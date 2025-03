Suominen Oyj:n lehdistötiedote, 5.3.2025 klo 10.00

Suominen on julkaissut yritysvastuuohjelman vuosille 2025–2030. Ohjelma kiteyttää Suomisen vastuullisuusteemat ja -tavoitteet.

Suomisen yritysvastuuohjelma rakentuu neljän keskeisen teeman ympärille, jotka heijastelevat yhtiölle ja sen sidosryhmille tärkeimpiä aiheita: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus. Nämä teemat perustuvat Suomisen vuonna 2024 valmistuneeseen kaksoisolennaisuusarviointiin, joka vahvisti, että yritysvastuuohjelman edelliselle kaudelle (2020–2025) määritellyt teemat ovat säilyneet keskeisinä.

Teemat ja tunnusluvut (KPI:t)

Yritysvastuuohjelman neljä teemaa luovat perustan toimille ja tavoitteille. Suominen arvioi toimintaansa ja raportoi saavutuksistaan ​​vuosittain vastuullisuusteemojen kautta.

Ihmiset ja turvallisuus

Nolla poissaoloon johtavaa työtapaturmaa (LTA)​

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen mittari (DEI-mittari) 80 %

Vastuulliset kuitukankaat

Yli kaksi kolmasosaa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kasvipohjaisista lähteistä

Yli puolet uusista T&K-hankkeista tukee vastuullisten tuotteiden kehitystä​

Ympäristövaikutusten minimointi

Scope 1-, 2- ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti siten, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu 1,5 celsiusasteeseen​

Kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä nollaan

Yrityskansalaisuus

Kaikki laatuvaatimukset täyttävät raaka-ainetoimittajat on arvioitu Suomisen vastuullisuuskriteerien mukaisesti

Kaikki työntekijät ovat suorittaneet Suomisen vastuullisuuskoulutusohjelman​

"Nämä tunnusluvut heijastavat sitoutumistamme vastuullisuuteen ja auttavat meitä mittaamaan vaikutuksiamme sekä edistämään merkityksellistä muutosta. Asettamme selkeät tavoitteet toimintamme kehittämiseksi, jotta voimme parantaa työturvallisuutta, kehittää tuotevalikoimamme vastuullisuutta ja edistää toimintojemme vastuullisuutta", sanoo vastuullisuus- ja markkinointijohtaja Noora Lindberg.

”Vastuullisuus on sisällytetty kaikkeen toimintaamme – se on keskeinen menestystekijä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Suominen on sitoutunut olemaan edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa ja innovaatiotyömme keskittyy voimakkaasti asiakkaidemme tarpeita vastaavien vastuullisten kuitukankaiden kehittämiseen”, sanoo Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman.

SUOMINEN OYJ

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.