Matter yang membolehkan rangkaian mesh interoperabiliti kuasa rendah antara rumah pintar generasi akan datang, meter pintar dan peranti edge industri



Seni bina berbilang teras yang diperkemas terdiri daripada pemproses aplikasi yang berkuasa dan pemproses bersama rangkaian khusus untuk prestasi radio tanpa kompromi. Reka bentuk ini memudahkan pembangunan sambil menyampaikan prestasi radio berbilang protokol tanpa kompromi dengan kekuatan isyarat yang teguh sehingga kekuatan isyarat +14dBm dan kepekaan radio yang dipertingkatkan.

Ciri secureSPOT® 3.0 yang inovatif berdasarkan teknologi Arm TrustZone® mempertingkatkan lagi SoC Siri Apollo330 Plus, memastikan integriti dan kerahsiaan data yang dihantar dan diproses oleh peranti yang bersambung. Dengan mekanisme keselamatan berasaskan perkakasan, seperti but selamat dan kemas kini perisian tegar selamat, SoC ini memberikan perlindungan yang teguh terhadap akses tanpa kebenaran dan serangan berniat jahat, membolehkan penggunaan selamat dalam pelbagai aplikasi.

Sebagai tambahan terbaharu kepada portfolio Ambiq, siri Apollo330 Plus SoC menetapkan standard baharu untuk pemprosesan AI berkuasa ultra rendah di edge. Dengan lebih banyak ketersambungan, keselamatan, set antara muka persisian yang lebih luas dan berbilang pilihan pakej, SoC ini menyediakan pembangun dengan alatan yang mereka perlukan untuk melaksanakan penyelesaian AI yang canggih dan cekap tenaga dalam peranti edge.

Lihat Siri Apollo330 Plus SoC dan lawati Ambiq di Embedded World 2025 dengan membuat tempahan untuk bertemu dengan pasukan mereka.

Perihal Ambiq

Misi kami adalah untuk membolehkan kecerdasan (kecerdasan buatan (AI) dan seterusnya) di mana-mana dengan menyampaikan penyelesaian semikonduktor kuasa terendah. Kami membolehkan pelanggan kami menyampaikan pengiraan kecerdasan buatan di mana cabaran penggunaan kuasa adalah yang paling mendalam. Inovasi teknologi kami yang dibina di atas teknologi dioptimumkan kuasa (SPOT) yang dipatenkan dan proprietari, secara asas memberikan peningkatan berlipat kali ganda dalam penggunaan kuasa berbanding reka bentuk semikonduktor tradisional. Kami telah memperkasakan lebih 260 juta peranti hari ini. Untuk maklumat lanjut, layari www.ambiq.com.

Hubungi

Charlene Wan

Naib Presiden Penjenamaan, Pemasaran dan Perhubungan Pelabur

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa4645a-4944-4bf7-b13b-0a3177b7d62c