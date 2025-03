Communiqué de presse

Atos annonce ses résultats 2024

Reprise de l’activité commerciale au quatrième trimestre 2024

Prises de commandes de 2,7 milliards d’euros au quatrième trimestre

Ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires au T4 de 117%, en hausse de +9 points par rapport au T4 2023, suite au renouvellement de contrats pluriannuels importants et à la signature de nouveaux contrats

Ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 de 82% (94% l’année précédente)





Chiffre d’affaires de 9 577 millions d’euros, en recul organique de -5,4%, impacté par des résiliations de contrats ou des réductions de périmètres contractuels précédemment établies et par le ralentissement du marché dans certaines des principales zones géographiques où opère le Groupe

Eviden en recul organique de -6,7%

Tech Foundations en recul organique de -4,1%

Marge opérationnelle de 2,1% à 199 millions d’euros, avec Eviden à 2,0% et Tech Foundations à 2,2%

En baisse organique de -210 points de base par rapport à l’exercice 2023, provenant principalement de l’allocation à l’activité de frais généraux précédemment comptabilisés en Autres Produits et Charges Opérationnels, dans le cadre du projet de séparation conduit l’an dernier ;

La marge opérationnelle inclut environ 40 millions d'euros de provisions sur des contrats sous-performants suite aux négociations menées avec les clients.

Flux de trésorerie disponible à -2 233 millions d'euros, reflétant la fin des actions ponctuelles d'optimisation du besoin en fonds de roulement et des investissements plus élevés liés aux contrats de High Performance Computing (HPC)

Optimisation du besoin en fonds de roulement à fin décembre 2024 de 0,3 milliard d’euros contre 1,8 milliard d’euros l’an dernier Composé uniquement de factures clients réglées en avance, sans escompte et sur une base purement volontaire ; N’inclut pas d’affacturage de créances clients ni d’optimisation spécifique des dettes fournisseurs.







Résultat net part du Groupe de 248 millions d’euros, incluant notamment :

Un produit lié à la restructuration financière de 3 520 millions d’euros, incluant un gain de 2 766 millions d’euros suite à la conversion de dettes en capital et 965 millions d’euros de traitement de la dette à la juste valeur en IFRS 9, qui sera amorti au cours des prochaines années

Une charge d’impairment du goodwill et autres actifs non courants de 2 357 millions d’euros, reflétant la réduction de la valeur d’entreprise du Groupe, qui prend en compte une juste valeur des dettes financières plus basse et une capitalisation boursière plus basse

Paris, le 5 mars 2025 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice 2024.

Philippe Salle, Président-Directeur Général d’Atos, a déclaré :

« C'est avec un grand enthousiasme et une profonde conviction que j'ai rejoint le groupe Atos en octobre 2024. La restructuration financière désormais achevée avec succès en Décembre, le Groupe peut aujourd’hui se concentrer sur sa transformation et la fourniture à ses clients de services innovants et de la plus haute qualité. Je présenterai ma vision et la stratégie à moyen terme pour Atos lors d’un Capital Markets Day le 14 mai.

Au quatrième trimestre, notre activité commerciale a retrouvé une dynamique favorable, portée par un changement positif de perception chez nos clients, qui ont considéré l’amélioration de notre notation de crédit. Cette dynamique commerciale positive s’est concrétisée par des renouvellements ou des extensions de grands contrats stratégiques pluriannuels.

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier sincèrement toutes les équipes impliquées pour leur contribution exceptionnelle à la restructuration financière de l’entreprise, ainsi que nos employés, clients et partenaires pour leur soutien continu. »

Chiffres clés de l’exercice 2024

en millions d’euros 2024 2023 Var 2023* Variation organique* Chiffre d'affaires 9 577 10 693 -10,4% 10 124 -5,4% Marge opérationnelle 199 467 -268 423 -224 % taux de marge opérationnelle 2,1% 4,4% -230pts 4,2% -210pts Excédent Brut Opérationnel (EBO) 722 1 026 -304 % taux d'EBO 7,6% 9,6% -200pts Résultat net 248 -3 441 3 689 Flux de trésorerie disponible -2 233 -1 078 -1 154 Dette nette excl. Traitement de la juste valeur IFRS 9 -1 238 -2 230 992 Dette nette -275 -2 230 1 955

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Performance de l’exercice 2024 par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires

2024 Chiffre d'affaires

2023 Chiffre d'affaires 2023* Variation organique* Eviden 4 604 5 089 4 937 -6,7% Tech Foundations 4 972 5 604 5 187 -4,1% Total 9 577 10 693 10 124 -5,4%





en millions d'euros Marge op. 2024 Marge op. 2023 Marge op. 2023* Marge op. 2024% Marge op. 2023% Marge op. 2023%* Variation organique* Eviden 90 294 272 2,0% 5,8% 5,5% -350 pts Tech Foundations 109 172 151 2,2% 3,1% 2,9% -70 pts Total 199 467 423 2,1% 4,4% 4,2% -210 pts

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 9 577 millions d’euros, en recul organique de – 5,4% par rapport à 2023. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires en 2024 reflète des résiliations de contrats ou des réductions de périmètres contractuels précédemment établies ainsi que le ralentissement du marché dans certaines des principales zones géographiques où opère le Groupe.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est élevé à 4 604 millions d’euros, en recul organique de -6,7%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette. L’activité a été impactée par les résiliations de contrats et les réductions de périmètres contractuels précédemment établies dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Benelux & Pays Nordiques.

s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette. L’activité a été impactée par les résiliations de contrats et les réductions de périmètres contractuels précédemment établies dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Benelux & Pays Nordiques. Le chiffre d’affaires de Big Data & Security (BDS) est resté quasiment stable organiquement. Le chiffre d’affaires de l’activité Advanced Computing a progressé à un chiffre dans le milieu de la fourchette, porté par la livraison de grands projets au Danemark et en Allemagne, notamment au quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires de l’activité de cybersécurité s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette en raison de résiliations de contrats et des réductions de volumes.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est établi à 4 972 millions d’euros, en recul organique de -4,1%.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions pour « Major Events » (relatives aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et au contrat avec l’UEFA) ont été contrebalancées par des résiliations et des finalisations de contrats précédemment établis en Amérique du Nord ainsi que par des réductions de périmètres contractuels et de volumes au Royaume-Uni.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions pour « Major Events » (relatives aux Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et au contrat avec l’UEFA) ont été contrebalancées par des résiliations et des finalisations de contrats précédemment établis en Amérique du Nord ainsi que par des réductions de périmètres contractuels et de volumes au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette comme attendu, reflétant la réduction délibérée des activités BPO au Royaume-Uni et une baisse des « Value-Added Resale » de matériels et de logiciels.

La marge opérationnelle du Groupe s’est élevée à 199 millions d’euros, représentant 2,1% du chiffre d’affaires, en recul organique de -210 points de base par rapport à 2023 :

Cette baisse de la marge provient principalement de l’allocation à l’activité des frais généraux pour 103 millions d’euros précédemment alloués aux Autres Produits et Charges Opérationnels dans le cadre du projet de séparation conduit en 2023, ainsi que par de la baisse du chiffre d’affaires et d’un taux d’utilisation des ressources plus faible. La marge opérationnelle inclut environ 40 millions d'euros de provisions pour des contrats sous-performant à la suite de négociations menées avec les clients.

La marge opérationnelle d’ Eviden s’est établie à 90 millions d’euros, soit 2,0% du chiffre d’affaires, en recul organique de -350 points de base. Au-delà de l’allocation de frais généraux pour 48 millions d’euros, la rentabilité a également été impactée par la baisse du chiffre d’affaires et par un taux d’utilisation des ressources plus faible.

s’est établie à 90 millions d’euros, soit 2,0% du chiffre d’affaires, en recul organique de -350 points de base. Au-delà de l’allocation de frais généraux pour 48 millions d’euros, la rentabilité a également été impactée par la baisse du chiffre d’affaires et par un taux d’utilisation des ressources plus faible. La marge opérationnelle de Tech Foundations s’est établie à 109 millions d’euros, soit 2,2% du chiffre d’affaires, en recul organique de -70 points de base. L’impact positif provenant de l’exécution continue du programme de transformation et de l’accélération de la réduction des contrats sous-performants via des renégociations a été contrebalancé par l’allocation de frais généraux à l’activité pour 55 millions d’euros.





Performance de l’exercice 2024 par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires

2024 Chiffre d'affaires

2023 Chiffre d'affaires 2023* Variation organique* Amérique du Nord 1 909 2 280 2 177 -12,3% Royaume-Uni / Irlande 1 500 1 770 1 763 -14,9% Benelux et les pays nordiques 946 911 905 +4,6% Europe Centrale 2 207 2 506 2 253 -2,1% Europe du Sud 2 080 2 284 2 119 -1,9% Marchés de croissance 924 930 893 +3,4% Autres & Structures globales 11 12 13 -16,3% Total 9 577 10 693 10 124 -5,4%





en millions d'euros Marge op. 2024 Marge op. 2023 Marge op.

2023* Marge op. 2024% Marge op. 2023% Marge op. 2023%* Variation organique* Amérique du Nord 161 244 229 8,5% 10,7% 10,5% -200 pts Royaume-Uni / Irlande 72 75 77 4,8% 4,2% 4,3% +40 pts Benelux / Nordiques 7 23 23 0,8% 2,5% 2,5% -170 pts Europe Centrale 10 31 23 0,5% 1,3% 1,0% -60 pts Europe du Sud 80 99 82 3,9% 4,3% 3,9% +0 pts Marchés de croissance 31 92 88 3,4% 9,9% 9,9% -650 pts Autres & Structures globales -163 -97 -98 N/A N/A N/A N/A Total 199 467 423 2,1% 4,4% 4,2% -210 pts

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Amérique du Nord : le chiffre d'affaires s’est établi à 1 909 millions d'euros, en recul organique de –12,3%, impacté par les résiliations de contrats et le ralentissement général des conditions de marché.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres, impacté par des résiliations de contrats et une baisse de volumes dans les secteurs de la Santé, de la Finance et du Transport & Logistique. Le chiffre d’affaires de BDS est resté stable.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette en raison des finalisations et des résiliations de contrats dans les secteurs des Médias et de l’Assurance, ainsi que de réductions de périmètre avec certains clients.

La marge opérationnelle s’est élevée à 161 millions d’euros, représentant 8,5% du chiffre d’affaires, en recul organique de -200 points de base.

La marge d’Eviden a baissé, impactée par la réduction des volumes et les résiliations de contrats.

La marge de Tech Foundations a baissé en raison d’un taux d’utilisation des ressources plus faible et de la réduction des volumes.

Royaume-Uni & Irlande : le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 500 millions d'euros, en recul organique de –14,9%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres. Le chiffre d’affaires de l’activité Digital a baissé, reflétant les finalisations de contrats et la réduction des volumes dans le Secteur Public. Le chiffre d’affaires de BDS a baissé également, suite à l'arrêt de l’offre à faible marge « computing as a service ».

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à deux chiffres, en raison de la finalisation de contrats de BPO pour le Secteur Public.

La marge opérationnelle s’est établie à 72 millions d’euros, soit 4,8% du chiffre d’affaires, en progression organique de +40 points de base. La marge de Tech Foundations a bénéficié de l’extension d’un contrat pluriannuel renouvelé à de meilleures conditions financières, tandis que la marge d’Eviden a été impactée par la baisse du chiffre d’affaires et un taux d’utilisation des ressources plus faible dans l’activité Digital.

Benelux & Pays Nordiques : le chiffre d'affaires s'est élevé à 946 millions d'euros, en progression organique de +4,6%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une hausse à deux chiffres, porté notamment par BDS, avec la vente d’un nouveau supercalculateur à un centre d’innovation au Danemark.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette, impacté par la finalisation de contrats et des baisses de volumes dans les secteurs de la Santé et des services d’utilité publique.

La marge opérationnelle s’est établie à 7 millions d’euros, soit 0,8% du chiffre d’affaires, en recul organique de -170 points de base. La profitabilité a été impactée par des dépassements de coûts sur certains projets et un taux d’utilisation des ressources plus faible pour l’activité Digital.

Europe Centrale : le chiffre d’affaires s'est élevé à 2 207 millions d'euros, en recul organique de –2,1%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. La baisse de l’activité Digital, impactée par des réductions de volumes avec les clients des secteurs de l’Industrie et de la Défense, a été partiellement compensée par la livraison en cours d’un grand supercalculateur (HPC) en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette, reflétant des réductions de périmètres contractuels dans les secteurs de la Banque et de l’Automobile.

La marge opérationnelle s’est établie à 10 millions d’euros, soit 0,5% du chiffre d’affaires, en recul organique de -60 points de base. L’amélioration de la marge de Tech Foundations a été compensée par la baisse de rentabilité d’Eviden.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires s'est élevé à 2 080 millions d'euros, en recul organique de –1,9%.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. L’activité Digital s’est réduite en raison de la réduction des volumes dans les secteurs de l’Automobile, du Transport & Logistique et de la Banque. La livraison d’un supercalculateur en Espagne en 2023 a également constitué une base de comparaison plus élevée pour BDS.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est inscrit dans une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette en raison de la finalisation de contrats avec certains clients.

La marge opérationnelle s’est établie à 80 millions d’euros, soit 3,9% du chiffre d’affaires, globalement stable organiquement. L’amélioration de la marge de BDS, portée par des livraisons de contrats en cours, a été partiellement compensée par la baisse de rentabilité d’Eviden, en raison d’un taux d’utilisation des ressources plus faible pour l’activité Digital.

Marchés de croissance : le chiffre d’affaires s'est élevé à 924 millions d'euros, en progression organique de +3,4%, reflétant les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et du contrat avec l’UEFA.

La marge opérationnelle s’est établie à 31 millions d’euros, soit 3,4% du chiffre d’affaires, en recul organique de -650 points de base, reflétant l’augmentation des dépenses de marketing pour « Major Events ».

Autres et Structures Globales : ces éléments recouvrent les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales :

Le coût net des centres internationaux de prestation de services du Groupe était de -72 millions d’euros, globalement stable par rapport à l’an dernier.

était de -72 millions d’euros, globalement stable par rapport à l’an dernier. Le coût net des structures globales était de -91 millions d’euros et en hausse de 65 millions d’euros, impacté par la hausse des frais généraux alloués à la marge opérationnelle en 2024 (plutôt qu’aux Autres Produits et Charges Opérationnels, dans le cadre du projet de séparation l’année précédente).

Commandes et carnet de commandes

Activité commerciale en 2024

Les prises de commandes ont atteint 7,9 milliards d'euros en 2024. Les prises de commandes d’Eviden ont atteint 4,1 milliards d’euros et les prises de commandes de Tech Foundations se sont élevées à 3,8 milliards d’euros.

Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était de 82% en 2024, en recul par rapport à 94% en 2023.

Eviden a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 88% en 2024, en recul par rapport à 94% en 2023.

a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 88% en 2024, en recul par rapport à 94% en 2023. Tech Foundations a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 76% en 2024, en recul par rapport à 94% en 2023.

Activité commerciale au quatrième trimestre 2024

Les prises de commandes ont atteint 2,7 milliards d'euros au quatrième trimestre 2024, portant le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires à 117% pour le trimestre, bénéficiant du retour de la confiance des clients à la suite de la finalisation de la restructuration financière.

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 111% au quatrième trimestre, en forte progression de +12 points par rapport au quatrième trimestre 2023, notamment porté par une forte performance de l’activité Digital avec un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires à 127%.

Les principales signatures durant le quatrième trimestre incluent un contrat de gestion applicative avec un ministère de l'Economie, le renouvellement de contrats de gestion applicative et de cybersécurité avec une grande société américaine de vente au détail et avec un important fournisseur de soins de santé, ainsi que la remise à niveau d’un supercalculateur (HPC) pour une communauté scientifique européenne.

Tech Foundations a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 122% au quatrième trimestre, en progression de +6 points par rapport au quatrième trimestre 2023.

Les principales signatures du quatrième trimestre incluent une extension de quatre ans d’un contrat de services informatiques et de transformation digitale avec une caisse d’épargne nationale et des renouvellements de plusieurs contrats stratégiques pluriannuels, notamment pour fournir des services de « Digital Workplace » et de « Hybrid Cloud & Infrastructure » pour des clients nord-américains et britanniques, dans les secteurs des services financiers, du secteur public et du transport et de la logistique.

Carnet de commandes et propositions commerciales

À fin décembre 2024, le carnet de commandes s’élevait à 13,0 milliards d’euros, représentant 1,3 année de chiffre d’affaires.

Le montant total des propositions commerciales s’élevait à 4,3 milliards d’euros à fin décembre 2024, représentant 5,1 mois de chiffre d’affaires.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 78 112 employés à fin décembre 2024, en baisse de -17,9% par rapport à fin décembre 2023, incluant :

Le transfert de 4 900 employés vers de nouveaux prestataires au troisième trimestre 2024, à la suite de la résiliation de contrats en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. En excluant ces transferts, les effectifs ont diminué d’environ -13% ;

La cession de Worldgrid au quatrième trimestre 2024 (-973 employés).

Au cours de l’année, le Groupe a effectué 9 388 recrutements (dont 93,3% d’employés directs).

Le taux d’attrition est en ligne avec les niveaux historiques, en légère hausse de 14,5% en 2023 à 15,6% en 2024. Le taux de rétention des employés clés pour l’exercice 2024 reste élevé, à 92%.

Résultat Net

Le résultat net part du Groupe était de 248 millions d’euros, principalement en raison du produit financier de 3 520 millions d’euros lié à la restructuration financière du Groupe et d’un coût de 2 858 millions d’euros comptabilisé dans les Autres Produits et Charges opérationnels, qui intègre une charge de dépréciation du goodwill et des autres actifs non courants de 2 357 millions d’euros.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -2 233 millions d'euros en 2024, reflétant principalement la fin des actions ponctuelles d'optimisation du besoin en fonds de roulement entraînant une variation négative du besoin en fonds de roulement de 1 498 millions d'euros et des dépenses d'investissement plus élevées liées aux contrats de HPC pour 239 millions d'euros.

Dette nette et covenants bancaires

Au 31 décembre 2024, l’endettement net était de 1 238 millions d'euros (275 millions d'euros en incluant le traitement à la juste valeur de la dette selon IFRS 9), contre 2 230 millions d'euros au 31 décembre 2023 et était composé des éléments suivants :

Trésorerie, équivalents de trésorerie pour 1 739 millions d'euros

Actifs financiers à court terme pour 93 millions d'euros

Dette financière brute pour 3 069 millions d'euros (valeur nominale) ou 2 107 millions d'euros (juste valeur IFRS)





La nouvelle documentation de crédit exige que le Groupe maintienne :

A partir du 31 mars 2025, un niveau minimum de liquidité de 650 millions d’euros, à vérifier à la fin de chaque trimestre financier ;

A partir du 30 juin 2027, à compter de chaque fin de semestre, un niveau maximum de levier financier (« Total Net Leverage Ratio Covenant »), qui se définit comme le ratio Endettement financier (hors impacts IFRS 16 et traitement à la juste valeur de la dette IFRS 9) sur l'EBO pre-IFRS 16 ; les plafonds ainsi applicables seront déterminés au plus tard le 30 juin 2026 avec une référence à une flexibilité de 30% par rapport au plan d’affaires adopté par le Groupe à ce moment-là ; ces plafonds resteront en tout état de cause compris entre 3,5x et 4,0x.

Au 31 décembre 2024, le ratio de levier financier du Groupe (tel que défini ci-dessus et avant le traitement de la juste valeur de la dette financière selon la norme IFRS 9) était de 3,16 fois.

Continuité d’exploitation et liquidités

Les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été préparés sur la base de la continuité d’exploitation.

Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant l'approbation des états financiers consolidés 2024 par le Conseil d'administration, aboutissent à une situation de trésorerie qui répond à ses besoins de liquidité sur cette période.

Les prévisions de trésorerie, qui tiennent compte des dernières prévisions d'activité, ont été établies sur la base d'hypothèses conformes au plan d'affaires actualisé du Groupe communiqué le 2 septembre 2024.

Il est rappelé que, dans le cadre de sa restructuration financière et suite à la finalisation le 18 décembre 2024 des dernières étapes du Plan de Sauvegarde Accélérée approuvé par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024 , qui s'est traduit par :

(i) Une réduction de la dette brute de 2,1 milliards d’euros à travers la conversion en capital de 2,9 milliards d’euros (montant en principal) de dettes financières existantes et le remboursement de financements intérimaires de 0,8 milliards d’euros grâce aux nouveaux financements privilégiés (new money debt) mis à la disposition de la Société ;

(ii) 1,6 milliard d'euros de nouveaux financements (new money debt) et 0,1 milliard d'euros de nouveaux fonds propres (new money equity) résultant de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et de l’augmentation de capital réservée additionnelle ; et

(iii) L’absence d’échéance de remboursement de la dette avant la fin de l’année 2029





le groupe dispose désormais des ressources et de la flexibilité nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie à moyen terme.

Passage de la Marge opérationnelle au Résultat opérationnel

en millions d'euros 2024 2023 Marge opérationnelle 199 467 Réorganisation -119 -696 Rationalisation et frais associés -37 -38 Coûts d'intégration et d'acquisition 3 4 Amortissement des immobilisations incorporelles

(allocation du prix d'acquisition) -57 -108 Charges relatives à des paiements fondés sur des actions -2 -19 Dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants -2 357 -2 546 Autres éléments -288 -169 Résultat opérationnel -2 659 -3 106

Les éléments non récurrents ont représenté une charge nette de 2 858 millions d'euros.

Les coûts de réorganisation se sont élevés à 119 millions d'euros :

Les mesures d'adaptation des effectifs liées principalement aux plans de restructuration lancés les années précédentes se sont élevés à 77 millions d'euros contre 343 millions d'euros en 2023, le Groupe ayant limité les dépenses de restructuration pour gérer sa trésorerie en 2024.

Les coûts de séparation et de transformation liés au projet de séparation en 2023 ont été encourus principalement au début de l'année pour un montant de 42 millions d'euros. En 2023, ces coûts se sont élevés à 353 millions d'euros, dont environ un tiers correspond à des coûts de projets internes.

Les coûts de rationalisation et frais associés ont atteint 37 millions d’euros contre 38 millions d’euros en 2023, correspondant principalement à la poursuite du programme de consolidation des centres de données.

Les coûts d'intégration et d'acquisition ont représenté un produit net de 3 millions d'euros. Certains compléments de prix et plans de rétention ne s’étant pas matérialisés, ils ont été repris par résultat.

La charge d’amortissement des immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition s’est élevée à 57 millions d'euros et était principalement composée des relations clients et des technologies provenant de l’acquisition de Syntel.

La dépréciation du goodwill et autres actifs non courants s’est élevée à 2 357 millions d'euros et concernait principalement :

La dépréciation du goodwill pour 2 240 millions d'euros à la fois sur Eviden (Amériques et Europe du Nord & Asie-Pacifique) et sur Tech Foundations (Europe du Nord & Asie-Pacifique) ; et

La dépréciation des relations clients pour 109 millions d'euros dans la région Amériques, en raison de fins de contrats clients.

En 2024, les Autres éléments ont représenté une charge nette de 288 millions d'euros contre une charge de 169 millions d'euros en 2023 et comprenaient :

74 millions d'euros de produit net de cession liés à la vente de Worldgrid, compensés par des pertes supplémentaires constatées sur des cessions antérieures ;

160 millions d'euros de pertes liés à des contrats déficitaires qui étaient comptabilisés dans les Autres Produits et Charges Opérationnels les années précédentes ;

96 millions d'euros d’honoraires juridiques et de règlements liés à des litiges majeurs, y compris le règlement conclu avec Unisys en décembre ;

78 millions d'euros de dépréciation d’actifs courants ; et

28 millions d'euros de coûts liés aux programmes de retraite anticipée en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, ainsi que d'autres éléments non récurrents.





Par conséquent, le résultat opérationnel s’est établi à -2 659 millions d'euros, comparé à -3 106 millions d'euros en 2023, reflétant principalement la charge d’impairement de 2 357 millions d'euros.

Passage du résultat opérationnel au résultat net part du Groupe

En millions d'euros 2024 2023 Résultat Opérationnel -2 659 -3 106 Résultat financier 3 121 -227 Charge d’impôt -214 -112 Part des participations ne donnant pas le contrôle 0 -1 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0 5 Résultat net part du Groupe 248 -3 441 Bénéfice par action 0,034 -31,04 Bénéfice par action dilué 0,031 -31,04

Le résultat financier net a représenté une charge de 3 121 millions d'euros se décomposant ainsi :

Le coût de l’endettement financier net s’est élevé à 178 millions d'euros, contre 102 millions d'euros en 2023. Cette augmentation de 76 millions d'euros résulte principalement de : 38 millions d'euros de coût supplémentaire relatif à l’ancienne dette (des tirages supplémentaires sur la facilité de crédit renouvelable et des taux d’intérêts plus élevés sur le Prêt à terme A) ; 13 millions d'euros d'intérêts liés au financement intérimaire ; 12 millions d'euros d'intérêts liés à la nouvelle structure de financement.



Les Autres éléments financiers ont représenté un produit net de 3 299 millions d'euros en 2024 contre une charge nette de 125 millions d'euros en 2023, et étaient composés principalement des éléments suivants :



Produit financier spécifique lié à la restructuration financière du groupe pour un montant de 3 520 millions d'euros se décomposant ainsi :





ont représenté un produit net de 3 299 millions d'euros en 2024 contre une charge nette de 125 millions d'euros en 2023, et étaient composés principalement des éléments suivants :

en millions d'euros 2024 Produit financier à la juste valeur sur la conversion de la dette en capital 2 766 Produit financier à la juste valeur sur la nouvelle dette 965 Juste valeur de l'émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) -45 Sous-total à la date de la restructuration financière 3 686 Coûts et honoraires reportés dans le compte de résultat -165 Impact reporté dans les autres produits financiers 3 520

Autres éléments pour 221 millions d'euros, dont notamment : 78 millions d'euros de frais de sortie sur les prêts de financement intérimaire remboursés dans le cadre de la restructuration financière le 18 décembre 2024 ; 36 millions d'euros d'intérêts sur la dette de location (26 millions d'euros en 2023). Cette variation résulte principalement de l'augmentation des taux d'actualisation ; 30 millions d'euros de charges financières sur les pensions (31 millions d'euros en 2023). Cette charge représente la différence entre les coûts d'intérêt sur les obligations de pension et le rendement des actifs des régime ; 29 millions d'euros de perte nette de change, incluant les couvertures de change (perte nette de 19 millions d'euros en 2023) ; 15 millions d'euros de coûts de transaction inclus dans les dettes financières antérieurement, qui ont été entièrement amortis en 2024 dans le cadre de la restructuration financière du groupe.



La charge d’impôts s’est élevée à 214 millions d'euros en 2024, contre 112 millions d'euros en 2023. Cette augmentation de +102 millions d'euros s'explique principalement par :

Une perte de valeur de 59 millions d'euros sur les actifs d'impôts différés ;

Une charge de 37 millions d'euros liée à des retenues à la source non récupérables.

Le résultat net part du Groupe était de 248 millions d’euros, principalement en raison du produit financier de 3 520 millions d’euros lié à la restructuration financière du Groupe et d’un coût de 2 858 millions d’euros comptabilisé dans les Autres Produits et Charges Opérationnels, qui intègre une charge de dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants de 2 357 millions d’euros.

Résultat par action

Le bénéfice par action de base s’est établi à 0,034 € par action en 2024 et le bénéfice par action dilué s’est établi à 0,031 € par action.



Flux de trésorerie disponible et trésorerie nette

(en millions d'euros) 2024 2023 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 722 1 026 Investissements opérationnels -444 -205 Paiements des loyers -301 -358 Variation du besoin en fonds de roulement* -1 192 -391 Variation du besoin en fonds de roulement* -1 214 73 Impôts payés -81 -77 Coût de l’endettement financier net payé -178 -102 Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels -245 -605 Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels -9 -47 Coûts d'intégration et d'acquisition -3 -8 Autres variations** -504 -312 Flux de trésorerie disponible -2 233 -1 078 (Acquisitions) cessions (solde net) 162 411 Augmentation de capital 3 049 - Programme de rachat d'actions collectives -2 -3 Dividendes versés aux actionnaires -18 -35 Flux de trésorerie net 958 -705 Endettement net d'ouverture -2 230 -1 450 Variation nette de l'endettement 958 -705 Incidence des cours de monnaies étrangères sur l'endettement 34 -75 Endettement net de clôture excl. ajustement IFRS de la juste valeur de la dette financière -1 238 -2 230 Ajustement IFRS de la juste valeur de la dette financière 963 - Endettement net de clôture -275 -2 230

* Variation du besoin en fonds de roulement exclut la variation du besoin en fonds de roulement liée aux éléments présentés en autres produits et charges opérationnels.

** Les « Autres variations » correspondent aux autres éléments opérationnels décaissés (excluant la réorganisation, la rationalisation et frais associés, les coûts d’intégration et d’acquisition), aux autres éléments financiers décaissés, aux investissements financiers nets à long terme hors acquisitions et cessions et à la participation des salariés transférée en fonds d’emprunt.

Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -2 233 millions d'euros en 2024, reflétant principalement la fin des actions ponctuelles d'optimisation du besoin en fonds de roulement entraînant une variation négative du besoin en fonds de roulement pour 1 498 millions d'euros et des dépenses d'investissement plus élevées liées aux contrats de HPC pour 239 millions d'euros.

Les investissements opérationnels et les paiements des loyers totalisaient 745 millions d’euros, soit une augmentation de 182 millions d'euros par rapport à l'année précédente, reflétant un investissement important dans la technologie Exascale à haute efficacité énergétique.

La variation du besoin en fonds de roulement s’est élevée à -1 192 millions d'euros, principalement en raison d'optimisations du besoin en fonds de roulement inférieur de -1 498 millions d'euros par rapport à la fin de l'exercice 2023. Au mois de décembre 2024, le fonds de roulement a bénéficié de factures clients payées en avance pour 319 millions d’euros, sans escompte et sur une base purement volontaire. A fin décembre 2023, les actions spécifiques d’optimisation sur le fonds de roulement s’élevaient à 1 817 millions d’euros.

Les impôts payés ont augmenté de 4 millions d'euros et se sont élevés à 81 millions d'euros en 2024, incluant 6 millions d'euros d'impôts payés en lien avec les opérations de séparation finalisées sur la période.

Le coût de l’endettement financier net s'est élevé à 178 millions d'euros, comme expliqué ci-dessus.

Le total des coûts de réorganisation, de rationalisation & frais associés et d’intégration & d’acquisition s’est élevé à 256 millions d'euros, contre 660 millions d'euros en 2023 et inclut :

135 millions d'euros de coûts de réorganisation liés à des restructuration et à la poursuite des plans de restructuration allemands ; et

110 millions d'euros de coûts de séparation ponctuels, encourus principalement au cours du premier trimestre de l'année.

Les décaissements liés aux Autres variations se sont élevés à -504 millions d'euros, contre - 312 millions d'euros en 2023, et comprennent principalement :

166 millions d'euros de coûts encourus sur des contrats onéreux (engagements d'achat et contrats avec des clients)

144 millions d'euros de coûts de transaction payés dans le cadre de la restructuration financière ;

78 millions d'euros de frais de sortie liés au financement intérimaire

Des coûts liés aux litiges

En conséquence des impacts mentionnés ci-dessus principalement liés à la variation du besoin en fonds de roulement, le Groupe a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de -2 233 millions d'euros en 2024, contre -1 078 millions d'euros en 2023.

L’impact net sur la trésorerie résultant des cessions s’est élevé à 162 millions d’euros et provient principalement du produit net de la cession de Worldgrid (232 millions d'euros), partiellement compensé par des dépréciations de créances sur une cession antérieure.

Les augmentations de capital se sont élevées à 3 049 millions d'euros et étaient composées de :

2 904 millions d'euros de conversion de dettes financières en capital ; et

145 millions d’euros de nouveaux fonds propres (new money equity) résultant principalement de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Dans le cadre du processus de restructuration financière du Groupe.

Aucun dividende n’a été versé aux actionnaires d’Atos SE en 2024. Les 18 millions d'euros (35 millions d'euros en 2023) décaissés correspondaient aux impôts prélevés sur les distributions internes de dividendes et aux dividendes versés aux intérêts minoritaires.

L’effet de la variation de change déterminées sur l'exposition de la dette ou de la trésorerie par pays a représenté une diminution de l’endettement net de 34 millions d'euros.

En conséquence, la dette nette du Groupe au 31 décembre 2024 s’élevait à 275 millions d'euros (1 238 millions d'euros en excluant le traitement de la juste valeur de la dette selon IFRS 9), contre 2 230 millions d'euros au 31 décembre 2023.

États financiers consolidés

Les comptes consolidés d’Atos pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 4 mars 2025. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d’audit sera émis après la revue du Document d’Enregistrement Universel 2024.

Mise à jour du processus de vente d'Advanced Computing

Le 25 novembre 2024, Atos a annoncé avoir reçu une offre non engageante de l’État français portant sur l’acquisition potentielle de 100% des activités Advanced Computing de sa division BDS, sur la base d’une valeur d’entreprise de 500 millions d’euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d’euros en incluant des compléments de prix.

L’offre reçue de l’État français prévoit une période d’exclusivité jusqu’au 31 mai 2025. Dans l’hypothèse où les négociations exclusives conduiraient à un accord et, sous réserve de l’obtention des autorisations usuelles en matière commerciale, sociale et administrative, un contrat de cession d’actions engageant (« Share Purchase Agreement »), sous réserve d’approbation des instances représentatives du personnel, pourrait être conclu jusqu’à cette date. Un paiement initial de 150 millions d’euros à verser à Atos est prévu à la signature du contrat de cession d’actions engageant (« Share Purchase Agreement »).

En outre, Atos a engagé un processus de cession organisé pour son activité Mission Critical Systems.

Capital Markets Day

Atos présentera une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra à Paris le 14 mai 2025.

Dividende

Le Conseil d'administration d'Atos a décidé, lors de sa réunion du 4 mars 2025, de ne pas proposer de versement de dividende lors de la prochaine Assemblée générale annuelle.

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais sur les résultats du premier semestre 2024 du Groupe, le mercredi 5 mars 2025 à 8h00 (CET - Paris).

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/5g7hv4ka





par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :





https://register.vevent.com/register/BIa3f9570d64b4412c8f5192ad4ad6d30b

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant. Des rappels de l’évènement seront également envoyés par e-mail la veille.

10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la réécoute du webcast sera disponible sur atos.net , rubrique Investisseurs.

Prochaines publications

25 avril 2025 (Avant Ouverture du Marché)





Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 14 mai 2025 Capital Markets Day





13 juin 2025





Assemblée Générale Annuelle 1er août 2025 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2025

ANNEXE

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024

en millions d'euros Chiffre d'affaires T4 2024 Chiffre d'affaires T4 2023* Variation Organique* Eviden 1 126 1 280 -12,0% Tech Foundations 1 182 1 329 -11,0% Total 2 309 2 608 -11,5%





en millions d'euros Chiffre d'affaires T4 2024 Chiffre d'affaires T4 2023* Variation organique* Amérique du Nord 410 528 -22,3% Royaume-Uni / Irlande 322 447 -28,1% Benelux et les pays nordiques 218 232 -6,1% Europe Centrale 586 580 +1,1% Europe du Sud 519 556 -6,6% Marchés en croissance 251 261 -3,9% Autres & Structures globales 2 4 -34,6% Total 2 309 2 608 -11,5%

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 2 309 millions d’euros au T4 2024, en recul organique de -11,5% par rapport au T4 2023.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est élevé à 1 126 millions d’euros, en recul organique de -12,0%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital s’est inscrit en baisse à deux chiffres, impacté par les résiliations de contrats et les réductions de périmètres contractuels précédemment établis dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Benelux & Pays Nordiques.

s’est inscrit en baisse à deux chiffres, impacté par les résiliations de contrats et les réductions de périmètres contractuels précédemment établis dans les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni & Irlande et Benelux & Pays Nordiques. Le chiffre d’affaires de l’activité Big Data & Security (BDS) s’est inscrit en hausse à un chiffre dans le bas de la fourchette. L’activité Advanced Computing a cru, portée par la livraison d’un grand projet en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est établi à 1 182,0 millions d’euros, en recul organique de -11,0%.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette, principalement en raison des résiliations et des finalisations de contrats ainsi que des réductions de périmètres contractuels et de volumes précédemment établies au Royaume-Uni.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » ou BPO) et d’achats-reventes (« Value-Added Resale » ou VAR) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette, principalement en raison des résiliations et des finalisations de contrats ainsi que des réductions de périmètres contractuels et de volumes précédemment établies au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier s’est inscrit en baisse à deux chiffres, reflétant la réduction volontaire des activités de BPO au Royaume-Uni et une demande plus faible de matériels et de logiciels.



Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle de l’exercice 2023, à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2024 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle de l’exercice 2023 à périmètre et taux de changes constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2023 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par ligne d’activité et par entités opérationnelles régionales.

Chiffre d'affaires de l'exercice 2023 en millions d'euros Exercice 2023

publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2023* Eviden 5 089 33 -192 7 4 937 Tech Foundations 5 604 -33 -401 17 5 187 Total 10 693 0 -592 24 10 124 Chiffre d'affaires de l'exercice 2023 en millions d'euros Exercice 2023

publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2023* Amérique du Nord 2 280 -1 -96 -6 2 177 Benelux et les pays nordiques 911 0 -7 0 905 Royaume-Uni / Irlande 1 770 0 -53 47 1 763 Europe Centrale 2 506 0 -254 2 2 253 Europe du Sud 2 284 0 -164 0 2 119 Marchés en croissance 930 0 -18 -19 893 Autres & Structures globales 12 1 0 0 13 Total 10 693 0 -592 24 10 124

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Marge opérationnelle de l'exercice 2023 en millions d'euros Exercice 2023

publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2023* Eviden 294 0 -25 2 272 Tech Foundations 172 0 -20 -1 151 Total 467 0 -45 1 423 Marge opérationnelle de l'exercice 2023 en millions d'euros Exercice 2023

publié Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2023* Amérique du Nord 244 1 -15 -1 229 Benelux et les pays nordiques 23 0 -1 0 23 Royaume-Uni / Irlande 75 4 -5 2 77 Europe Centrale 31 -3 -6 0 23 Europe du Sud 99 -2 -16 0 82 Marchés en croissance 92 0 -3 -1 88 Autres & Structures Globales -97 -1 0 0 -98 Total 467 0 -45 1 423

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Les effets de périmètre se sont élevés à -592 millions d'euros pour le chiffre d’affaires et -45 millions d’euros pour la marge opérationnelle. Ils étaient principalement liés à la cession de UCC, d’EcoAct, de l’Italie, de la participation dans la co-entreprise avec State Street et de Worldgrid.

Les effets de change ont contribué positivement au chiffre d'affaires pour +24 millions d'euros et à la marge opérationnelle pour +1 million d’euro. Ils provenaient principalement de l’appréciation de la livre sterling, partiellement compensée par la dépréciation du real brésilien, du dollar américain, du peso argentin et de la livre turque.

Réconciliation du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 est comparé au chiffre d'affaires de 2023 à périmètre et taux de changes constants.

En 2023, le Groupe a examiné le traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels standards tiers à la suite de la décision publiée par l’ESMA en octobre 2023, illustrant la décision de l’IFRS IC et donnant une position restrictive dans l’analyse Principal versus Agent sous IFRS 15 pour de telles transactions. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023 a inclus à ce titre un impact positif de 48 millions d’euros qui a concerné Eviden dans la Région Amérique du Nord.

La réconciliation entre le chiffre d'affaires publié pour le quatrième trimestre de 2023 avec le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par périmètres et entités opérationnelles régionales :

Chiffre d'affaires T4 2023 en millions d'euros T4 2023 publié Retraitement T4 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T4 2023* Eviden 1 247 48 1 295 -1 -22 8 1 280 Tech Foundations 1 308 0 1 308 1 -1 21 1 329 Total 2 555 48 2 602 0 -23 29 2 608 Chiffre d'affaires T4 2023 en millions d'euros T4 2023 publié Retraitement T4 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T4 2023* Amérique du Nord 483 48 531 -1 -1 -1 528 Benelux et les pays nordiques 233 0 233 0 -1 0 232 Royaume-Uni / Irlande 433 0 433 0 -3 18 447 Europe Centrale 582 0 582 0 -2 0 580 Europe du Sud 571 0 571 0 -16 0 556 Marchés en croissance 250 0 250 0 0 12 261 Autres & Structures globales 3 0 3 1 0 0 4 Total 2 555 48 2 602 0 -23 29 2 608

*: à périmètre constant et taux de changes moyens à décembre 2024

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429, tels que mis à jour par le chapitre 2 « Facteurs de risques » du premier amendement au Document d’Enregistrement Universel 2023 d’Atos déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 7 novembre 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429-A01 et le chapitre 2 « Facteurs de risques » du deuxième amendement au Document d’Enregistrement Universel 2023 d’Atos déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 11 décembre 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429-A02, et dans le rapport financier semestriel publié par Atos le 6 août 2024. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 78 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | investors@atos.net | Tel : +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | investors@atos.net | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

Pièce jointe