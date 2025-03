Alm. Brand A/S - Igangsættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram efter “Safe Harbour”-metoden

Med afsæt i frasalget af Energi & Marine og en meget stærk solvensdækning har bestyrelsen i Alm. Brand A/S besluttet at anvende bemyndigelsen til tilbagekøb af egne aktier for et samlet beløb på maksimalt 835,2 mio. kr. Bemyndigelsen til tilbagekøb af egne aktier blev givet på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2024 for aktietilbagekøb op til 10 % af aktiekapitalen i tiden indtil 30. april 2025. Gennemførelsen af det maksimale aktietilbagekøb forudsætter beslutning om fornyet bemyndigelse til aktietilbagekøb på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2025.

Formål

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere aktiekapitalen. På en generalforsamling i Alm. Brand A/S vil der blive stillet forslag om annullering af de igennem programmet købte aktier.

Tidsramme

Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra den 5. marts 2025 frem til senest den 30. marts 2026, begge dage inklusive. I denne periode vil Alm. Brand A/S erhverve egne aktier for et samlet beløb på maksimalt 835,2 mio. kr. i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, der sammen med MAR udgør “Safe Harbour-reglerne”.

Vilkår for aktietilbagekøbet

Alm. Brand A/S skal antage en lead manager, som skal træffe handelsbeslutninger uafhængigt af og uden påvirkning fra Alm. Brand A/S samt foretage tilbagekøbene inden for de udmeldte grænser. Alm. Brand A/S har udpeget Danske Bank A/S som lead manager for aktietilbagekøbet.

I henhold til aktietilbagekøbsprogrammet kan Alm. Brand A/S erhverve maksimalt 110 mio. stk. aktier, svarende til 7,1 % af Alm. Brand A/S’ nuværende aktiekapital.

Aktierne må under ingen omstændigheder erhverves til en kurs, der afviger mere end 10 % fra den senest noterede markedskurs på erhvervelsestidspunktet.

Aktierne må ikke erhverves til en kurs, der er højere end kursen på sidste indberettede uafhængige handel eller højere end kursen på det aktuelt højeste uafhængige bud på den markedsplads, hvor købet foretages.

Det maksimale antal aktier, der må købes på hver handelsdag, må ikke overstige 25 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen for aktier i Alm. Brand A/S på den handelsplads, hvor købet foretages. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen beregnes over en periode på 20 dage forud for den relevante handelsdag.





En gang ugentligt efter igangsættelsen af aktietilbagekøbsprogrammet og ved programmets afslutning vil der blive offentliggjort en selskabsmeddelelse om transaktioner foretaget i henhold til programmet.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of IR, Rating and ESG Reporting

Mads Thinggaard

Mobilnr. 2025 5469

