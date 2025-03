Sodexo signe un contrat majeur avec Santos, consolidant ainsi sa position de leader du secteur de l’énergie et des ressources en Australie

Issy-les-Moulineaux, 5 mars 2025

Sodexo en Australie remporte un important contrat pour une durée de 5 ans avec Santos, premier fournisseur de gaz naturel en Australie.

Ce nouveau contrat renforce significativement les activités de Sodexo en Australie et étend sa présence géographique dans le pays. Au travers de cette collaboration, Sodexo opèrera l’ensemble des sites de Santos d’Est en Ouest, dans le Queensland, en Australie-Méridionale ou encore en Australie-Occidentale.

Au cours des quatre dernières années, dans le cadre d’une stratégie active de gestion de son portefeuille, Sodexo a continuellement affiné son offre dans le secteur de l'énergie et des ressources en Australie.

Keith Weston, Directeur Général de Sodexo Australie, a déclaré : « Nous remercions Santos de nous avoir choisis comme nouveau partenaire. Depuis plus de 25 ans, nous servons le secteur australien de l'énergie et des ressources avec un esprit d'innovation et un niveau de service exceptionnel. Ce nouveau contrat suit une période de forte croissance pour Sodexo, et contribue à étendre notre présence dans l'Est de l'Australie, illustrant notre engagement indéfectible envers cette industrie. »

Ce contrat comprend la gestion des hébergements, l'entretien, la restauration et l'hôtellerie, la gestion des aérodromes, la maintenance des installations et les services de santé et de bien-être pour 25 bases-vie, 3 500 chambres et une occupation moyenne de 2 000 résidents. A travers ses services, Sodexo transforme le quotidien des employés de Santos grâce à des offres de restauration innovantes, des installations et un accompagnement sportif favorisant la santé et le bien-être. Sodexo propose également une application résidente connectant les utilisateurs aux activités du camp, aux repas et aux demandes de travail qui offriront une visibilité en temps réel sur la prestation de services.

Ce contrat représente plus de 500 emplois chez Sodexo, une opportunité précieuse pour la population locale, ainsi que pour les entreprises dans le Queensland, l'Australie-Méridionale et l'Australie-Occidentale, apportant des bénéfices durables aux communautés locales.

Le processus de mobilisation de ce contrat, qui implique la transition vers Sodexo de 25 bases-vie, a débuté en décembre avec le transfert des unités de l'île de Varanus et de Devil Creek en Australie-Occidentale et devrait être finalisé d'ici juin 2025.





