Sterke resultater tross lavere kraftpriser

Statkraft leverte sterke økonomiske resultater for 2024, drevet av solid drift, rekordsterk energidisponering og fortsatt høy verdiskaping fra markedsaktivitetene. Til tross for vesentlig lavere kraftpriser er underliggende driftsresultat (EBIT) blant de beste i Statkrafts historie.

Netto driftsinntekter var 53,7 milliarder kroner i 2024 mot 65,3 milliarder kroner i 2023, mens underliggende EBIT falt til 26,5 milliarder kroner som følge av lavere kraftpriser (41,4 milliarder kroner).

Den gjennomsnittlige systemprisen i Norden var ned 21 EUR/MWh til 36 EUR/MWh i 2024, mens den gjennomsnittlige tyske spotprisen var ned 15 EUR/MWh til 80 EUR/MWh i samme år.

Statkrafts totale kraftproduksjon var 66,3 TWh i 2024 (61,9 TWh). Økningen på syv prosent fra året før var hovedsakelig knyttet til nye vindkraftanlegg i Brasil og Spania, og høyere produksjon fra gasskraftverkene i Tyskland. Vannkraftproduksjonen i Norden var 0,7 TWh lavere enn i 2023.

Rapportert EBIT var 24,7 milliarder kroner (48,5 milliarder kroner).

Netto finansposter var -5,5 milliarder kroner (-1,0 milliarder kroner), inklusive valutaeffekter på -4,6 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av en svakere norsk krone. Resultat før skatt var 20,6 milliarder kroner i 2024 (51,0 milliarder kroner), mens resultat etter skatt var 7,0 milliarder kroner (26,1 milliarder kroner).

Styret har foreslått et utbytte på 8,8 milliarder kroner for 2024.





Viktige hendelser i 2024:

Statkraft signerte rekordmange PPA-avtaler, blant annet i Spania, Tyskland, Finland og Norge.

Statkraft solgte flere sol- og vindkraftprosjekter for til sammen 4,5 milliarder kroner.

I januar kunngjorde Statkraft planer om rekordhøye investeringer i norsk vann- og vindkraft samt flere oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekter.

Birgitte Ringstad Vartdal tiltrådte som konsernsjef i Statkraft 1. april.

I mai fullførte Statkraft oppkjøpet av det internasjonale fornybarselskapet Enerfin med hovedkontor i Spania for et samlet vederlag på 18 milliarder kroner.

I oktober spisset Statkraft strategien, og vil prioritere investeringer i Norge, Europa og Sør-Amerika framover.

– Statkraft leverte et av våre sterkeste årsresultater, bare slått av årene med eksepsjonelt høye priser under energikrisen. Jeg er stolt over hva organisasjonen leverte i 2024, som var preget av solid drift, rekordsterk energidisponering og fortsatt gode resultater fra våre markedsaktiviteter. Vi investerer tungt i vedlikehold og oppgradering av våre norske vannkraftverk. Samtidig utvikler og strømlinjeformer vi porteføljen av fornybar energi-prosjekter i markeder med høyt potensial for å bygge skala og lønnsomhet, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

I 2024 besluttet Statkraft å spisse strategien med fokus på Norden, Europa og Sør-Amerika.

– Både energimarkedene og verden rundt oss endrer seg raskt, noe som gjør det vanskeligere å forutse hvordan framtiden vil se ut. Mens de underliggende driverne for energiomstillingen fortsatt er sterke og fordelaktige for Statkraft, gjør økt geopolitisk usikkerhet kombinert med rekordhøye investeringer i 2023 og 2024 at vi på kort sikt prioriterer enda strengere blant prosjektene i vår store portefølje, legger Ringstad Vartdal til.

Finansiell utvikling

Driftskostnadene steg fra 2023, hovedsakelig som følge av at nye produksjonsanlegg kom i drift, flere årsverk og økt forretningsutviklingsaktivitet i takt med at selskapet har utviklet en stor portefølje av fornybare energiprosjekter og en organisasjon klar til å levere på vekststrategien. Ny kapasitet som kom i drift, hovedsakelig knyttet til Enerfin, bidro også til høyere av- og nedskrivninger.

Statkraft hadde en solid kontantbeholdning på 31 milliarder kroner ved utgangen av 2024. Kontantstrømmen fra sterk drift ble mer enn oppveiet av betalt skatt på 20,6 milliarder kroner, et rekordhøyt investeringsnivå i 2024, samt utbytte til eier på 13 milliarder kroner.

Underliggende EBIT var 26,5 milliarder kroner mot 41,4 milliarder kroner året før, hovedsakelig på grunn av lavere kraftpriser og lavere norsk vannkraftproduksjon, mens fortsatt sterke resultater og verdiskaping i Markets bidro positivt.

Norden var den viktigste bidragsyteren til resultatet med en underliggende EBIT på 24,0 milliarder kroner (31,4 milliarder kroner), som er et solid resultat til tross for lavere kraftpriser og produksjon sammenlignet med 2023. Energidisponeringen var rekordsterk, og viser fleksibiliteten i Statkrafts norske vannkraftportefølje.

Europa hadde en underliggende EBIT på -0,9 milliarder kroner (4,1 milliarder kroner). Hovedårsaken til resultatsvekkelsen var 4,4 milliarder kroner i lavere, men fortsatt positive bidrag fra finansiell sikring enn i 2023, drevet av økt prisforskjell mellom naturgass og elektrisitet, og høyere terminpriser. I tillegg økte forretningsutviklingskostnadene med én milliard kroner sammenlignet med 2023.

Internationals underliggende EBIT steg til 0,6 milliarder kroner i 2024 (0,5 milliarder kroner), noe som reflekterer nye vindkraftanlegg i drift i Brasil og Chile.

Marked leverte en sterk underliggende EBIT på 4,5 milliarder kroner i 2024 (6,6 milliarder kroner), hovedsakelig drevet av fortsatt sterke resultater fra origination-virksomheten.

EBIT for 2024 inkluderer 5,2 milliarder kroner i nedskrivninger, hovedsakelig knyttet til vannkrafteiendeler i Albania, India og Tyrkia, som følge av lavere forventet fremtidig produksjon, samt lavere forventede priser og prosjektforsinkelser i India. Resultatet ble positivt påvirket av reversering av en tidligere avsetning knyttet til Baltic Cable på 2,6 milliarder kroner.

Statkrafts avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) fra anlegg i drift var 22 prosent i 2024, mot 37 prosent i 2023. Dette inkluderer ikke poster som forretningsutviklingskostnader eller eiendeler under bygging. ROACE fra eiendeler i drift i Norden var 29 prosent i 2024. God energidisponering over tid, kombinert med eldre vannkraftverk med lav bokført verdi, bidro til høy ROACE for segmentet.

Eiendeler i drift i Europa og Internasjonal består for det meste av nylig bygde og ferdigstilte vind-, sol- og vannkraftverk, med høye bokførte verdier og produksjon bare i deler av året, noe som resulterte i en ROACE fra eiendeler i drift i Europa og Internasjonal på henholdsvis 6,6 prosent og 5,2 prosent de seneste tolv månedene.

Resultater for fjerde kvartal

Underliggende EBIT i fjerde kvartal 2024 var 5,1 milliarder kroner, sammenlignet med 11,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2023. Nedgangen var hovedsakelig drevet av lavere kraftpriser og produksjon.

Resultat etter skatt var 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2024 sammenlignet med 6,0 milliarder kroner i samme kvartal i 2023.

Kontantstrøm fra driften var 2,0 milliarder kroner, etter betalt skatt på 2,7 milliarder kroner i kvartalet.

Priser, markedsutvikling og produksjon i fjerde kvartal

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 31,1 EUR/MWh i fjerde kvartal 2024, ned 26,8 EUR/MWh fra samme kvartal i 2023 og opp 11,2 EUR/MWh fra tredje kvartal 2024. Prisfallet skyldtes mer nedbør og økt vind i Norden.

Gjennomsnittlig tysk spotpris var 102,8 EUR/MWh i fjerde kvartal 2024, opp 20,5 EUR/MWh fra samme kvartal året før, men opp 26,8 EUR/MWh fra tredje kvartal 2024. Kraftprisene steg som følge av betydelig lavere vindkraftproduksjon i Tyskland, støttet av høyere gasspriser.

Statkrafts produksjon var 19,3 TWh i fjerde kvartal 2024, 1,0 TWh høyere enn i fjerde kvartal året før. Økningen var i hovedsak drevet av høyere brasiliansk vindkraftproduksjon, som delvis ble motvirket av lavere vannkraftproduksjon i Norge og Sverige.

Det norske markedet ble påvirket av mildere vær enn normalt, noe som ga lavere forbruk, høyere tilsig og økt fyllingsgrad i vannmagasinene. De nordiske vannmagasinene var på 114 prosent av medianen ved utgangen av desember og er nå på 118 prosent av medianen, tilsvarende 60,6 prosent av full kapasitet.

Viktige hendelser i fjerde kvartal 2024:

Statkraft besluttet å starte byggingen av et nytt Svean vannkraftverk i Midt-Norge med en anslått investering på 1,2 milliarder kroner.

Det ble tatt endelige investeringsbeslutninger for fornying av vindparken Montes de Cierzo i Spania (62 MW), og for bygging av to nettstabilisatorer i Irland, Coolkeeragh (74 MW) og Quarry Lane (67 MW).

Statkraft startet kommersiell drift av vindparken Morro do Cruzeiro (79,8 MW) i Brasil.

Energidisponeringen var rekordsterk, særlig i norsk vannkraft.

Statkraft inngikk flere PPAer, inkludert en 15-årig nedstrøms kraftkraftavtale med det finske energiselskapet Suomen Voima med et kontraktsvolum på 100 GWh per år.

Statkraft solgte Enerfins virksomhet i USA.

Statkraft solgte vindparken Moanvane (58 MW) i Irland for 1,3 milliarder kroner med en gevinst på 275 millioner kroner.





Årsrapporten for Statkraft AS for 2024 er godkjent av styret i Statkraft AS.

Merk: Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for fjerde kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for fjerde kvartal følger som vedlegg.

